Khoảnh khắc Trường Giang mặc đồ vest, mang giày Tây, dáng ngồi 'chới với' trên xe ôm khiến dân tình cười xỉu

Trường Giang không chỉ nổi tiếng về độ hài hước mà còn giản dị, bình dân trong tính cách lẫn lối sống khiến ai cũng yêu mến. Mới đây, Trường Giang vừa gây chú ý cộng đồng mạng khi bị bắt gặp ăn mặc đồ vest tươm tất, đi giày Tây bóng bẩy nhưng đội nón bảo hiểm và nhanh chóng leo lên một chiếc xe ôm đang chờ sẵn

Trường Giang vừa gây chú ý cộng đồng mạng khi bị bắt gặp ăn mặc đồ vest tươm tất nhưng đội nón bảo hiểm, chạy xe ôm - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là vì chiều cao khiêm tốn, nam danh hài gặp một chút khó khăn khi leo lên xe, dáng ngồi "chới với" khiến nhiều người không nhịn được cười. Dù là nam nghệ sĩ hài nổi tiếng giàu có không thiếu thứ gì nhưng vẫn di chuyển bằng xe ôm khiến nhiều người bất ngờ.