Khoảnh khắc Trường Giang mặc đồ vest, mang giày Tây, dáng ngồi 'chới với' trên xe ôm khiến dân tình cười xỉu

Trường Giang không chỉ nổi tiếng về độ hài hước mà còn giản dị, bình dân trong tính cách lẫn lối sống khiến ai cũng yêu mến.
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Trường Giang không chỉ nổi tiếng về độ hài hước mà còn giản dị, bình dân trong tính cách lẫn lối sống khiến ai cũng yêu mến. Mới đây, Trường Giang vừa gây chú ý cộng đồng mạng khi bị bắt gặp ăn mặc đồ vest tươm tất, đi giày Tây bóng bẩy nhưng đội nón bảo hiểm và nhanh chóng leo lên một chiếc xe ôm đang chờ sẵn
Điều đáng chú ý là vì chiều cao khiêm tốn, nam danh hài gặp một chút khó khăn khi leo lên xe, dáng ngồi "chới với" khiến nhiều người không nhịn được cười. Dù là nam nghệ sĩ hài nổi tiếng giàu có không thiếu thứ gì nhưng vẫn di chuyển bằng xe ôm khiến nhiều người bất ngờ.
Trước đó, mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh siêu đáng yêu của Trường Giang đèo xe máy chở bà xã Nhã Phương. Chưa kể, nữ diễn viên lại còn ôm bụng chồng cực tình cảm. Nhiều người đồn đoán rằng 2 vợ chồng nhà này đang "đưa nhau đi trốn" để hâm nóng tình cảm sau những ngày tháng bận bịu với con nhỏ.
Tuy nhiên, netizen lại soi ra điểm "sai sai" trong bức ảnh của Nhã Phương và Trường Giang. Có thể thấy, trong khi Nhã Phương diện áo thun đơn giản kèm quần đùi và đeo túi hiệu trông rất "ổn áp", thì chàng "Mười khó" lại tiếp tục thể hiện tình yêu trường tồn với dép tổ ong.