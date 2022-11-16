Khoảnh khắc Trường Giang mặc đồ vest, mang giày Tây, dáng ngồi 'chới với' trên xe ôm khiến dân tình cười xỉu

Hậu trường 16/11/2022 08:45

Trường Giang không chỉ nổi tiếng về độ hài hước mà còn giản dị, bình dân trong tính cách lẫn lối sống khiến ai cũng yêu mến.

Trường Giang không chỉ nổi tiếng về độ hài hước mà còn giản dị, bình dân trong tính cách lẫn lối sống khiến ai cũng yêu mến. Mới đây, Trường Giang vừa gây chú ý cộng đồng mạng khi bị bắt gặp ăn mặc đồ vest tươm tất, đi giày Tây bóng bẩy nhưng đội nón bảo hiểm và nhanh chóng leo lên một chiếc xe ôm đang chờ sẵn

Khoảnh khắc Trường Giang mặc đồ vest, mang giày Tây, dáng ngồi 'chới với' trên xe ôm khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 1
Trường Giang vừa gây chú ý cộng đồng mạng khi bị bắt gặp ăn mặc đồ vest tươm tất nhưng đội nón bảo hiểm, chạy xe ôm - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là vì chiều cao khiêm tốn, nam danh hài gặp một chút khó khăn khi leo lên xe, dáng ngồi "chới với" khiến nhiều người không nhịn được cười. Dù là nam nghệ sĩ hài nổi tiếng giàu có không thiếu thứ gì nhưng vẫn di chuyển bằng xe ôm khiến nhiều người bất ngờ.

Khoảnh khắc Trường Giang mặc đồ vest, mang giày Tây, dáng ngồi 'chới với' trên xe ôm khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 2

Khoảnh khắc Trường Giang mặc đồ vest, mang giày Tây, dáng ngồi 'chới với' trên xe ôm khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 3
Dáng ngồi "chới với" của Trường Giang khiến nhiều người không nhịn được cười - Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh siêu đáng yêu của Trường Giang đèo xe máy chở bà xã Nhã Phương. Chưa kể, nữ diễn viên lại còn ôm bụng chồng cực tình cảm. Nhiều người đồn đoán rằng 2 vợ chồng nhà này đang "đưa nhau đi trốn" để hâm nóng tình cảm sau những ngày tháng bận bịu với con nhỏ.

Khoảnh khắc Trường Giang mặc đồ vest, mang giày Tây, dáng ngồi 'chới với' trên xe ôm khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 4
Trường Giang đèo xe máy chở bà xã Nhã Phương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, netizen lại soi ra điểm "sai sai" trong bức ảnh của Nhã Phương và Trường Giang. Có thể thấy, trong khi Nhã Phương diện áo thun đơn giản kèm quần đùi và đeo túi hiệu trông rất "ổn áp", thì chàng "Mười khó" lại tiếp tục thể hiện tình yêu trường tồn với dép tổ ong.

 

Trường Giang bất ngờ thú nhận Nhã Phương có nét tính cách giống với mối tình đơn phương thời đi học của anh

Trường Giang bất ngờ thú nhận Nhã Phương có nét tính cách giống với mối tình đơn phương thời đi học của anh

Trong một chương trình, Trường Giang không ngại thú nhận chuyện mình từng cảm nắng cô bạn thân năm cấp 3 dù khi ấy vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình. Không những thế, anh còn tiết lộ Nhã Phương lại có những nét tính cách như mối tình thanh xuân đơn phương của mình.

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