Nổi tiếng 'cưng chiều' vợ hết mực, ai ngờ có ngày Trường Giang 'bóc phốt' bà xã Nhã Phương trên sóng truyền hình

Trong một show truyền hình thực tế, Trường Giang đã có dịp 'bốc phốt' bà xã Nhã Phương dù nổi tiếng là người đàn ông 'cưng chiều' vợ hết mực.

Trường Giang – Nhã Phương là cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc nhất showbiz Việt. Từ người đàn ông đào hoa vướng nhiều thị phi với nhiều mỹ nhân Việt, Trường Giang đã thay đổi trở thành người chồng người chồng mẫu mực và người cha tốt. Không những thế, nam danh hài còn nổi tiếng cưng chiều bà xã nhưng cũng nổi tiếng về độ thích ‘bốc phốt’ vợ trên sóng truyền hình. Nổi tiếng 'cưng chiều' Nhã Phương nhưng Trường Giang cũng thích bốc phốt vợ trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Mới đây, trong một show truyền hình thực tế, Trường Giang đã có dịp nhắc đến Nhã Phương khi trò chuyện cùng các thành viên tham gia chương trình. Chàng hề xứ Quảng cho biết Nhã Phương là người rất tiết kiệm. Dù đã đưa hết tiền cát-xê để Nhã Phương quản lý nhưng nữ diễn viên vẫn thường hỏi chồng rằng: "Em không hiểu sao luôn, anh có biết mỗi tháng nhà mình xài bao nhiêu tiền không? Anh có bao giờ quan tâm đâu".

Chàng hề xứ Quảng cho biết Nhã Phương là người rất tiết kiệm - Ảnh: Internet Bất lực trước câu nói của vợ, Trường Giang hài hước chia sẻ với ẩn ý "nói xấu" bà xã "Tóc tai của anh bạc hết rồi, quần áo thì đâu có, chỉ có 1 cái mặc hoài". Trường Giang hài hước chia sẻ vì vợ tiết kiệm nên mình chỉ có một cái áo mặc hoài - Ảnh: Internet Đây cũng không phải lần đầu tiên Trường Giang "bốc phốt" về tính tiết kiệm của vợ. Trước đây, trong một chương trình truyền hình, nam danh hài từng tiết lộ rằng bà xã khi về quê không chỉ xin đồ ăn để mang lên mà còn "mượn" luôn cả tủ đông chứa đồ.

Dù thích "nói xấu" vợ trên sóng truyền hình nhưng khán giả có thể cảm nhận được đây chỉ là những chia sẻ hài hước của Trường Giang. Nam danh hài dành rất nhiều tình cảm và yêu thương Nhã Phương. Dù thích "nói xấu" vợ trên sóng truyền hình nhưng khán giả có thể cảm nhận được tình yêu của Trường Giang dành cho vợ - Ảnh: Internet Trong một lần, Nhã Phương từng khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ ông xã Trường Giang để cho cô đứng tên toàn bộ tài sản từ khi kết hôn "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây kí tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất". Trường Giang để cho vợ đứng tên toàn bộ tài sản - Ảnh: Internet Những chia sẻ mới đây của Nhã Phương đã phần nào chứng tỏ Trường Giang rất tôn trọng và trân quý vợ. Ai đấy đều ngưỡng mộ và mừng cho nữ nghệ sĩ khi đã tìm được chân ái của đời mình. Sau khi về chung một nhà vào năm 2018, Nhã Phương và Trường Giang đã vun đắp một cuộc sống gia đình hạnh phúc và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ sau khi có nàng công chúa xinh xắn Destiny, nam danh hài cũng hạn chế việc chạy show để dồn sức cho kinh doanh, chăm sóc cho tổ ấm nhỏ.

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