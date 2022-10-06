Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ

Hậu trường 06/10/2022 20:37

Loạt khoảnh khắc cho thấy Trường Giang đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' khi nghiện vợ và chăm sóc vợ mọi lúc, mọi nơi.

Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang luôn được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng tình cảm nhất Vbiz. Trường Giang còn được công nhận là ông chồng thương vợ nhất nhì Vbiz khi thường xuyên vào bếp nấu ăn hay chăm sóc với vợ mọi lúc mọi nơi.

Mới đây, trên trang cá nhân của Trường Giang đã có chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng diện đồ đôi và tựa đầu tình tứ chung khung hình. Có thể thấy, trong bất kể dịp nào hay ở đâu, khi có sự xuất hiện của bà xã, Trường Giang đều bật chế độ quan tâm, ân cần tuyệt đối từ những việc làm nhỏ nhất.

Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 1
Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 2
Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 3

 Khoảnh khắc hai vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương diện đồ đôi và tựa đầu tình tứ chung khung hình - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một bữa tiệc, Nhã Phương và hội bạn thân đứng tạo dáng chụp hình. Điều gây chú ý, Trường Giang đứng chống vào tay vịn cầu thang, miệng mỉm cười còn ánh mắt thì hướng về phía bà xã.

Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 4
Trường Giang luôn hướng mắt về phía bà xã Nhã Phương - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh tiếp theo, Trường Giang được "ké" chung một tấm. Nam MC đình đám ngả đầu gần ngay vai Nhã Phương cực kỳ tình tứ.

Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 5
Tình tứ ở mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: Internet

Được biết, ngoài những giờ quay bận rộn, Trường Giang luôn cố gắng về nhà để tự tay nấu ăn cho ‘vợ cưng’ và cả nhà. Nam danh hài nắm rõ từng thói quen hay sở thích của Nhã Phương nên luôn làm cho vợ được yêu chiều như một bà hoàng.

Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 6
Trường Giang luôn cố gắng về nhà để tự tay nấu ăn cho ‘vợ cưng’ và cả nhà - Ảnh: Internet

Bất kỳ nơi đâu có sự góp mặt của hai vợ chồng, 'chàng hề xứ Quảng' luôn ân cần chăm sóc vợ. Chính hành động lịch thiệp và tinh tế đã chứng minh cho tình yêu anh dành cho bà xã của mình.

Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 7
Trường Giang luôn chăm sóc vợ mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: Internet

Không chỉ cưng chiều mọi điều trong cuộc sống mà nam danh hài còn giao toàn bộ mảnh đất cho Nhã Phương đứng tên, nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa từng nói: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất."

Sướng như Nhã Phương, được ông xã Trường Giang bật chế độ 'nghiện vợ' mọi lúc, mọi nơi khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh 8
Thậm chí danh hài còn giao toàn bộ mảnh đất cho Nhã Phương đứng tên - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã yêu và kết hôn nhiều năm, Trường Giang đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' khi dành cho bà xã của mình những điều tốt nhất. Điều đó khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ và dành sự quý mến dành cho vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương.

 

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương vbiz

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