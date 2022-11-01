Con gái làm một hành động dành cho Trường Giang khiến Nhã Phương phải lên tiếng thừa nhận 'chịu thua'

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương có dòng trạng thái tâm sự việc con gái ốm kèm thêm hình ảnh nhóc tỳ ôm chặt nắm tay ba Trường Giang khiến nữ diễn viên phải thốt lên thừa nhận về khoản này cô chịu thua con gái Destiny.

Kể từ khi kết hôn với Nhã Phương, Trường Giang thay đổi tích cực khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nếu trước đây, nam nghệ sĩ thường xuyên vướng ồn ào tình ái thì hiện tại, anh đúng chuẩn là "chồng nhà người ta" khi hết mực cưng chiều vợ, là ông bố bỉm sữa khi chăm lo cho con gái Destiny từng chút một.

Được biết, ngoài khoản ‘nghiện vợ’, Trường Giang cũng ‘nghiện con’ không kém. Thời điểm Destiny mới chào đời, Trường Giang từng hoàn tất hết những việc như cho con bú, thay tã… rồi mới đi làm. Quay hình xong, nam nghệ sĩ luôn về nhà phụ vợ chăm con để Nhã Phương phục hồi sức khỏe , đi tập thể dục lấy lại vóc dáng. Khi con gái lớn hơn một chút, Trường Giang cưng chiều con mình, giành quyền đưa con đi học mỗi khi rảnh.

Trường Giang luôn bên cạnh chăm sóc con gái mỗi khi không có lịch quay - Ảnh: Internet

Nhóc tỳ Destiny rất quấn ba Trường Giang. Mỗi khi Trường Giang có việc đi đâu đó ra ngoài, đều rất khó khăn vì bé không để ba đi. Trường Giang cũng từng tiết lộ lý do không để lộ gương mặt con gái lên mạng xã hội vì muốn con gái có cuộc sống thoải mái, không bị “soi mói” quá nhiều và còn một lý do chính là chỉ khi con gái đồng ý, vợ chồng nam danh hài mới công khai gương mặt của con.

Nhóc tỳ Destiny rất quấn ba Trường Giang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên đến khi con gần 3 tuổi, hai vợ chồng bắt đầu cho hình ảnh về con gái mình xuất hiện nhiều hơn. Qua những tấm hình được đăng tải, dù không rõ mặt lắm nhưng nhìn sơ qua có thể thấy nhóc tỳ sở hữu làn da trắng cùng đôi mắt to tròn như búp bê. Nhã Phương từng lên tiếng thừa nhận con gái có ngoại hình và tính cách sao y ba mình.

Nhã Phương từng lên tiếng thừa nhận con gái có ngoại hình và tính cách sao y ba mình - Ản: Internet

Những khoảnh khắc đáng yêu của hai ba con Trường Giang khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vì sự chăm sóc, yêu thương hết mực của nam danh hài dành cho con gái. Chính vì thế, nhóc tỳ Destiny lúc nào cũng quấn quít lấy ba mình là điều dễ hiểu.