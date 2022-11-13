Trường Giang bất ngờ thú nhận Nhã Phương có nét tính cách giống với mối tình đơn phương thời đi học của anh

Trong một chương trình, Trường Giang không ngại thú nhận chuyện mình từng cảm nắng cô bạn thân năm cấp 3 dù khi ấy vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình. Không những thế, anh còn tiết lộ Nhã Phương lại có những nét tính cách như mối tình thanh xuân đơn phương của mình.

Trường Giang và Nhã Phương hiện tại là cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Dẫu đã bên nhau nhiều năm nhưng cặp đôi lúc nào cũng tình tứ và dành cho nhau những lời yêu thương trên sóng truyền hình. Trường Giang và Nhã Phương hiện tại là cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân khiến rất nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Mới đây, trên TikTok đã chia sẻ đoạn clip Trường Giang kể về chuyện tình cảm của mình thời điểm học cấp 3 trong một chương trình. Trước sóng truyền hình, anh không ngại thú nhận chuyện mình từng cảm nắng cô bạn thân năm cấp 3 dù khi ấy vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình.

Trường Giang không ngại thú nhận chuyện mình từng cảm nắng cô bạn thân năm cấp 3 dù khi ấy vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình - Ảnh: Internet Nam danh hài tâm sự: “Có một người bạn thân, hiện tại cô ấy đã rất hạnh phúc rồi. Lúc đó chỉ là tình cảm học trò thôi, có điều kiện tốt hơn mình, học lớp 11 đã có xe đạp mà mình chưa có, phải đi ké xe của bạn. Cô ấy rất dễ thương, rất nhẹ nhàng nhưng chưa một lần dám nói!” Tiếp nối câu chuyện này, Trường Giang cho biết, bằng một cơ duyên nào đó, Nhã Phương lại có những nét tính cách như mối tình thanh xuân anh từng đơn phương. Nam danh hài bộc bạch: “Nhưng hình như ông trời sắp đặt nhiều thứ. Phong thái nhẹ nhàng, xinh xắn, dễ thương, chăm, ngoan hiền, đó chính là tính cách của vợ Trường Giang bây giờ. Không biết ông trời cho sao mà mình lại yêu thương và thành gia lập thất với một cô gái mà phảng phất đâu đó hình bóng thanh xuân mà mình đã từng crush, đó chính là Nhã Phương!”.

Trường Giang cho biết Nhã Phương lại có những nét tính cách như mối tình thanh xuân anh từng đơn phương - Ảnh: Internet Chia sẻ của Trường Giang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Có thể thấy rằng từ thời còn cắp sách đến trường đến khi đã có sự nghiệp trong tay, Trường Giang vẫn có chung một mẫu hình lý tưởng về nửa kia. Tình cảm thanh xuân dù không trọn vẹn nhưng vẫn là khoảng ký ức đẹp và cũng giúp bản thân mỗi người biết mình cần tìm một mẫu người yêu, bạn đời thế nào. Từ thời còn cắp sách đến trường đến khi đã có sự nghiệp trong tay, Trường Giang vẫn có chung một mẫu hình lý tưởng về nửa kia - Ảnh: Internet Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào năm 2018. Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, cả hai cùng vượt qua không ít sóng gió. Thời gian đã chứng minh được tình cảm mà họ dành cho nhau lớn đến nhường nào. Những lần hai vợ chồng xuất hiện cùng nhau, không ít lần người hâm mộ bắt gặp cảnh Trường Giang “nâng khăn sửa túi” cho bà xã. Trường Giang được cho là 'ông chồng quốc dân' trong showbiz vì luôn hết mực cưng chiều vợ con - Ảnh: Internet Kể từ sau khi sinh con, Nhã Phương hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước. Bà xã Trường Giang đã hoàn toàn dành trọn thời gian cho con, chăm lo tổ ấm nhỏ của mình. Không những thế, Trường Giang trở thành "ông chồng quốc dân" khi hết lòng chiều chuộng và chăm sóc vợ con. Mặc dù là nghệ sĩ có lịch làm việc bận rộn, tuy nhiên Trường Giang từng chia sẻ anh luôn tận dụng thời gian rảnh để về nấu ăn và chăm con phụ vợ, nhóc tỳ nhà "Mười khó" cũng rất quấn bố. Sự ngọt ngào của cả hai dành cho nhau thực sự khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Con gái làm một hành động dành cho Trường Giang khiến Nhã Phương phải lên tiếng thừa nhận 'chịu thua' Trên trang cá nhân, Nhã Phương có dòng trạng thái lên tiếng thừa nhận chịu thua con gái ở một điều liên quan đến Trường Giang.

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