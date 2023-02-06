Khoe loạt ảnh nhà trọ Destiny, Nhã Phương 'cosplay' dép tổ ong huyền thoại của chồng, Trường Giang 'phát tướng' vì được vợ chăm sóc kỹ lưỡng

Mới đây, Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh check-in tại nhà trọ Destiny. Có thể thấy, từng góc đều có nhiều quang cảnh thiên nhiên thoáng đãng. Nhã Phương cũng khoe loạt ảnh tươi tắn và xinh đẹp. Đáng nói, người đẹp còn mang đôi dép tổ ong huyền thoại giống hệt chồng mình.

Sau khi lập gia đình, Trường Giang và Nhã Phương đã có cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Hiện tại, tổ ấm của bộ đôi đình đám được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cả 2 cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đầy ngọt ngào bên đối phương và gây sốt mạng xã hội.

Ngoài ra, Trường Giang cũng đăng tải khung ảnh giản dị và check-in giữa thiên nhiên. Theo như Trường Giang cho biết, thời gian qua, anh đã chăm chỉ luyện tập chạy bộ và mong chờ có dịp để thể hiện với mọi người. Thời gian qua, vì được vợ chăm sóc kĩ lưỡng, nam danh hài cũng "phát tướng" hơn hẳn. Hiện tại, những hình ảnh của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ đông đảo khán giả.

Vì được vợ chăm sóc kĩ lưỡng, Trường Giang cũng "phát tướng" hơn hẳn - Ảnh: Internet

Không gian xung quanh nhà trọ Destiny - Ảnh: Internet

Kể từ khi về chung một nhà, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Cách cây hài xứ Quảng chiều vợ đôi khi còn khiến nhiều người "phát ghen" và cho rằng anh "diễn".

Gia đình nhỏ của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Internet

Chính Nhã Phương là người tiết lộ bản thân đã bị ông xã “chiều hư” chỉ sau vài tháng nên duyên vợ chồng. Người đẹp cho biết: “Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa, vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu. Bởi người ta nói đâu có sai. Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa”.

Cả hai không ngại thể hiện tình cảm giữa chốn đông người - Ảnh: Internet

Việc thích chiều người tình là thói quen của Trường Giang trước khi kết hôn. Trong thời gian yêu nhau, Trường Giang luôn dành cho Nhã Phương những cử chỉ ngọt ngào như đút đồ ăn, nắm tay khi đi sự kiện, đi chơi.