'Nữ MC' từng được Trường Giang 'yêu thầm', nay viên mãn bên ông xã ngoài ngành cùng 3 nhóc tỳ, sở hữu khối tài sản khủng, tạm rời showbiz vì để chăm lo gia đình

Ít ai biết rằng trước khi về chung một nhà với bà xã Nhã Phương, Trường Giang từng có thời gian dài ‘tình đơn phương’ với một nữ MC nổi tiếng của showbiz Việt.

Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi viên mãn, đáng ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Ít ai biết rằng trước khi về chung một nhà với bà xã, ‘Mười Khó’ từng có thời gian dài ‘tình đơn phương’ người đồng nghiệp Ốc Thanh Vân. Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi viên mãn, đáng ngưỡng mộ trong showbiz Việt - Ảnh: Internet Chia sẻ trong một gameshow truyền hình cách đây khá lâu, "Mười Khó" từng thừa nhận: "Cách đây 14 năm, Trường Giang yêu thầm Ốc Thanh Vân".

‘Mười Khó’ từng có thời gian dài ‘tình đơn phương’ người đồng nghiệp Ốc Thanh Vân - Ảnh: Internet Về phía Ốc Thanh Vân, cô cho biết: "Chuyện này lúc đó Vân không biết. Lúc còn học ở Sân khấu có những buổi chiều Vân ngồi một mình tự tập thoại mà không hề biết có người rình. Và người đó là anh Trường Giang. Mãi 10 năm sau, khi có cơ hội làm việc chung với nhau ở một chương trình truyền hình, anh Giang mới nói ra điều này nhưng lúc đó đã muộn rồi". Ốc Thanh Vân cho biết bản thân không hề biết Trường Giang 'đơn phương' mình, đến 10 năm sau, khi có cơ hội làm việc chung với nhau ở một chương trình truyền hình, nam danh hài mới tiết lộ bí mật thầm kín - Ảnh: Internet Ốc Thanh Vân là cái tên được nhiều người yêu mến trong showbiz Việt. Không chỉ thành công ở lĩnh vực MC, cô cũng vô cùng thành công với sự nghiệp diễn xuất, cả trên màn ảnh lẫn sân khấu. Những tác phẩm cô tham gia luôn nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người.

Ốc Thanh Vân là cái tên được nhiều người yêu mến trong showbiz Việt - Ảnh: Internet Bên cạnh sự nghiệp, cô cũng khiến người khác ngưỡng mộ nhờ sở hữu gia đình viên mãn bên ông xã Trí Rùa và 3 nhóc tỳ đáng yêu. Cô còn khiến fan hâm mộ phải tròn mắt trước khối tài sản đồ sộ của mình. Cô cũng khiến người khác ngưỡng mộ nhờ sở hữu gia đình viên mãn bên ông xã Trí Rùa và 3 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: Internet Nhờ chăm chỉ phấn đấu và làm việc, vợ chồng Ốc Thanh Vân đang sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Gần đây, nữ MC hào hứng khoe biệt thự mới ngay trước thềm năm mới Quý Mão. Không những thế, trong những lần xuất hiện tại sự kiện, Ốc Thanh Vân và ông xã cũng khiến dân tình trầm trồ với xế hộp tiền tỷ. Nhờ chăm chỉ phấn đấu và làm việc, vợ chồng Ốc Thanh Vân đang sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Ngoài hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân tích cực hỗ trợ ông xã trong công việc kinh doanh riêng. Vợ chồng cô hiện làm chủ chuỗi cửa hàng làm đẹp, nhà hàng và gặt hái được rất nhiều thành công. Thời gian qua, Ốc Thanh Vân hạn chế nhận dẫn gameshow, và hầu như chỉ đảm nhận vai phụ trong một số bộ phim. Thỉnh thoảng, nữ MC góp mặt với vai trò khách mời tại thảm đỏ ra mắt phim. Thời gian qua, Ốc Thanh Vân tạm rời xa showbiz vì muốn toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình - Ảnh: Internet Chia sẻ về lý do tạm rời xa showbiz, Ốc Thanh Vân nói cô muốn toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Cô cho biết bản thân tìm thấy sự bình yên và viên mãn khi được đồng hành và quan sát các con trưởng thành:"Vì tôi có 3 đứa con nên tôi muốn dành trọn thời gian của mình để nhìn chúng lớn lên. Vì vậy, tôi gần như không hoạt động nữa… Mỗi ngày, tôi lo kinh doanh ở cửa hàng. Sau đó đi tập và dạy yoga. Tôi cũng phụ chồng đưa đón các con. Tôi không còn bận bịu như trước đây nữa".

Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa Những ngày qua, gia đình Trường Giang – Nhã Phương đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Mới đây, nam danh hài đã chia sẻ hình ảnh hé lộ khoảnh khắc đáng yêu, 'tan chảy' cùng con gái tại xứ cờ Hoa.

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