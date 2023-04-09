Dâu hào môn Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe khu vườn đầy ắp hoa trái trong biệt thự triệu đô, 'mát tay' trồng trọt vì giống một người?

Tăng Thanh Hà vốn được người hâm mộ ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh Việt" nhờ vẻ đẹp trong sáng và diễn xuất tự nhiên. Sau khi kết hôn với Louis Nguyễn - con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà có cuộc sống ở ẩn khỏi showbiz Việt và khá kín tiếng với truyền thông. Dù vậy những hình ảnh đời thường của ‘ngọc nữ’ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã đăng tải loạt khoảnh khắc tự hào khi được tự tay thu thành quả gieo trồng của gia đình "Niềm vui của người nông dân trồng xoài chỉ mong đến mùa hoa đậu trái thôi các bác ạ".

Tăng Thanh Hà đã đăng tải loạt khoảnh khắc tự hào khi được tự tay thu thành quả gieo trồng của gia đình - Ảnh: Internet

Được biết đây là cây xoài do "tía" của Tăng Thanh Hà trồng trước đó. Cây xoài tượng vài năm tuổi bắt đầu trĩu nặng quả. Ngọc nữ từng tâm sự ba của cô hướng dẫn, giúp chăm sóc nên cây xoài phát triển tốt.

'Tía' của Tăng Thanh Hà chính là người hướng dẫn, giúp cô chăm sóc cây xoài - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần hiếm hoi mà "ngọc nữ màn ảnh" khoe cảnh vườn nhà mình. Có thể thấy dù đã có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước nhưng nữ diễn viên luôn trân quý những điều giản dị nhất.

Không chỉ phụ huynh ‘mát tay’ trong việc chăm sóc cây cối mà Tăng Thanh Hà cũng được 'hưởng gen' khéo léo trong việc trồng trọt. Nữ diễn viên cũng thường chia sẻ góc căn biệt thự có khu vườn bao quanh. Nơi đây được cô nàng lót gỗ, trồng nhiều cây trái và hoa các loại.

Nữ diễn viên cũng thường chia sẻ góc căn biệt thự có khu vườn bao quanh - Ảnh: Internet

Không những thế, Tăng Thanh Hà còn dạy các con thực hành chăm sóc các loại thực vật mỗi khi rảnh rỗi. Nhiều khán giả khá bất ngờ khi giữa cơ ngơi triệu đô lại đầy đủ hoa cỏ chẳng thua kém một nông trang thu nhỏ.

Tăng Thanh Hà còn dạy các con thực hành chăm sóc các loại thực vật mỗi khi rảnh rỗi - Ảnh: Internet

Nhà đẹp của Tăng Thanh Hà được thiết kế với hai tông màu chủ đạo đen và trắng - Ảnh: Internet

Biệt thự triệu đô sang trọng của Tăng Thanh Hà tọa lạc tại quận 2, TP.HCM. Nhà đẹp của Tăng Thanh Hà được thiết kế với hai tông màu chủ đạo đen và trắng. Căn nhà khá giống với những biệt thự châu Âu tân cổ điển với diện tích rộng rãi với khoảng sân vườn đủ cho nữ diễn viên thỏa niềm yêu thích trồng rau sạch, các loại hoa cỏ, cây trái bốn mùa.