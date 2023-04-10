Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ "lánh nạn", nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng

Hậu trường 10/04/2023 20:14

Những năm gần đây, danh hài Bảo Chung mới quay về Việt Nam làm việc và phát triển sự nghiệp trở lại. Ngoài thành công trong sự nghiệp, nam danh hài còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị "cả đời tiêu không hết".

Bảo Chung là danh hài đình đám của thập niên 90. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nam danh hài quyết định hi sinh hào quang để sang nước ngoài định cư cùng vợ và các con. Những năm gần đây, khi các con đã lớn và cuộc sống ổn định hơn, Bảo Chung mới quay về Việt Nam làm việc và phát triển sự nghiệp trở lại. Ngoài thành công trong sự nghiệp, Bảo Chung còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị "cả đời tiêu không hết".

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ 'lánh nạn', nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng - Ảnh 1
Bảo Chung là danh hài đình đám của thập niên 90 - Ảnh: Internet

 

Cách đây chưa lâu, nghệ sĩ hài Bảo Chung đã quyết định rẽ hướng sang kinh doanh quán ăn bằng cách mở quán cơm tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Điều này khiến dân tình không khỏi bất ngờ, song cũng ủng hộ nam danh hài với "nghề tay trái" này.

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ 'lánh nạn', nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng - Ảnh 2
Cách đây chưa lâu, nghệ sĩ hài Bảo Chung đã quyết định rẽ hướng sang kinh doanh quán ăn - Ảnh: Internet

 

Nhờ công việc làm ăn thuận lợi, danh hài liên tục chốt nhà, mua xe hơi. Đến nay Bảo Chung sở hữu khối tài sản khiến mọi người chú ý khi có biệt thự 100m2 giá vài chục tỷ đồng ở quận 8. Căn nhà với 4 tầng hoành tráng được lát đá cẩm thạch và chạm trổ kỳ công. Ngoài ra, nam dành hài gây bất ngờ khi chốt nhanh căn biệt thự thô lên đến 20 tỷ đồng.

Bên trong biệt thự, Bảo Chung trưng bày nhiều đồ gỗ đắt tiền, xây tiểu cảnh và hòn non bộ phong thủy phía sau hồ cá Koi. Nội thất trong biệt thự nhà danh hài được thiết kế đồng bộ với phong cách bên ngoài, chạm trổ và lát đá cẩm thạch. Được biết, nam danh hài đã chuyển vào biệt thự được mấy năm, xây dựng cơ ngơi bằng số tiền tích cóp nhiều năm.

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ 'lánh nạn', nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng - Ảnh 3
 Nam danh hài đã chuyển vào biệt thự được mấy năm, xây dựng cơ ngơi bằng số tiền tích cóp nhiều năm - Ảnh: Internet

 

Trong thời kỳ hoàng kim, Bảo Chung kiếm tiền "như nước", sở hữu bộ sưu tập xế "khủng". Có thời điểm ông tậu 38 chiếc xế đủ kiểu dáng lên đến vài chục tỷ đồng. Tuy nhiên cũng có thời điểm ông vỡ nợ do đầu tư bất động sản.

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ 'lánh nạn', nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng - Ảnh 4

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ 'lánh nạn', nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng - Ảnh 5
Bảo Chung còn sở hữu bộ sưu tập xế "khủng" - Ảnh: Internet

 

Được biết thời hoàng kim, nghệ sĩ hài Bảo Chung là một trong những cái tên "đắt show" với khoản cát-xê ngất ngưởng. Thậm chí nhiều đêm, nam danh hài chạy nhiều show ở các tỉnh thành, là cái tên bán vé của nhiều sân khấu.

Khi đang đỉnh cao của sự nghiệp Bảo Chung chọn sang Mỹ định cư, Chính vì thế có tin đồn nghệ sĩ hài Bảo Chung từng tin đồn phá sản, "trắng tay" nên phải sang Mỹ "lánh nạn". Thế nhưng một thời gian sau, "Vua hài miền Nam" lên tiếng đính chính lại rằng bản thân không không vỡ nợ mà bị giật nợ. Bên cạnh đó, việc sang Mỹ với nghệ sĩ Bảo Chung phần lớn là vì vợ con.

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ 'lánh nạn', nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng - Ảnh 6
nghệ sĩ hài Bảo Chung từng tin đồn phá sản, "trắng tay" nên phải sang Mỹ "lánh nạn" - Ảnh: Internet

Sang xứ cờ hoa, hầu như nhiều người không biết anh là ai, mỗi tuần cũng chỉ nhận được 2 show. Danh hài lý giải việc quay về Việt Nam: "Khi hết hợp đồng ở bên Mỹ tôi về Việt Nam thấy vui quá nên ở lại làm luôn, đây mới là cái nôi của nghệ thuật. Còn tôi đi nước ngoài thì có show mới làm thôi, chủ yếu là cuối tuần vì ngày thường ai cũng đi làm".

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ 'lánh nạn', nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng - Ảnh 7
Bảo chung sinh sống và làm việc ở Việt Nam, thỉnh thoảng mới về Mỹ - Ảnh: Internet

 

Dù có cuộc sống sung túc nhưng Bảo Chung vẫn rất giản dị và luôn giữ thói quen ăn uống bình dân. Ở Mỹ hay Việt Nam, danh hài vẫn dùng những món quen thuộc như canh chua, cá kho và thích ngồi ở những quán bình dân, vỉa hè. Ăn đồ ăn Tây hay vào nhà hàng ăn lẩu lại khiến Bảo Chung cảm thấy không ngon miệng.

Vài năm trở lại đây, Bảo chung sinh sống và làm việc ở Việt Nam, thỉnh thoảng mới về Mỹ. Ở tuổi U70, nam danh hài thích lối sống bình dị, vẫn giữ niềm đam mê với nghệ thuật, lập một kênh YouTube để phát triển những dự án riêng.

 

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