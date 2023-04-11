Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao?

Hậu trường 11/04/2023 06:39

Trước khi hàng loạt scandal đời tư, diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, không chỉ thành công trong lĩnh vực mà còn nhiều lĩnh vực khác.

Mới đây, thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ khiến khán giả không khỏi xôn xao. Theo đó, nam diễn viên cho hay đang mắc số nợ khủng và hiện không thể tiếp tục gồng gánh. Anh mong muốn các "chủ nợ" cho anh thêm thời gian làm việc kiếm tiền để có thể giải quyết những khoản nợ này.

Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao? - Ảnh 1
Mới đây, thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ khiến khán giả không khỏi xôn xao - Ảnh: Internet

Trước khi hàng loạt scandal đời tư, diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, không chỉ thành công trong lĩnh vực mà còn nhiều lĩnh vực khác. Theo tìm hiểu, năm 2011, diễn viên Quách Ngọc Ngoan tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo và để lại ấn tượng với khán giả nhờ sự khéo léo cùng tinh thần học hỏi, chịu chơi.

Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao? - Ảnh 2
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, không chỉ thành công trong lĩnh vực mà còn nhiều lĩnh vực khác - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, vốn là người được đào tạo chính quy về diễn xuất tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cùng với sở hữu ngoại hình soái ca thế nên Quách Ngọc Ngoan từng được nhiều đạo diễn ưu ái "chọn mặt gửi vàng". Những vai diễn của anh trong các bộ phim truyền hình đình đám phải kể đến như Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long, Cuộc chiến hoa hồng, Kính thưa ô-sin, Hiệp sĩ mù,...

Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao? - Ảnh 3
Quách Ngọc Ngoan từng được nhiều đạo diễn ưu ái "chọn mặt gửi vàng" trong các phim Việt đình đám - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, diễn viên Quách Ngọc Ngoan còn sở hữu giọng hát trời phú, ngọt ngào và đầy da diết. Chính "tài lẻ" này đã giúp anh đăng quang một cuộc thi âm nhạc chuyên về bolero hồi năm 2020, từ đó đường đường chính chính lấn sân sang âm nhạc.

Sau cuộc thi, tần suất hoạt động nghê thuật của Quách Ngọc Ngoan ngày một ít. Anh ít tham gia các chương trình truyền hình, phim ảnh,... Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của mình.

Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao? - Ảnh 4
Nam diễn viên còn đăng quang một cuộc thi âm nhạc chuyên về bolero hồi năm 2020 - Ảnh: Internet

Mãi cho đến ngày 10/4, khi Quách Ngọc Ngoan thông báo tin vỡ nợ khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Hiện, thông tin xoay quanh nam diễn viên lẫn ồn ào nợ nần này vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. 

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố phá sản thu hút cộng đồng mạng.

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