Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả

Hậu trường 10/04/2023 21:29

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố phá sản thu hút cộng đồng mạng.

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Ngoan tuyên bố phá sản thu hút cộng đồng mạng. Theo đó, diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết, thời gian qua đối với anh vô cùng kinh khủng. Nam diễn viên trải lòng: "Giai đoạn vừa qua đối với tôi vô cùng kinh khủng, áp lực đè lên tôi mỗi ngày một lớn. Giai đoạn đầu thì tôi còn xoay sở được, thế nhưng đến bây giờ tôi không còn tiếp tục được nữa".

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả - Ảnh 1
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan tuyên bố phá sản thu hút cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

 

Anh cho biết: 'Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả'.

Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi đến chủ nợ, người thân, bạn bè lẫn khán giả: 'Tôi thật sự xin lỗi vì bản thân tôi cũng không muốn điều này xảy ra. Tôi biết mọi người cũng sốt ruột muốn lấy lại tiền. Và tôi cũng biết đó là tiền mồ hôi xương máu của mọi người, bản thân tôi cũng muốn trả sớm cho các anh chị, tránh sự việc căng thẳng xảy ra. Tôi biết các anh chị cũng sốt ruột nhưng tôi xin các anh các chị cho tôi thời gian để tôi tập trung, tôi cố gắng làm việc và trả dần cho các anh chị'.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả - Ảnh 2
 Anh cũng gửi lời xin lỗi đến chủ nợ, người thân, bạn bè lẫn khán giả - Ảnh: Internet

 

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan nói thêm, chuyện nợ nần là điều nằm ngoài ý muốn. 'Đến nước này rồi tôi nghĩ mình tự làm thì sẽ tự chịu trách nhiệm với những điều mình gây ra. Tôi muốn xin lỗi gia đình, người thân và cả khán giả yêu thương mình vì những điều không hay này' - Quách Ngọc Ngoan nói.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn viên với các phim truyền hình và điện ảnh. Anh từng giành nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực phim ảnh như Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, Nam diễn viên điện ảnh của Giải Mai vàng 2014...

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả - Ảnh 3
Quách Ngọc Ngoan và vợ cũ Phượng Chanel - Ảnh: Internet

 

Về đời tư, Quách Ngọc Ngoan từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Lê Phương vào năm 2015. Sau đó, diễn viên sống hạnh phúc bên bạn gái doanh nhân Phượng Chanel, có 1 con chung. Thời gian gần đây, anh gần như không xuất hiện trong các hoạt động, sự kiện giải trí.

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