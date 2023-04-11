Phượng Chanel hé lộ bất ngờ về lý do khiến Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ dù từng sở hữu cơ ngơi tiền tỷ

Chia sẻ mới đây của tình cũ Quách Ngọc Ngoan đã thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Tối ngày 10/4, thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ số tiền khủng, hiện không có khả năng chi trả đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, động thái của Phượng Chanel (tình cũ Quách Ngọc Ngoan) cũng được chú ý không kém. Thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ số tiền khủng, hiện không có khả năng chi trả đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ - Ảnh: Internet Tối cùng ngày, Phượng Chanel cho biết cô không hay biết thông tin Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ và cả hai đã không gặp mặt nhiều năm. Mới đây nhất, nữ doanh nhân bất ngờ chia sẻ lý do khiến Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ.

Cụ thể trao đổi với VnExpress, Phượng Chanel cho rằng có thể lý do khiến Quách Ngọc Ngoan gặp khó khăn về tài chính là do đầu tư làm ăn không tính toán kỹ. Phượng Chanel thông tin, Quách Ngọc Ngoan làm trang trại nuôi chồn hương cùng gia đình ở Cà Mau, thế nhưng do dịch Covid-19 nên bị đọng vốn hơn 20 tỷ đồng. Trước dịch Covid-19, thu nhập từ việc nuôi chồn cũng như làm trang trạng rất tốt, là nguồn cung cấp thực phẩm cho nhà hàng của nữ doanh nhân. Phượng Chanel cho rằng có thể lý do khiến Quách Ngọc Ngoan gặp khó khăn về tài chính là do đầu tư làm ăn không tính toán kỹ - Ảnh: Internet Chia sẻ với Dân Việt, một người bạn thân của Quách Ngọc Ngoan cũng tiết lộ lý do vỡ nợ tương tự như trên. Người này cho biết: "Ngoan không phải là người giỏi tính toán, tính tình lại hiền lành nên mới ra cớ sự. Đáng ra làm trang trại khoảng 2 tỷ thôi thì Ngoan làm đến 7 tỷ. Tiền không đủ để đầu tư nên lại vay mượn. Vay ngân hàng cũng có mà vay nặng lãi cũng có. Vay nặng lãi của tín dụng đen thì Ngoan đã trả gấp 10 lần gốc rồi mà vẫn còn nợ rất nhiều. Thực ra, nhiều năm qua Ngoan rất chí thú làm ăn, lao tâm khổ tứ để gầy dựng trang trại nhưng cuối cùng lại ra cớ sự này".

Từng sở hữu khối tài sản khủng nhưng giờ đây Quách Ngọc Ngoan vẫn không có khả năng chi trả nợ - Ảnh: Internet Trước đó chia sẻ với truyền thông về tuyên bố vỡ nợ, diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết, thời gian qua vô cùng kinh khủng. Quách Ngọc Ngoan trải lòng: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả".

Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? Nam diễn viên từng tiết lộ việc mua mảnh đất rộng 1ha làm trang trại tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và chi thêm 5 tỷ đồng xây biệt thự tại đây để làm nơi nghỉ dưỡng khi về quê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-cu-phuong-chanel-he-lo-bat-ngo-ve-ly-do-khien-quach-ngoc-ngoan-vo-no-du-tung-so-huu-co-ngoi-tien-ty-571429.html