Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ

Hậu trường 14/04/2023 10:55

Sau 3 năm kết hôn, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đã quyết định "đường ai nấy đi". Hiện tại, người thì hạnh phúc bên chồng trẻ, người thì lao đao vì nợ nần.

Sau 3 năm kết hôn kể từ năm 2012 và có với nhau một đứa con trai, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đã chính thức tuyên bố "Đường ai nấy đi". Hậu ly hôn, cặp đôi thường xuyên đấu tố nhau trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng liên tục nhận bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 1
Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan ly hôn sau 3 năm - Ảnh: Internet

Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên Lê Phương đã có một khoảng thời vô cùng khó khăn khi phải quần quật làm việc kiếm tiền nuôi con từ hai bàn tay trắng. Cô nhiều lần tố cáo chồng cũ tệ bạc, không chu cấp đồng nào cho hai mẹ con và còn thường xuyên trong tình trạng nợ nần. Trước lời tố này, Quách Ngọc Ngoan cũng không chịu thua, anh thẳng thừng tố Lê Phương đòi 1 tỷ để ly hôn.

Có một khoảng thời gian Lê Phương "nối lại tình xưa" với diễn viên Quý Bình nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Tưởng chừng chuyện tình cảm của mình sẽ không có một kết cục đẹp nhưng đến cuối cùng, cô cũng đã gặp và có mối tình tuyệt đẹp với chàng ca sĩ trẻ Trung Kiên.

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 2
Diễn viên Quý Bình chia sẻ - Ảnh: Internet

Để có được trái tim của đàn chị hơn 7 tuổi, Trung kiên cũng đã bỏ ra không ít công sức và thời gian. Tuy nhiên, mối tình chị em này cũng gặp không ít lời dị nghị từ công chúng cũng như sự phản đối đến từ hai bên gia đình. Nhờ vào sự kiên trì và tình cảm sâu sắc của cặp đôi, cuối cùng hai gia đình cũng đã chấp thuận. Họ chính thức về chung một nhà vào tháng 8/2017.

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 3
Lê Phương kết hôn với ca sĩ Trung Kiên - Ảnh: Internet

Trung Kiên luôn tạo mọi điều kiện cho vợ tiếp tục đam mê với sự nghiệp diễn xuất của mình. Anh không ngừng ngại tự tay chuẩn bị cơm mang đến cho vợ trong quá trình quay phim vì sợ vợ bỏ bữa. Trái với cuộc hôn nhân đầu tiên, Lê Phương luôn được chồng động viên và chia sẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuối tháng 8/2019, Lê Phương đã hạ sinh cho Trung Kiên một cô con gái vô cùng xinh xắn.

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 4
Lê Phương sinh con đầu lòng cho Trung Kiên. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài chuyện tình viên mãn với chàng ca sĩ trẻ, sự nghiệp của Lê Phương cũng "lên như diều gặp gió". Nhất là sau bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ", cô vụt sáng trở thành Sao hạng A của khu vực phía Nam.

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 5
Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 6
Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 7
Ngoài chuyện tình viên mãn với chàng ca sĩ trẻ, sự nghiệp của Lê Phương cũng "lên như diều gặp gió" - Ảnh : Internet

 

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 8
Lê Phương bất ngờ lột xác sau khi sinh con thứ 2 cho chồng trẻ - Ảnh: Internet
Giữa ồn ào vỡ nợ, lời nhắn nhủ của vợ cũ Lê Phương khuyên Quách Ngọc Ngoan 'đừng sống bạc' bất ngờ gây xôn xao cõi mạng

Giữa ồn ào vỡ nợ, lời nhắn nhủ của vợ cũ Lê Phương khuyên Quách Ngọc Ngoan 'đừng sống bạc' bất ngờ gây xôn xao cõi mạng

Không chỉ "bóc trần" sự thật nam diễn viên từng nhiều lần mượn tiền, sống bạc bẽo Lê Phương còn dành nhiều dòng trong tâm thư nhắc đến người tình doanh nhân của Quách Ngọc Ngoan.

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