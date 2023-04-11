Giữa lúc chồng cũ vướng ồn ào vỡ nợ, Lê Phương có động thái gì?

Tối ngày 10/4, mạng xã hội được phen “xôn xao trước thông tin nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận bản thân vỡ nợ và hiện không có khả năng chi trả. Nam diễn viên mong chủ nợ cho thêm thời gian để tập trung làm việc và trả dần các khoản tiền.

Mạng xã hội được phen “xôn xao trước thông tin nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận bản thân vỡ nợ và hiện không có khả năng chi trả - Ảnh: Internet

Giữa lúc xôn xao này, 2 mối tình cũ ồn ào của nam diễn viên là Phượng Chanel và Lê Phương đều trở thành tâm điểm chú ý. Mọi hành động của cả 2 đều nhận được sự quan tâm lớn. Khi được hỏi việc Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ, doanh nhân Phượng Chanel thẳng thừng cho biết cô và nam diễn viên không gặp nhau trong vòng 2 năm qua nên cũng không biết thông tin này.