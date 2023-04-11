Giữa lúc chồng cũ vướng ồn ào vỡ nợ, Lê Phương có động thái gì?

Hậu trường 11/04/2023 13:58

Giữa lúc xôn xao này, 2 mối tình cũ ồn ào của nam diễn viên là Phượng Chanel và Lê Phương đều trở thành tâm điểm chú ý.

Tối ngày 10/4, mạng xã hội được phen “xôn xao trước thông tin nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận bản thân vỡ nợ và hiện không có khả năng chi trả. Nam diễn viên mong chủ nợ cho thêm thời gian để tập trung làm việc và trả dần các khoản tiền.

Giữa lúc chồng cũ vướng ồn ào vỡ nợ, Lê Phương có động thái gì? - Ảnh 1
Mạng xã hội được phen “xôn xao trước thông tin nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận bản thân vỡ nợ và hiện không có khả năng chi trả - Ảnh: Internet

Giữa lúc xôn xao này, 2 mối tình cũ ồn ào của nam diễn viên là Phượng Chanel và Lê Phương đều trở thành tâm điểm chú ý. Mọi hành động của cả 2 đều nhận được sự quan tâm lớn. Khi được hỏi việc Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ, doanh nhân Phượng Chanel thẳng thừng cho biết cô và nam diễn viên không gặp nhau trong vòng 2 năm qua nên cũng không biết thông tin này.

Giữa lúc chồng cũ vướng ồn ào vỡ nợ, Lê Phương có động thái gì? - Ảnh 2
Lê Phương dường như không để tâm đến ồn ào của chồng cũ - Ảnh: Internet

Về phía vợ cũ Lê Phương, cô dường như không để tâm đến ồn ào của chồng cũ. Thay vào đó, trên trang cá nhân, Lê Phương vẫn đều đặn chia sẻ bí quyết làm đẹp, chăm sóc da và khoảnh khắc hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ gửi đến người hâm mộ.

Giữa lúc chồng cũ vướng ồn ào vỡ nợ, Lê Phương có động thái gì? - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, Lê Phương vẫn đều đặn chia sẻ bí quyết làm đẹp, chăm sóc da - Ảnh: Internet

Trước đó, năm 2012, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương tổ chức đám cưới. Chỉ bên nhau khoảng 3 năm đến 2025, cặp đôi tuyên bố “đường ai nấy đi” trong sự bất ngờ của đông đảo người hâm mộ. Hậu ly hôn, cặp đôi liên tục đấu tố nhau trên các diễn đàn mạng xã hội.

Giữa lúc chồng cũ vướng ồn ào vỡ nợ, Lê Phương có động thái gì? - Ảnh 4
Hậu ly hôn, cặp đôi liên tục đấu tố nhau trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: Internet

Lê Phương nhiều lần tố cáo chồng cũ sống bạc bẽo, không chăm lo cho vợ con và thường xuyên trong tình trạng nợ nần. Không ai nhường ai, Quách Ngọc Ngoan cũng thẳng thừng đáp trả, tố Lê Phương đòi 1 tỷ đồng để ly hôn.

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Chia sẻ mới đây của tình cũ Quách Ngọc Ngoan đã thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

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