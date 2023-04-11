Giữa lúc chồng cũ vướng ồn ào vỡ nợ, Lê Phương có động thái gì?

Giữa lúc xôn xao này, 2 mối tình cũ ồn ào của nam diễn viên là Phượng Chanel và Lê Phương đều trở thành tâm điểm chú ý.
- Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả?
- Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao?
Tối ngày 10/4, mạng xã hội được phen “xôn xao trước thông tin nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận bản thân vỡ nợ và hiện không có khả năng chi trả. Nam diễn viên mong chủ nợ cho thêm thời gian để tập trung làm việc và trả dần các khoản tiền.
Giữa lúc xôn xao này, 2 mối tình cũ ồn ào của nam diễn viên là Phượng Chanel và Lê Phương đều trở thành tâm điểm chú ý. Mọi hành động của cả 2 đều nhận được sự quan tâm lớn. Khi được hỏi việc Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ, doanh nhân Phượng Chanel thẳng thừng cho biết cô và nam diễn viên không gặp nhau trong vòng 2 năm qua nên cũng không biết thông tin này.
Về phía vợ cũ Lê Phương, cô dường như không để tâm đến ồn ào của chồng cũ. Thay vào đó, trên trang cá nhân, Lê Phương vẫn đều đặn chia sẻ bí quyết làm đẹp, chăm sóc da và khoảnh khắc hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ gửi đến người hâm mộ.
Trước đó, năm 2012, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương tổ chức đám cưới. Chỉ bên nhau khoảng 3 năm đến 2025, cặp đôi tuyên bố “đường ai nấy đi” trong sự bất ngờ của đông đảo người hâm mộ. Hậu ly hôn, cặp đôi liên tục đấu tố nhau trên các diễn đàn mạng xã hội.
Lê Phương nhiều lần tố cáo chồng cũ sống bạc bẽo, không chăm lo cho vợ con và thường xuyên trong tình trạng nợ nần. Không ai nhường ai, Quách Ngọc Ngoan cũng thẳng thừng đáp trả, tố Lê Phương đòi 1 tỷ đồng để ly hôn.