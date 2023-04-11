Sao Việt 'khốn đốn' vì nợ nần: Quách Ngọc Ngoan kinh doanh thua lỗ, Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ tìm đến tận nhà

Theo chia sẻ của doanh nhân Phượng Chanel - bạn gái cũ của Quách Ngọc Ngoan, nam diễn viên bị vỡ nợ do kinh doanh thua lỗ. Cô nói: "Anh ấy làm trang trại nuôi chồn hương cùng gia đình ở Cà Mau mà vướng dịch Covid-19, bị đọng vốn hơn 20 tỷ đồng". Khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, thu nhập từ việc bán chồn giống của Quách Ngọc Ngoan rất tốt.

Tối 10/4, đại diện Quách Ngọc Ngoan xác nhận với truyền thông về việc anh vỡ nợ, hiện không còn khả năng chi trả cho các khoản vay. Theo đó, nam diễn viên chật vật xoay xở tiền bạc nhưng không thể gắng gượng, mong được các chủ nợ tạo điều kiện để anh tập trung làm việc, kiếm tiền trả nợ.

Phước Sang và Kim Thư từng là cặp đôi “quyền lực” của showbiz Việt những năm 2000. Thời điểm đó, tên tuổi của Phước Sang trong lĩnh vực điện ảnh và bất động sản vô cùng lừng lẫy.

Tuy nhiên, Quách Ngọc Ngoan không phải là nghệ sĩ Việt đầu tiên vướng vào chuyện nợ nần. Trước anh, còn có những cái tên khác như Dương Cẩm Lynh , Quách Ngọc Ngoan, Phước Sang , Thúy Nga,... lâm vào tình cảnh tương tự.

Ông xây dựng được cơ ngơi hoành tráng cho vợ con, khiến Kim Thư có cuộc sống như bà hoàng trong biệt thự 67 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đầu tư thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, Phước Sang phải ngậm ngùi tuyên bố phá sản.

Phước Sang phải ngậm ngùi tuyên bố phá sản sau khi đầu tư thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh: Internet

“Cú ngã” này khiến Phước Sang mất tất cả, không chỉ ly tán với vợ con, căn biệt thự hạng sang cũng bị bán đi để trả nợ. Hiện tại Phước Sang vẫn đang chật vật lo cho cuộc sống của mình và các con. Sau nhiều biến cố, Phước Sang đã 2 lần bị tai biến. Hiện ông chăm chỉ làm ăn để lo cho cuộc sống của mình và các con.

Dương Cẩm Lynh

Đầu năm 2023, clip diễn viên Dương Cẩm Lynh và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn tại sảnh chung cư nơi cô sinh sống thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong video, một người phụ nữ giằng co, nói rằng sau khi cho nữ diễn viên mượn tiền thì không liên lạc với cô được nữa.

Dương Cẩm Lynh xác nhận tổng số tiền cô đang nợ là 5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ diễn viên cũng đã có buổi livestream, xác nhận tổng số tiền cô đang nợ người thân, bạn bè… là 5 tỷ đồng. Người đẹp khóc nức nở, cho biết vì lùm xùm nợ nần vừa xảy ra mà cô đã bị hủy 2 hợp đồng, tổng giá trị hơn 160 triệu đồng. Dương Cẩm Lynh cũng bày tỏ sự lo lắng sau lùm xùm sẽ khó hoạt động trong nghề được nữa.

Thúy Nga

Nữ diễn viên hài Thuý Nga cũng từng vướng nợ nần do kinh doanh cùng bạn bè. Cô cho biết, mình thế chấp cả sổ đỏ căn nhà ở TP.HCM cho ngân hàng để lấy khoản tiền vài tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh doanh thất bại, cô mắc món nợ khá lớn.

Thuý Nga cũng từng vướng nợ nần do kinh doanh cùng bạn bè - Ảnh: Internet

Cùng lúc đó, Thúy Nga và chồng ly hôn, cuộc sống của nữ nghệ sĩ rơi vào khủng hoảng. Nữ diễn viên chia sẻ đã có lúc muốn tự tử. Tuy nhiên sau đó Thuý Nga quyết định vực dậy tinh thần. Cô ra sức làm nhiều việc cùng lúc để có thể trả hết nợ và có tiền chăm lo cho con cái.

Siu Black

Tháng 7/2013, thông tin Siu Black vỡ nợ hàng chục tỷ đồng khiến khán giả không khỏi bàng hoàng. Nữ ca sĩ trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng và khó khăn khi liên tục phải lẩn tránh giang hồ. Thậm chí, chủ nợ còn đến tận các sân khấu, chờ Siu Black xuống cánh gà để đòi nợ. Cô đã phải cầm cố nhà cửa, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp để trang trải được một phần nợ nần.

Siu Black từng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng vào năm 2013 - Ảnh: Internet

Sau lùm xùm, Siu Black quyết định trở về quê Kon Tum, cô làm rẫy, nuôi heo, đi hát, tích cóp tiền trang trải nợ nần. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Cuộc sống ở quê vất vả lắm nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi được ở bên cạnh con cháu. Dù đôi tay có lấm lem bùn đất, không còn quần áo xúng xính như khi làm nghệ sĩ nhưng tôi đỡ đau đầu và áp lực hơn rất nhiều".