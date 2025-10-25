Được xếp ngồi chung một bàn, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vẫn 'lạnh nhạt' với nhau

Trong đó, nhiều người đặt câu hỏi Lưu Diệc Phi và Dương Mịch từng đóng chung phim, thân thiết tới mức năm nào cũng chúc mừng sinh nhật nhau nhưng hiện tại dù gặp mặt cũng không chào hỏi đối phương.

Ngày 24/10, sau đêm kỷ niệm 20 năm thành lập của tạp chí Vogue China vào tối 23/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc, bức ảnh chụp chung giữa Dương Mịch - Lưu Diệc Phi trở thành đề tài bàn luận của hàng triệu khán giả.

Tại sự kiện Fashion Power Gala của tạp chí Vogue China, Dương Mịch được xếp mở màn thảm đỏ, trong khi đó Lưu Diệc Phi là người kết thúc. Trong quy định bất thành văn ở giới giải trí Hoa ngữ, người kết màn thường có địa vị cao hơn, vì vậy Lưu Diệc Phi được đánh giá là nhân vật trung tâm của sự kiện, Dương Mịch chỉ xếp thứ hai.

Cùng với đó, trong bức ảnh chụp tất cả nghệ sĩ, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đứng hai bên tổng biên tập Lưu Xung nhưng không trò chuyện với nhau mà quay sang người bên cạnh. Thậm chí, khi được xếp ngồi chung một bàn, họ cũng tỏ ra gượng gạo, tránh giao tiếp với đối phương. Vì vậy, truyền thông Trung Quốc khẳng định hai nghệ sĩ đã "cạch mặt" nhau.

Không chỉ Lưu Diệc Phi, Dương Mịch "làm mặt lạnh" với nhau, fan của hai người cũng tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội về địa vị các mỹ nhân. Người ủng hộ Lưu Diệc Phi nhấn mạnh việc diễn viên diễn phần kết và việc cô có vị trí chính trên trang bìa tạp chí số mới cho thấy giá trị cao nhất trong giới. Nhóm fan nhấn mạnh trang phục ngàn hoa kết hợp nữ trang ruby cao cấp của Bvlgari mà Lưu Diệc Phi dùng cũng là minh chứng cho địa vị không thể thay thế.

Trong khi đó, những người ủng hộ Dương Mịch tin "mở màn thảm đỏ đồng nghĩa trình diễn đỉnh cao", địa vị của cô cũng không hề kém cạnh. Ngoài ra, trang phục váy thêu vàng Schiaparelli kết hợp hạt cườm Boucheron giúp củng cố hình ảnh "Nữ hoàng tài nguyên".

Theo QQ, hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết khi cùng hợp tác trong Thần điêu đại hiệp vào những năm đầu. Họ thường chúc mừng sinh nhật nhau trên Weibo và ủng hộ các tác phẩm của người kia, ví dụ Dương Mịch đã quảng bá cho bộ phim Tình yêu thứ ba của Lưu Diệc Phi vào năm 2015. Ngược lại, Dương Mịch từng công khai gọi Lưu Diệc Phi là "bạn tốt". Tuy nhiên, tới năm 2017, cả hai bắt đầu lạnh nhạt, không còn trò chuyện, lý do không được tiết lộ.