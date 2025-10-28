Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Lưu Diệc Phi, cái tên gắn liền với hình tượng 'Thần tiên tỷ tỷ' hay 'Ngọc nữ' thanh thuần, thoát tục, dường như đã trở thành một biểu tượng cố định trong lòng khán giả châu Á. Từ Triệu Linh Nhi ngây thơ đến Tiểu Long Nữ lạnh lùng nhưng thuần khiết, cô đã xây dựng một bức tường thành vững chắc về sự trong sáng và dịu dàng trên màn ảnh.

Đồng Tước Đài, tác phẩm điện ảnh cổ trang nổi tiếng của đạo diễn Triệu Lâm Sơn thực hiện năm 2012, là một dự án lớn xoay quanh nhân vật Tào Tháo và những âm mưu tranh quyền đoạt vị trong thời kỳ Tam Quốc. Đây là một bộ phim có bối cảnh hoành tráng, dàn diễn viên thực lực và một kịch bản đầy rẫy những tình tiết kịch tính, tâm lý phức tạp. Lưu Diệc Phi được giao vai Linh Thư, một nhân vật có số phận bi kịch, bị giằng xé giữa tình yêu và nhiệm vụ ám sát. 

Ngoài Châu Nhuận Phát, Lưu Diệc Phi còn có cảnh quay táo bạo không kém với nam diễn viên người Nhật Tamaki Hiroshi (trong vai Mục Thuận). Cảnh tắm tiên trong phim, dù được thực hiện một cách nghệ thuật và ẩn ý, vẫn là một trong những phân đoạn gây hiểu lầm và tạo ra sự tranh cãi lớn nhất. Khoảnh khắc cô để lộ bờ vai và thân hình thon thả, kết hợp với ánh mắt đầy cảm xúc, đã khiến không ít người xem "đỏ mặt". 

Đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng cần thiết để nhân vật Linh Thư thể hiện được sự quyến rũ chết người và số phận éo le, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và tình ái. Việc Lưu Diệc Phi chấp nhận diễn xuất những phân cảnh này đã chứng minh sự trưởng thành và khao khát thoát khỏi cái bóng "thần tiên" đã đeo bám cô suốt nhiều năm.

Đối diện với áp lực dư luận, Lưu Diệc Phi đã đưa ra lời tâm sự đầy thẳng thắn, làm rõ quan điểm về sự hy sinh vì vai diễn: "Tôi hiểu phải diễn như thế nào cho đạt yêu cầu. Tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi người khác, nếu thấy hợp lý thì tôi sẵn sàng hy sinh vì vai diễn."

Lời khẳng định này không chỉ là sự bảo vệ cho vai diễn của mình mà còn là tuyên ngôn về tinh thần làm nghề chuyên nghiệp của một diễn viên. Nó cho thấy cô không hề bị động hay miễn cưỡng, mà là chủ động chọn con đường khó khăn để theo đuổi sự hoàn thiện trong nghệ thuật. Tinh thần này của cô đã nhận được sự tán thưởng từ giới chuyên môn, dù khán giả đại chúng vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận sự thay đổi này.

Trong Hồng Môn Yến, Lưu Diệc Phi đã sẵn sàng để lộ vai trần hay thậm chí là bán khỏa thân để thể hiện tròn vai diễn. Đặc biệt, cảnh quay nữ diễn viên khoe bờ vai trắng ngần, thon thả trong phân đoạn bị ép cởi xiêm y để chứng minh sự trong sạch của mình trước Hạng Vũ và Lưu Bang, đã đặc biệt gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Cảnh phim này, tuy chỉ kéo dài vài giây, đã truyền tải được sự nhục nhã, kiên cường và tình yêu mãnh liệt của Ngu Cơ.

Chính nhờ những phân cảnh thiếu vải táo bạo này, nhiều người đã đùa rằng danh hiệu "ngọc nữ", "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi có thể sẽ phải chuyển thành "nữ hoàng cảnh nóng". Dù chỉ là một lời nói đùa, nó phản ánh sự thay đổi lớn trong nhận thức của khán giả về hình tượng của cô. Khán giả bắt đầu nhìn nhận Lưu Diệc Phi không chỉ là một mỹ nhân có nhan sắc mà còn là một diễn viên dám thử sức, dám cống hiến cho vai diễn, dù phải đối diện với những cảnh quay nhạy cảm nhất.

Việc Lưu Diệc Phi liên tục đóng các cảnh nóng trong giai đoạn 2011-2012 không phải là sự ngẫu nhiên mà là một chiến lược lột xác rõ ràng trong sự nghiệp. Đây là thời điểm cô cần chứng minh khả năng diễn xuất trưởng thành và đa dạng hơn.

