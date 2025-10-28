Lưu Diệc Phi tiếp tục 'gây bão' khắp cõi mạng sau khi xuất hiện tại sự kiện thời trang

Lưu Diệc Phi còn gây ấn tượng khi chưng diện bộ trang sức cao cấp của Bvlgari - thương hiệu xa xỉ cô đang làm đại sứ toàn cầu - với giá trị lên đến 100 triệu NDT. Đặc biệt, để hoàn thiện tạo hình với chủ đề “trăm hoa đua nở”, Lưu Diệc Phi khéo léo kết hợp thêm phụ kiện hoa nhí trên búi tóc.

Tại sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập của tạp chí Vogue Trung Quốc, Lưu Diệc Phi đã diện đầm haute couture (may đo cao cấp) từ bộ sưu tập Thu Đông 2025 của thương hiệu Elie Saab. Theo Sina, chiếc váy được đính kết 3.000 bông hoa thêu tay, hoàn thiện sau hơn 2.000 giờ chế tác.

Sau sự kiện của Vogue, tạo hình nàng tiên hoa của Lưu Diệc Phi tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng và trở thành xu hướng mới những ngày gần đây. Nhiều hot girl trên Douyin đã học hỏi tạo hình này và ghi nhận lượng tương tác lớn.

Loạt ảnh do phòng làm việc của nữ diễn viên công bố lập tức khiến người hâm mộ nhớ đến nhân vật tiểu thư Bạch Tú Châu do Lưu Diệc Phi đảm nhận trong bộ phim “Kim Phấn Thế Gia” (2003).

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi “tạo trend” nhờ hình ảnh của mình. Vào năm 2023, khi bộ phim “Đi đến nơi có gió” lên sóng, khoảnh khắc nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi thủ vai) ôm hoa bên cửa sổ đã trở thành “cơn sốt", tạo nên xu hướng đổi ảnh đại diện, đặt hình nền điện thoại suốt thời gian dài. Hàng loạt hot girl xứ Trung và nhiều quốc gia khác cũng “đu” theo phong cách này.

Năm ngoái, hình ảnh Lưu Diệc Phi - đóng vai Hoàng Diệc Mai - ngẩng đầu mỉm cười trong bộ phim “Câu chuyện hoa hồng” một lần nữa gây bão, được cư dân mạng đồng loạt sử dụng làm ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Sau nhiều năm hoạt động, Lưu Diệc Phi vẫn khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu trong lứa mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ 85.

Ở sự kiện của Vogue Trung Quốc năm nay, Lưu Diệc Phi là ngôi sao có chỉ số Wechat cao nhất, với lượng tìm kiếm, thảo luận và chia sẻ đạt 149 triệu lượt trong ngày 23.10. Sau đó, chỉ số Wechat của Lưu Diệc Phi tiếp tục tăng lên hơn 400 triệu vào ngày 24.10, vượt trội so với dàn sao (Dương Mịch, Cung Tuấn, Châu Thâm…) và vượt mặt cả Vogue.

Trên Douyin, Lưu Diệc Phi chiếm lĩnh Top 1 hot search (xu hướng tìm kiếm), chỉ số nhiệt độ vượt 2,2 triệu. Sức hút của nữ diễn viên trên Weibo cũng chiếm Top 1 với hơn 130 triệu lượt thảo luận, và có nhiều từ khóa xu hướng.

Đáng chú ý, một tình huống xử lý chuyên nghiệp của Lưu Diệc Phi khi trang sức gặp sự cố đã lan truyền chóng mặt. Khi Lưu Diệc Phi đang sải bước trước ống kính, chiếc vòng tay Bvlgari bất ngờ bung khóa, nhưng nữ diễn viên nhanh tay nâng váy để giữ lấy chiếc vòng, tiếp tục tạo dáng như không có chuyện gì xảy ra. Sự bình tĩnh, chuyên nghiệp của Lưu Diệc Phi khiến nhiều người nể phục.