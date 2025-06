Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bán gì mà "nổi như cồn", có hàng triệu người theo dõi?

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đại Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé) về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thực hiện tháng cao điểm về tăng cường đấu tranh chống hàng giả, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" của Lê Văn Hải là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé thường xuyên đăng tải các video bán các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trong đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" có nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.