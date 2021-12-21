Ba ruột Wendy chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình con gái, mối quan hệ với con rể khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 21/12/2021 17:17

Mới đây, một đoạn clip về gia đình con gái Phi Nhung tại Mỹ đã được ba ruột của cô chia sẻ làm mọi người thích thú.

Phi Nhung ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Sau nhiều tháng đón nhận tin buồn, hiện, Wendy Phạm - đã dần lấy lại tinh thần và quay về nhịp sống bình thường. Vừa qua, con gái Phi Nhung đã lập kênh Youtube riêng để đăng tải video về gia đình nhỏ của mình cũng như giao lưu cùng khán giả.

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Wendy Phạm và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Mới đây, một đoạn video Wendy cùng chồng và ba ruột ăn tối được chia sẻ khiến khán giả thích thú. Được biết, bữa tối này do chính ông xã Tom của Wendy tự tay chuẩn bị. Qua đoạn clip, có thể thấy mối quan hệ giữa ba ruột Wendy và con rễ khá tốt. Chính anh là người đề xuất ý kiến sẽ làm bít tết tại nhà vì thấy ông hay ra tiệm ăn rất đắt. Cuộc trò chuyện của các thành viên trong gia đình diễn ra rất thoải mái.

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Gia đình Wendy ăn tối cùng nhau - Ảnh: Chụp màn hình

"Các bạn thấy không? Cái hạnh phúc ấm áp ở đây không phải là tiền mà là tình thương. Mỗi lần mình qua đây, Tom cứ thấy mình đi ra tiệm ăn bít tết hoài nên Tom bảo 'ba đừng đi ăn ở ngoài tiệm mắc', xong Tom mới đi mua tại tiệm bán thịt bò, rồi về làm.    

Không ngờ miếng thịt bò làm cho mình rất ngon, nhưng mà miếng mà ảnh làm cho vợ ảnh thì không được hài lòng. Mong là những gì hôm nay Wendy và Tom cho ba thì cũng như là cho mẹ trên đó nha. Mong mẹ thông cảm" - ba ruột Wendy nói trong clip.

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Con trai thứ Hai của Wendy đã cứng cáp và có thể tự đứng dậy được - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, trong đoạn clip, ba Wendy cũng tiết lộ cháu trai nhỏ của mình (tức con Wendy) sau hai tuần được ông ngoại chăm sóc nay đã biết tự đứng dậy. Bên dưới đoạn clip, nhiều người để lại bình luận thích thú trước tình cảm của gia đình Wendy và cho rằng có ông ngoại giúp chăm cháu nên Wendy cũng đỡ đần được phần nào.

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Từ khóa:   Tổ ấm con gái Phi Nhung Ba ruột Wendy Phạm Wendy Phạm

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