Trước khi bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng chuyện từ thiện, Trịnh Kim Chi đã trả lời thế nào về tiền bạc và đạo đức mà giành giải 'Người đẹp ứng xử hay nhất'?

Hậu trường 22/12/2021 11:07

Bên cạnh việc được biết đến như một diễn viên lâu năm với nhiều vai trò khác nhau, Trịnh Kim Chi còn là á hậu Việt Nam duy nhất được phong danh NSƯT. Từ những ồn ào về chuyện từ thiện thời gian gần đây với nghệ sĩ Thương Tín, những phát ngôn một thời của nữ diễn viên bất ngờ bị 'đào' lại.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi bất ngờ bị đàn anh Thương Tín "tố" có nhập nhằng liên quan đến tiền từ thiện sau khi đứng ra kêu gọi giúp ông trong thời gian bị đột quỵ. Trước những ồn ào, ngày 21/12, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã có bài viết công bố tất cả quá trình cô đứng ra làm cầu nối để mạnh thường quân giúp đỡ Thương Tín.

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Trinh Kim Chi và Thương Tín - Ảnh: Internet

"Một lần nữa Chi xin nhắc lại là từ khi đứng ra giúp Anh Tín,Chi chỉ công bố duy nhất số tiền MTQ quyên góp phần bên Chi là: 406.756.000( chi tiết đã được Chi chia sẻ lại trên trang cá nhân sáng nay ) ngoài số tiền này ra Chi hoàn toàn không biết gì về số tiền nào nữa…"- nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Sự việc ngày càng "nóng" thì những thông tin liên quan đến hai phía đều được cư dân mạng "đào" lại chi tiết. Thông tin về "lai lịch" của Trịnh Kim Chi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, bên cạnh việc được biết đến như một diễn viên lâu năm với nhiều vai trò khác nhau. Trịnh Kim Chi còn là á hậu Việt Nam duy nhất được phong danh nghệ sĩ ưu tú.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, thời điểm chuyển từ ngoài Bắc vào TP.HCM sinh sống, Trịnh Kim Chi theo học khoa Diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lúc còn ngồi ghế nhà trường, cô đã gây chú ý bởi sở hữu nhan sắc cuốn hút.

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Nhac sắc Trinh Kim Chi thời trẻ - Ảnh: Internet

Khi ghi danh vào "Hoa hậu Việt Nam 1994", nữ diễn viên chỉ suy nghĩ vô tư rằng nếu có giải sẽ có tiền và sự tự hào để khoe với con cái sau này. Còn nếu không đạt thành tích gì thì cũng không sao.

Sau khi đạt giải phụ Hoa khôi khu vực phía Nam, chân dài gốc Bắc tiếp tục bứt phá ở vòng chung kết toàn quốc. Ở đêm thi quyết định, Trịnh Kim Chi nhận được câu hỏi "Theo em, có tiền thì có mua được tất cả hay không?".

"Thực ra tiền rất là quan trọng với tất cả mọi người và cuộc sống nữa. Nhưng mà không phải có tiền là mua được tất cả. Không thể mua được sức khỏe, không thể mua được đạo đức con người" - Trịnh Kim Chi khi ấy cho biết.

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Trịnh Kim Chi lên ngôi á hậu 2 - Ảnh: Internet

Chính câu trả lời này đã đem lại cho cô giải "Người đẹp ứng xử hay nhất". Ngoài ra, Trịnh Kim Chi còn thắng giải Á hậu 2, người lên ngôi Hoa hậu năm đó là Nguyễn Thu Thủy. 

Theo VOV, tại Đại hội Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025), với uy tín cũng như những kinh nghiệm lâu năm hoạt động sân khấu nghệ thuật tại phía Nam, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đắc cử vị trí đồng Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. 

Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với Tuổi Trẻ, trước câu hỏi về việc những cuộc vận động từ thiện dành cho giới nghệ sĩ (gồm Thương Tín, Hoàng Lan,...) liệu có phải xuất phát từ việc cô đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM hay không?, Trinh Kim Chi đã cho biết: "Trước giờ tôi làm từ thiện là do tự khởi xướng làm thôi, không liên quan đến vai trò ở ban chấp hành hội. Tôi thường tự mình làm để nhanh, tự quyết và trao quà ủng hộ đến những người cần một cách kịp thời".

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