Vợ một nam diễn viên lần đầu lên tiếng 'bóc phốt' chồng: Hiền lành nhưng ăn chơi trác táng, toàn đốt tiền cho thiên hạ

Mới đây, tham gia chương trình "T.V.T.C.", vợ chồng diễn viên Lê Quốc Tùng đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Tại đây, chị Lành cho biết có cơ duyên gặp được chồng khi anh đang là học trò của NSƯT Vũ Linh. Vào thời điểm ấy, chị Lành kể rất ghét chồng vì "ở dơ" nhưng "đúng là ghét của nào trời trao của nấy" khi cuối cùng cả hai vẫn đến với nhau.

Diễn viên Lê Quốc Tùng ngoài sự nghiệp diễn xuất còn giữ vị trí chủ nhiệm một đoàn phim. Đồng nghiệp thường gọi anh là "Thanh lùn". Bà xã của anh không ái khác chính là chị Tô Thị Lành, em họ NSƯT Vũ Linh - giọng ca cải lương vang bóng một thời.

Giải thích về chuyện này, diễn viên Lê Quốc Tùng cho biết:"Ở thời ấy, cải lương còn quay video và tôi làm nhiệm vụ nhắc tuồng độc quyền cho anh Vũ Linh kiêm quản lý lịch quay. Vì công việc bận rộn nên tôi đi làm không sửa soạn gì nhiều, còn vợ tôi thì kĩ tính nên bị chê ở dơ. Nhưng không riêng gì tôi, cả tài xế lẫn nhân viên đoàn ở dơ đều bị vợ tôi mắng hết. Tuy nhiên, tôi bị vợ tôi ghét nhất vì hay đi theo trêu chọc bà ấy.

Vợ tôi ngoài theo học anh Vũ Linh còn làm thợ may quần áo nên tiền bạc có phần dư dả. Bà ấy thường xuyên cho anh em trong đoàn vay mượn, trong đó có cả tôi.

Có một khoảnh khắc khiến tôi phải nhớ mãi. Hôm đó, vợ thấy tôi ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu, không biết sửa soạn nên thương tình may liền cho mấy bộ đồ để mặc cho tươm tất.

Từ lần ấy, tôi nhận ra vợ mình là một người phụ nữ tốt, xứng đáng làm vợ, nếu lấy được bà ấy thì không bị khổ. Tôi cũng hai mấy tuổi rồi, cần tính chuyện vợ con. Nghĩ vậy, tôi tỏ tình ngay lập tức và được đồng ý sau một thời gian.

Việc chúng tôi tiến đến hôn nhân đều được hai bên gia đình chấp thuận. Tuy nhiên, cả showbiz lại khá bất ngờ vì lúc trước thấy tôi bị vợ mắng chửi khủng khiếp lắm mà giờ lại lấy nhau".

Thế nhưng, chị Lành lại có những chia sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Theo chị, diễn viên Lê Quốc Tùng là người hiền lành nhưng ăn chơi trác táng, rất hay đi thâu đêm suốt sáng, không hề nghĩ đến gia đình, vợ con. Vào thời điểm tên tuổi được công chúng đón nhận, Quốc Tùng kiếm được nhiều tiền nhưng không giữ được "vì kiếm bao nhiêu đều tiêu xài hết". Những nỗi niềm trên chị Lành không dám tâm sự với ai, giờ mới dám kể.

Chị Lành choa sẻ về chồng - Ảnh: Chụp màn hình

"Lấy nhau về tôi mới phát hiện ra chồng mình không biết lo lắng và vun vén cho gia đình. Chồng tôi rất hiền nhưng lại ăn chơi trác táng, đi thâu đêm suốt sáng, không biết nghĩ về gia đình, vợ con cực khổ ở nhà.

Ngày đó chồng tôi đang nổi tiếng nên đi show nhiều, kiếm nhiều tiền nhưng cũng chẳng để ra được đồng nào vì kiếm bao nhiêu đều tiêu xài hết. Vợ con không hề được hưởng một đồng nào từ số tiền anh ấy kiếm được, toàn đốt cho thiên hạ.

Tôi sắm vàng cho chồng rất nhiều nhưng anh ấy không biết giữ, thích là cho bạn bè vì coi bạn bè là trên hết. Đây cũng là điều tôi không thể tâm sự được cùng ai, giờ mới dám kể" - vợ diễn viên Lê Quốc Tùng cho biết.