Vụ tai nạn của con trai NSDN Thu Quế: Hai bên đã làm việc với cơ quan điều tra, nữ nghệ sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi kết thúc mọi việc

Hậu trường 12/01/2022 22:06

Liên quan đến vụ lùm xùm tai nạn giao thông của con trai NSND Thu Quế, mới đây, nữ nghệ sĩ đã có bài đăng thông báo chấm dứt sự việc.

Tối ngày 12/1, trên trang cá nhân, NSND Thu Quế đã đăng tải dòng trạng thái chính thức gửi lời xin lỗi tới nữ tài xế cũng như cộng đồng mạng. Cô cho biết cả hai bên đã tới cơ quan công an làm việc để đi đến kết luận cuối cùng với tinh thần tích cực hướng tới giải pháp tốt đẹp nhất.

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NSND Thu Quế - Ảnh: Internet

"Tôi là mẹ của cháu Dế bị tai nạn 9/1/2022 ở 58 Tố Hữu muốn có lời xin lỗi nữ chủ xe con về câu từ áp đặt khi chưa rõ sự việc xe kia thế nào tôi đã viết: Người phụ nữ lái xe gây tai nạn cho tôi mang BKS ... đâu rồi? gây dư luận không tốt cho chủ xe. Nay tôi gửi lời xin lỗi để cộng đồng mạng hiểu rõ cho nữ chủ xe cô ấy không có lỗi và không gây tai nạn cho con của tôi. 

Sự việc chấm dứt tại đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi" - bài viết của Thu Quế. 

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Bài viết của NSDN Thu Quế - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người để lại bình luận động viên và chúc cho con trai của nữ nghệ sĩ mau chóng bình phục.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, theo Nhịp sống Việt, tối ngày 9/1/2022, NSND Thu Quế đăng tải dòng trạng thái khá bức xúc chia sẻ về vụ tai nạn giao thông mà con trai 14 tuổi của chị là nạn nhân.

Nữ nghệ sĩ cho hay, khi bé trai điều khiển xe đạp điện ở đoạn đường Tố Hữu vào khoảng hơn 9h tối thì gặp tai nạn khiến bé bị gãy xương quay cổ tay, nẹp chân. Theo Thu Quế, có nhiều nhân chứng ở hiện trường đã cho rằng vụ tai nạn là do 1 nữ tài xế xe ô-tô đi quá nhanh gây ra. Những người này cũng cung cấp thông tin biển số xe được cho là đã gây tai nạn cho bé trai.

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Con trai NSND Thu Quế sau tai nạn - Ảnh: Nhịp sống Việt

Tuy nhiên, ngày 10/1, tài xế tung camera hành trình, tố ngược lại NS Thu Quế. Người này cho hay: "Nhìn qua gương thì thấy 1 bạn đi xe máy hay xe điện gì đó ngã, em đã dừng lại 2-3 phút thì đồng thời có mấy đồng chí phía bên kia đường chỗ bán hoa lan chạy sang. Không chứng kiến nhưng lại ra làm nhân chứng nói em đâm vào xe điện kia.

Em không xuống lúc đó vì nghĩ bạn kia ngã ở đường và cũng đã có mấy người đi bộ sang đỡ và quan trọng hơn con em đang ở trong xe".

Ngược lại, ngay sau đó, phía NS Thu Quế cũng đáp trả rằng cô hoàn toàn dám đối diện sự thật và sẽ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Người mẹ cũng nhận lỗi một phần khi con trai không đội mũ bảo hiểm, đi xe điện 1 tay và hứa sẽ dạy lại con cách tham gia giao thông.

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