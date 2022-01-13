Vợ cũ Bằng Kiều bất ngờ thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt ở hải ngoại gửi lời chia buồn

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều - đã bất ngờ thông báo tin tang sự và nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải dòng trạng thái buồn bã, thông báo tin tang sự từ gia đình nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Theo đó, cô bày tỏ cảm xúc đau buồn khi nhận được thông báo về sự ra đi đột ngột này. Trizzie Phương Trinh tiết lộ, cách đây vài ngày, Lâm Thúy Ngân còn kể rằng gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho một người thím khác nhưng không ngờ nay lại "mất thêm một người trong hoàn cảnh đau thương". Bài viết của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: Internet "Vừa nhận được hung tin từ Lâm Thúy Vân về sự ra đi đột ngột của cô Năm, một người cô ruột mà Lâm Thuý Vân rất thương và rất gần gủi. Cách đây mấy ngày Vân có cho biết là gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho người thím, vợ của ông cậu đang trong tình trạng hấp hối, có thể ra đi trong nay may. Nhưng không ngờ hôm nay gia đình lại mất thêm người cô trong một hoàn cảnh rất đau thương. Thương bạn mình trong một tuần phải chịu đến 2 cái tang.

Không biết phải nói gì hay làm gì để xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn này, chỉ biết cầu xin cho 2 cô được ra đi thanh thản, sớm về với Đấng Allah (gia đình Vân đạo Hồi). Mong Lâm Thuý Vân và gia đình bớt đau buổn và hãy cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Hai cô ở trên cao sẽ luôn phù hộ và che chở cho gia đình bạn" - Bài viết của Trizzie Phương Trinh. Dưới phần bình luận, rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại cùng khán giả đã gửi lời chia buồn đến Lâm Thúy Vân. Chồng cũ của Trizzie Phương Trinh – Bằng Kiều, ca sĩ Đan Kim,… cũng xót xa chia buồn và gửi lời động viên đến nữ ca sĩ.

Rất nhiều nghệ sĩ hoại ngoai5 - Ảnh: Chụp màm hình Được biết, cách đây không lâu, Lâm Thúy Vân có những tâm sự về cuộc sống của mình trong suốt một năm qua. Cô chia sẻ, vì dịch bệnh nên cô gần như trầm cảm vì phải ở một mình trong bốn bức tường. Lâm Thúy Vân cho hay: "Tôi hiện ở có một mình vì gia đình tôi ở xa lắm, bên một tiểu bang khác. Cả năm nay, tôi chỉ có ở nhà một mình với 4 bức tường, không gặp ai nên stress vô cùng. Tôi ở có một mình, thương nhớ gia đình ở xa nên thành ra trẩm cảm... Trizzie trách tôi như bà già, ngày nào cũng đo huyết áp, tối đi ngủ thì bôi dầu gió. Nhưng căn bản vì tôi sợ. Tôi không muốn chết. Tôi sợ bị đột quỵ. Tôi cũng sợ bị nhiễm Covid lắm. Trizzie chê tôi cứ tối ngủ lại bôi dầu gió nồng nặc lên, nhưng đấy là tôi bôi ở mũi để con virus không chui vào người mình. Tôi sợ lắm".

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