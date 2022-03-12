Cận cảnh căn biệt thự mà Thúy Nga bị cảnh sát 'trục xuất' giữa đêm tại Mỹ: Có hơn 100 cửa sổ, đang vướng ồn ào tranh chấp pháp lý

Căn biệt thự “triệu đô” này từng được Thúy Nga nhiều lần đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội.

Danh hài Thúy Nga chắc chắn không còn xa lạ trong giới showbiz Việt, không chỉ là một doanh nhân thành đạt, cô còn là một diễn viên hài hải ngoại nổi tiếng. Được biết hiện tại cô đang sống tại căn biệt thự nằm ở khu Fountain Valley, California (Mỹ) có giá trị ước tính gần 1,25 triệu USD. Nữ danh hài cũng đã nhiều lần chia sẽ những hình ảnh về căn biệt thự này trên mạng xã hội.

Căn biệt thự rộng rãi được chia thành 3 khu lớn nhỏ và có mảnh sân cỏ bao quanh. Thúy Nga từng chia sẻ, căn biệt thự này có tất cả 112 chiếc cửa sổ lớn nhỏ trang trí xung quanh và lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Hơn nữa, Thúy Nga còn đặc biệt quan tâm đến cây cảnh và các vật trang trí cho ngôi vườn của mình. Nữ danh hài trồng rất nhiều cây xanh và cây cảnh để tăng không gian xanh cho căn biệt thự. Cô còn khoe những lần tự mình chăm sóc góc vườn của căn biệt thự trên trang cá nhân của mình.

Bên trong căn biệt thự hiện đại này được bày trí rất ngăn nắp với một góc bếp nhỏ đầy đủ vật dụng để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của chủ nhân. Thúy Nga là người theo đạo Phật nên trong nhà cô cũng dành riêng một góc để trang trí theo phong cách Phật giáo rất ấm cúng và trang nghiêm. Có thể thấy những hình ảnh, tượng và đồ trang trí mang biểu tượng Phật giáo trong rất nhiều phòng của căn biệt thự này. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, có thông tin nữ danh hài bất ngờ bị cảnh sát Mỹ trục xuất khỏi căn biệt thự cô đang ở vì ngôi nhà này có tranh chấp pháp lý. Trong đêm, Thúy Nga bị yêu cầu ra khỏi nhà và không được phép sống ở đây cho tới khi tòa án giải quyết xong vấn đề. Tuy nhiên, về phía Thúy Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính xác nào về việc này.

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