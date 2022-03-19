Thúy Nga nói về việc vay tiền, bị cảnh sát đuổi khỏi nhà lúc nửa đêm: "Đây là một cái bẫy khiến tôi trầy trật"

Sau đó, nữ danh hài đã lên tiếng giải thích mọi chuyện. Trong livestream mới nhất của mình, Thúy Nga tiếp tục làm rõ về vấn đề vay người bạn này để mua nhà. Cô cho biết căn nhà được người bạn tên M. đặt tiền trước để mua giúp một người tên T.. Tuy nhiên, sau khi thấy Thúy Nga thích căn nhà, người tên T. quyết đính nhượng lại.

Thời gian qua, thông tin về việc danh hài Thúy Nga bị cảnh sát đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm khiến công chúng quan tâm. Nhiều thông tin xôn xao cho rằng Thúy Nga đã đứng ra nhờ một người bạn đứng tên mua căn nhà cùng nhiều tranh chấp liên quan đến vay tiền chính là lý do khiến cô đã bị đuổi ra khỏi căn nhà của mình cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, làm rõ.

"Thấy tôi thích căn nhà này, bạn ấy mới bảo chị T. nhượng lại cho tôi với giá nhượng nhà là 50 nghìn đô. Vậy mà họ nói tôi thích căn nhà này quá nên đến nhà bạn M. quỳ lạy, khóc lóc, cầu xin người ta giúp tôi mua được căn nhà.

Tôi không bao giờ làm như thế... Ở Mỹ mua nhà khó nhưng cứ có tiền là được, không đến mức phải chen chân giành giật, nhờ người nọ người kia. Ngược lại, chính bạn M. kia giục tôi lấy nhà nhanh, không chị T đổi ý, nên tôi mới nhanh chóng đặt tiền để lấy nhà. Mọi việc tôi làm đều có giấy tờ đàng hoàng" - Thúy Nga giải thích.

Cô cho biết thêm rằng mình đã làm giấy sang tay nhà với chữ ký đầy đủ của 2 bên, trong đó, nữ danh hài đưa trước 45 ngàn đô cho người kia và được đồng ý chuyển giao nhà. Căn nhà Thúy Nga mua có giá 1 triệu 150 nghìn đô nhưng ở Mỹ nếu một căn nhà có nhiều người hỏi mua thì mọi người phải đấu giá xem ai trả giá cao hơn thì mới được mua.

Thúy Nga giải thích về số tiền 248 nghìn đô mà cô vay từ người bạn này: "Số tiền 248 nghìn đô là bạn M tự nguyện cho tôi vay để đặt cọc đấu giá cao hơn giá thực của căn nhà. Như vậy thì kiểu gì tôi cũng mua được căn nhà đó vì không ai đấu được giá cao hơn nữa. Sau đấy, tôi trả lại 248 nghìn đô tiền đấu giá nhà cho bạn M rồi trả nốt 1 triệu 150 nghìn đô tiền nhà".

Thúy Nga bị cảnh sát đuổi khỏi nhà lúc nửa đêm. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, chính vì đồng ý mượn số tiền này để đấu giá nhà đã khiến Thúy Nga "rơi vào bẫy", nữ danh hài khẳng định đây là bẫy được đặt sẵn để gài cô: "Cái dở của tôi là mù mờ về giấy tờ nên chỉ biết giao dịch với bạn M này rồi đợi tới ngày người ta gọi thì ra ngân hàng chuyển tiền.

Người ta nói chỉ một mình bạn M này đứng ra chi trả mọi loại tiền mua nhà, tôi không trả đồng nào là không đúng. Tôi mới là người đứng ra trả tiền nhà và các chi phí hàng tháng. Bạn M chỉ đứng tên chung với tôi để giúp mua nhà thật nhanh do ngay từ đầu bạn ấy đã tham gia mua bán.

Khi tôi lấy căn nhà này, toàn bộ chi phí từ A tới Z, tôi là người đứng ra chi trả hết, kể cả hóa đơn điện nước. Người đứng chung tên giấy tờ với tôi không trả một đồng nào hết.

Tôi không nói ra thì người ta lại nghĩ tôi chộp giật, chày bửa không chịu trả tiền. Việc bạn M đề nghị cho tôi vay tiền rồi cho bạn ấy đứng tên giấy tờ nhà thực ra là một cái bẫy khiến tôi phải trầy trật, cực khổ dù ban đầu bạn ấy nói giống như ban ơn cho tôi" - Thúy Nga phân trần.

Hiện, nữ danh hài vẫn đang phải giải quyết những tranh chấp để có thể lấy lại được căn nhà của mình.