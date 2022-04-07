Mạc Văn Khoa cùng bà xã Thảo Vy khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng, khi vừa có màn cầu hôn đầy lãng mạn sau 1 năm đón ái nữ kháu khỉnh đáng yêu.

Mạc Văn Khoa được công chúng biết đến là một diễn viên hài với lối diễn hài hước cùng sự duyên dáng vốn có. Sau khi có với nhau một bé gái đáng yêu, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy liên tục nhá hàng dân mạng bởi loạt ảnh thử váy cưới. Mới đây, cặp đôi lại khiến cõi mạng rần rần khi tung loạt ảnh cầu hôn đúng chất Mạc Văn Khoa, ngay tại quán bún đậu.

Cặp đôi liên tục nhá hàng dân mạng bởi loạt ảnh thử váy cưới - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trên trang cá nhân Mạc Văn Khoa vừa chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bà xã Thảo Vy. Nam danh hài tiết lộ sau 7 năm chung sống, đây là lần đầu tiên anh làm điều hạnh phúc nhất cho vợ: "Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ của anh".

Tất cả khâu chuẩn bị cho buổi tiệc cầu hôn đều do tự tay Mặc Văn Khoa chuẩn bị - Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh mà cặp đôi chia sẻ, có thể thấy, Mạc Văn Khoa đã đặt hết tình cảm và công sức đễ chuẩn bị cho màn cầu hôn bất ngờ này. Để đáp lại tình cảm của ông xã, Thảo Vy không khỏi xúc động bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc: "Đúng là ngoài nước mắt ra mình chẳng có gì cả, khóc suốt thôi nhưng là khóc trong hạnh phúc! Cảm ơn Anh lần nữa vì tình yêu giản đơn Anh dành cho Em".

Thảo Vy không khỏi xúc động trước màn cầu hôn đầy bất ngờ từ Mạc Văn Khoa - Ảnh: FBNV

Sau màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi, cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ. Đồng thời, nhiều người đồng loạt gửi lời chúc phúc đến cả hai và mong chờ đám cưới hoành tráng của cặp đôi trong thời gian tới.

Bị netizen bình luận kém duyên khi đăng ảnh bên bạn bè, Lynk Lee đáp trả đúng 1 câu cực cao tay Lynk Lee lại một lần nữa thể hiện rằng cô không ngần ngại đáp trả trước bình luận mỉa mai của cư dân mạng, thậm chí còn cao tay nữa là khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-vbiz-danh-up-cong-dong-mang-boi-man-cau-hon-lang-man-tai-dia-diem-la-lung-quan-bun-dau-460820.html