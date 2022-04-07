Gin Tuấn Kiệt lại "lộ hint" yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen "thừa cơ hội" réo tên Puka, có chắc yêu là đây?

Hậu trường 07/04/2022 10:59

Showbiz Việt có nhiều cặp đôi chị-em từng làm dân tình điên đảo trong thời gian dài. Nhiều cặp công khai mối quan hệ nhưng cũng có những cặp đôi dù bị bắt hint liên tục nhưng vẫn một mực phủ nhận tin đồn.

Thuyền tình “Gin Tuấn Kiệt – Puka” được nhiều khán giả quan tâm trong thời gian vừa qua. Tin đồn hẹn hò của Gin và nữ diễn viên "Sao nhập ngũ" rộ lên từ cuối năm 2019 qua các cử chỉ thân mật, tần suất phủ sóng cạnh nhau dày đặc trên sóng truyền hình, lẫn các cuộc vui bạn bè. Dù có nhiều lời đồn đoán nhưng cặp đôi này chưa có động thái công khai mối quan hệ.

Gin Tuấn Kiệt lại 'lộ hint' yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen 'thừa cơ hội' réo tên Puka, có chắc yêu là đây? - Ảnh 1
Thuyền tình Puka và Gin Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet

Puka cũng từng lên tiếng trước truyền thông trước tin đồn: "Tụi em chỉ mong được quan tâm đến những sản phẩm tụi em làm ra. Những gì tụi em đóng góp. Chứ còn những chuyện cá nhân tụi em đâu có làm gì để phải bị réo tên suốt như vậy. Và điều quan trọng là không có thật. Mong trang hiểu điều đó".

Dù lên tiếng phủ nhận, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục mặt dày "soi hint" của cặp đôi. Theo đó, netizen "tóm gọn" được khoảnh khắc ghi lại cảnh Gin Tuấn Kiệt và Puka bị bắt gặp ngoài phố. Đáng chú ý, điều khiến fan chắc nịch cả hai đã hẹn hò chính là việc Puka và bạn trai tin đồn diện đồ đôi, thậm chí còn cùng nhau bước lên xe ra về.

Gin Tuấn Kiệt lại 'lộ hint' yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen 'thừa cơ hội' réo tên Puka, có chắc yêu là đây? - Ảnh 2
Netizen bắt gặp Gin và Puka diện đồ đôi, lên xe cùng nhau - Ảnh: Chụp màn hình
Gin Tuấn Kiệt lại 'lộ hint' yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen 'thừa cơ hội' réo tên Puka, có chắc yêu là đây? - Ảnh 3
Nón đôi cũng không ngoại lệ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay cả hội chị em thân thiết của Puka là Lan Ngọc "muốn giấu cũng không được" khi lỡ miệng tiết lộ Puka đang có một phi công trẻ.

Gin Tuấn Kiệt lại 'lộ hint' yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen 'thừa cơ hội' réo tên Puka, có chắc yêu là đây? - Ảnh 4
Lan Ngọc lỡ miệng nói Puka có phi công trẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây trên một gameshow truyền hình, khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi: “Có từng yêu bạn gái lớn tuổi hơn hay chưa?”. Nắm được tâm lý, cả Lê Lộc và Khả Như liên tục hô to “có” trong tiếng vỗ tay phấn khích của khán giả khiến Gin Tuấn Kiệt “ngượng chín mặt”. Không lâu sau đó, anh chàng cũng khẳng định điều này.

Gin Tuấn Kiệt lại 'lộ hint' yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen 'thừa cơ hội' réo tên Puka, có chắc yêu là đây? - Ảnh 5
Gin Tuấn Kiệt ngượng ngùng khẳng định thích bạn gái lớn tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

MC Đại Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi rằng Gin Tuấn Kiệt thích một cô gái hát hay hoặc hát dở. Không suy nghĩ quá lâu như câu hỏi trước đó, anh chàng trả lời rằng “hát dở”. Ở câu hỏi cuối cùng, khi được hỏi thích một cô gái hài hước hay dịu dàng, Gin Tuấn Kiệt không ngần ngại trả lời hài hước.

Tổng kết những hint trong thời gian qua, cộng đồng mạng lại một lần nữa khẳng định “chắc nịch” có lẽ máy bay “Gin Tuấn Kiệt – Puka” sẽ hạ cánh an toàn.

Nhiều dân mạng cũng để lại bình luận "hóng chờ" và tiếp tục "mặt dày se duyên" cho cặp đôi về chung một nhà “Hóng quá, không biết bao giờ mới về chung một nhà đây", "Hy vọng chị Puka cũng xem được clip này, nhìn ổng trả lời mà cưng ghê", "Rồi khi nào anh chị mới chịu công khai để fan tụi em còn được mở hội ăn mừng đây".

Từ khóa:   gin tuấn kiệt lộ hint yêu Puka Gin Tuấn Kiệt - Puka Puka Gin Tuấn Kiệt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 53 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?