Gin Tuấn Kiệt lại "lộ hint" yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen "thừa cơ hội" réo tên Puka, có chắc yêu là đây?

Showbiz Việt có nhiều cặp đôi chị-em từng làm dân tình điên đảo trong thời gian dài. Nhiều cặp công khai mối quan hệ nhưng cũng có những cặp đôi dù bị bắt hint liên tục nhưng vẫn một mực phủ nhận tin đồn.

Thuyền tình “Gin Tuấn Kiệt – Puka” được nhiều khán giả quan tâm trong thời gian vừa qua. Tin đồn hẹn hò của Gin và nữ diễn viên "Sao nhập ngũ" rộ lên từ cuối năm 2019 qua các cử chỉ thân mật, tần suất phủ sóng cạnh nhau dày đặc trên sóng truyền hình, lẫn các cuộc vui bạn bè. Dù có nhiều lời đồn đoán nhưng cặp đôi này chưa có động thái công khai mối quan hệ. Thuyền tình Puka và Gin Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet Puka cũng từng lên tiếng trước truyền thông trước tin đồn: "Tụi em chỉ mong được quan tâm đến những sản phẩm tụi em làm ra. Những gì tụi em đóng góp. Chứ còn những chuyện cá nhân tụi em đâu có làm gì để phải bị réo tên suốt như vậy. Và điều quan trọng là không có thật. Mong trang hiểu điều đó".

Dù lên tiếng phủ nhận, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục mặt dày "soi hint" của cặp đôi. Theo đó, netizen "tóm gọn" được khoảnh khắc ghi lại cảnh Gin Tuấn Kiệt và Puka bị bắt gặp ngoài phố. Đáng chú ý, điều khiến fan chắc nịch cả hai đã hẹn hò chính là việc Puka và bạn trai tin đồn diện đồ đôi, thậm chí còn cùng nhau bước lên xe ra về. Netizen bắt gặp Gin và Puka diện đồ đôi, lên xe cùng nhau - Ảnh: Chụp màn hình Nón đôi cũng không ngoại lệ - Ảnh: Chụp màn hình Ngay cả hội chị em thân thiết của Puka là Lan Ngọc "muốn giấu cũng không được" khi lỡ miệng tiết lộ Puka đang có một phi công trẻ.

Lan Ngọc lỡ miệng nói Puka có phi công trẻ - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây trên một gameshow truyền hình, khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi: “Có từng yêu bạn gái lớn tuổi hơn hay chưa?”. Nắm được tâm lý, cả Lê Lộc và Khả Như liên tục hô to “có” trong tiếng vỗ tay phấn khích của khán giả khiến Gin Tuấn Kiệt “ngượng chín mặt”. Không lâu sau đó, anh chàng cũng khẳng định điều này. Gin Tuấn Kiệt ngượng ngùng khẳng định thích bạn gái lớn tuổi - Ảnh: Chụp màn hình MC Đại Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi rằng Gin Tuấn Kiệt thích một cô gái hát hay hoặc hát dở. Không suy nghĩ quá lâu như câu hỏi trước đó, anh chàng trả lời rằng “hát dở”. Ở câu hỏi cuối cùng, khi được hỏi thích một cô gái hài hước hay dịu dàng, Gin Tuấn Kiệt không ngần ngại trả lời hài hước. Tổng kết những hint trong thời gian qua, cộng đồng mạng lại một lần nữa khẳng định “chắc nịch” có lẽ máy bay “Gin Tuấn Kiệt – Puka” sẽ hạ cánh an toàn. Nhiều dân mạng cũng để lại bình luận "hóng chờ" và tiếp tục "mặt dày se duyên" cho cặp đôi về chung một nhà “Hóng quá, không biết bao giờ mới về chung một nhà đây", "Hy vọng chị Puka cũng xem được clip này, nhìn ổng trả lời mà cưng ghê", "Rồi khi nào anh chị mới chịu công khai để fan tụi em còn được mở hội ăn mừng đây".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gin-tuan-kiet-lai-lo-hint-yeu-dan-chi-tren-song-truyen-hinh-netizen-thua-co-hoi-reo-ten-puka-co-chac-yeu-la-day-460780.html