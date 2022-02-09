Gin Tuấn Kiệt bất ngờ về quê Puka đón Tết, còn ẩn ý dòng gọi đây là 'quê mẹ', phải chăng ngày 'về chung một nhà' không còn xa?

Liệu rằng trong năm 2022, showbiz Việt sẽ có thêm một đám cưới chăng?

Gin Tuấn Kiệt - Puka là một trong những cặp đôi đang được người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình. Sau nhiều lần lộ hint hẹn hò rõ mồn một nhưng phía chính chủ vẫn cứ úp mở khiến dân tình rần rần không thôi. Mới đây nhất, cả 2 lại tiếp tục có động thái phát "cẩu lương" làm netizen càng thêm phần phấn khích.

Gin Tuấn Kiệt bên gia đình những ngày đầu xuân - Ảnh: FBNV

Cụ thể tối 8/2, Gin Tuấn Kiệt cho "xả kho" loạt ảnh về quê ăn Tết còn đính kèm dòng trạng thái với chỉ vỏn vẹn 5 từ: "Về quê mẹ ăn Tết". Thế nhưng, chuyện không gì đáng nói khi dân tình phát hiện quê mẹ của nam ca sĩ là Đồng Tháp và đây cũng chính là quê nhà của diễn viên Puka.

Trông như chàng Gin nhà ta đã sẵn sàng làm rể miền Tây rồi đây! - Ảnh: FBNV

Liệu chuyến đi về quê ăn Tết này là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay anh chàng cố tình để về ra mắt phụ huynh hai bên chăng? Với động thái trên, số đông người hâm mộ cho rằng, Gin Tuấn Kiệt dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc về làm rể Đồng Tháp. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng mong chờ một cái kết đẹp cho nam ca sĩ và Puka.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gin-tuan-kiet-bat-ngo-ve-que-puka-don-tet-con-an-y-dong-goi-day-la-que-me-phai-chang-ngay-ve-chung-mot-nha-khong-con-xa-449258.html