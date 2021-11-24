Rộ tin cặp 'tình chị em' Puka và Gin Tuấn Kiệt đã toang sau nhiều lần lộ 'hint' hẹn hò?

Hậu trường 24/11/2021 15:02

Nhiều cư dân mạng không khỏi nghi ngờ cặp đôi Puka và Gin Tuấn Kiệt đã âm thầm chia tay?

Thời gian qua, Gin Tuấn Kiệt và Puka liên tục vướng phải tin đồn đang "cặp kè" khi bị bắt gặp nhiều hành động, lời nói thân mật dành cho nhau. Theo đó, cư dân mạng cũng ra sức đẩy thuyền nhiệt tình và mong cả 2 thật sự là một cặp đôi đẹp trong showbiz mặc dù phía chính chủ đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với nhau.

Rộ tin cặp 'tình chị em' Puka và Gin Tuấn Kiệt đã toang sau nhiều lần lộ 'hint' hẹn hò? - Ảnh 1
Cặp đôi thường xuyên lộ 'hint' hẹn hò - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, trên Instagram cá nhân, cả 2 bị cư dân mạng phát hiện có những động thái lạ. Cụ thể, về phía Puka, bất ngờ đăng tải bức ảnh đang ngồi một mình bên bãi biển kèm dòng trạng thái trút nhiều tâm sự về tình yêu: "Ta cần thêm bao nhiêu lần vụn vỡ".

Chưa dừng lại ở đó, phía Gin Tuấn Kiệt cũng trùng hợp có động thái tương tự khi đăng 1 bức ảnh đen với chia sẻ: "Cảm ơn vì tất cả mọi thứ".

Chính động thái khó hiểu của Puka và Gin Tuấn Kiệt đã khiến không ít người nghi ngờ phải chăng cặp đôi đã chia tay? Tuy nhiên, thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Rộ tin cặp 'tình chị em' Puka và Gin Tuấn Kiệt đã toang sau nhiều lần lộ 'hint' hẹn hò? - Ảnh 2
Dòng trạng thái buồn của Puka trên Instagram - Ảnh: Chụp màn hình

Rộ tin cặp 'tình chị em' Puka và Gin Tuấn Kiệt đã toang sau nhiều lần lộ 'hint' hẹn hò? - Ảnh 3
Trùng hợp Gin cũng ẩn ý việc chia tay ai đó - Ảnh: Chụp màn hình

 

Puka và Gin Tuấn Kiệt bị đặt nghi vấn hẹn hò từ giữa năm 2020. Dù kém đàn chị 4 tuổi nhưng khi đứng cạnh, Gin và Puka vẫn rất đẹp đôi.

Không chỉ trông xứng đôi vừa lứa qua vẻ bề ngoài mà cặp đôi cũng thường thể hiện độ ăn ý nhau trong các chương trình truyền hình. Thậm chí cách đây ít tháng, dân tình còn truyền tai nhau thông tin cặp đôi này đang sống chung nhà, khiến các fan càng thêm phấn khích. Hiện, người hâm mộ vẫn luôn mong chờ lời xác nhận chính thức từ phía cặp đôi sau nhiều tháng ngày đẩy thuyền. 

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