Bị netizen bình luận kém duyên khi đăng ảnh bên bạn bè, Lynk Lee đáp trả đúng 1 câu cực cao tay

Có thể nói, sau hành trình dài trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, Lynk Lee ngày càng quyến rũ hơn và thăng hạng nhan sắc rõ rệt. Bên dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ không quên dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của Lynk Lee.

Người hâm mộ dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của Lynk Lee - Ảnh chụp màn hình

"Càng ngày càng xinh", "Chị Linh càng ngày càng xinh và dễ thương nè", "Sao chị Linh đẹp vậy", "Xinh quá chị Linh ạ", "Chị có bị xinh quá không vậy. Mê quá đi", "Linh xinh quá", "Xinh quá chị ơi",... là một số bình luận của người hâm mộ dành cho Lynk Lee.

Tuy nhiên, một netizen kém duyên bất ngờ để lại bình luận nhằm mục đích mỉa mai giọng ca này. Điều này đã gây sự chú ý từ phía cư dân mạng. Cụ thể, phía dưới những bức hình, cư dân mạng này đã viết: "Xinh lắm anh Linh". Bình luận này đã vấp phải vô vàn những ý kiến trái chiều, chỉ trích từ số đông cộng đồng mạng.

Một netizen kém duyên bình luận mỉa mai Lynk Lee - Ảnh chụp màn hình

Trước bình luận có phần gay gắt, mỉa mai của netizen này, Lynk Lee đã không ngần ngại đáp trả thẳng thắn: "Cảm ơn cô bé". Cư dân mạng vỗ tay dành sự khen ngợi, hết sức cao tay cho giọng ca Tạm Biệt Nhé.

Hiện tại, Lynk Lee sở hữu vóc dáng quyến rũ và nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FB Lynk Lee

Lynk Lee (Tô Ngọc Bảo Linh) là một trong những người đẹp chuyển giới được quan tâm nhất nhì trong showbiz. Sau khi công khai muốn sống với giới tính thật, Lynk Lee nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Cô nàng đã quay lại hoạt động nghệ thuật và dần thay đổi phong cách cho phù hợp với ngoại hình hiện tại. Lynk Lee sở hữu gương mặt duyên dáng có nhiều đường nét nữ tính hơn đến vóc dáng thanh mảnh, gợi cảm và tất cả những yếu tố này đã giúp Lynk Lee tự tin hơn trong khoản khoe sắc với các mỹ nhân đình đám khác trong showbiz.