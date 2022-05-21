Nóng: Cơ quan chức năng xác minh mục đích Ngọc Trinh 'bốc phét' việc mua 11 ha đất ở Bảo Lộc

Hậu trường 21/05/2022 14:11

Các cơ quan chức năng ở Lâm Đồng đang thu thập thông tin để làm rõ mục đích người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật việc mua đất 11ha ở TP. Bảo Lộc.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 21/5, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cho biết, ngành đang thu thập thông tin nhằm làm rõ vụ facebook của người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật về việc mua đất tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng). Theo Sở này, cần xác minh cụ thể bản thân Ngọc Trinh, người quản lý hay ai đó đã đăng nội dung này lên Facebook Ngọc Trinh.

Đầu tuần tới, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng sẽ mời đương sự liên quan đến vụ việc này lên làm việc; nếu đương sự không có mặt, sẽ báo vụ việc cho Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác minh làm rõ.

Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cũng đang ghi nhận các trang thông tin điện tử đăng thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc trên. Trước đó, trang facebook cá nhân của Ngọc Trinh đăng loạt ảnh check in tại khu đất rất đẹp ở TP. Bảo Lộc kèm status: "Cả nhà chấm mấy điểm cho khu đất mới của Trinh nè".

Nóng: Cơ quan chức năng xác minh mục đích Ngọc Trinh 'bốc phét' việc mua 11 ha đất ở Bảo Lộc - Ảnh 1
Bài viết Ngọc Trinh check-in tại khu đất tự nhận 'vơ' là của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với báo Lao động, vừa qua, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, UBND thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng và UBND xã Đại Lào phối hợp kiểm chứng thông tin.

Qua xác minh, khu đất Ngọc Trinh chụp hình và đăng tải lên mạng xã hội thuộc hẻm 61 B’Lao Srê, xã Đại Lào. Nhưng đây không phải là đất xây dựng homestay của Ngọc Trinh. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh (tên thật của Ngọc Trinh). 

Mặt khác tất cả các dự án xây dựng homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đều được địa phương cấp phép và quản lý, trong các dự án đã triển khai và đang chờ phê duyệt không có dự án nào có chủ dự án tên Ngọc Trinh.

Đại diện lãnh đạo UBND TP. Bảo Lộc cũng nói thêm, đây có thể là chiêu trò câu like của giới bất động sản. Việc này khiến dư luận đánh giá sai về công tác quản lý đất đai, xây dựng của địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; đồng thời, cũng là chiêu trò mà giới bất động sản hướng tới để thổi phồng giá đất. 

Hiện tại, UBND thành phố Bảo Lộc đang chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Đại Lào xác minh, nếu đây là chiêu trò câu like sai sự thật thì địa phương kiên quyết xử lý theo quy định.

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