Giữa ồn ào 'bốc phét' mua 11ha đất Đà Lạt, Ngọc Trinh đã có động thái đầu tiên gây 'sốc', netizen chỉ biết lắc đầu ngao ngán!

Trước thông tin này, cư dân mạng không khỏi choáng váng vì độ chịu chi và giàu sụ của người đẹp. Tuy nhiên, ngày 19/5, trao đổi với báo Lao động, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã lên tiếng cho biết: “Qua xác minh, khu đất Ngọc Trinh chụp hình và đăng tải lên mạng xã hội thuộc hẻm 61 B’Lao Srê, xã Đại Lào. Nhưng đây không phải là đất xây dựng homestay của Ngọc Trinh. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh (tên thật của Ngọc Trinh)".

Thời gian gần đây, cái tên Ngọc Trinh đang là chủ đề bàn tán sôi nổi vì những ồn ào xoay quanh. Điển hình là mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh chụp tại Đà Lạt thơ mộng và còn tự tin tuyên bố đây là khu đất mình đã mua. Cụ thể, nữ hoàng nội y viết: "Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình. Xuất sắc 10/10 luôn á, còn cả nhà chấm mấy điểm nè?... Ô yeah, từ từ chinh phục từng mục đích trong dự định".

Có thể thấy, cô nàng không hề nhắc hay lên tiếng gì về khu đất đang gây xôn xao. Vì vậy, với thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra của người đẹp đã nhận lại loạt bình luận chỉ trích không ngừng của khán giả.

Ngay sau khi ông Đình lên tiếng, mạng xã hội đã nổ ra tranh cãi lớn. Đa số cư dân mạng đều mỉa mai rằng Ngọc Trinh là “thánh nổ” khi “nhận vơ” khu đất 11ha là của mình. Thế nhưn, giữa bão du luận đổ dồn, thì mới đâ, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh vừa cập nhật dòng trạng thái mới gây nhiều sự chú ý. Theo đó, người đẹp Trà Vinh viết: “Tâm mình tốt nhưng nết mình ngang”.

Ngọc Trinh nhận hàng loạt bình luận chỉ trích về thái độ ngang ngược - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người cho rằng cô đã có thái độ quá ngang ngược khi sai mà vẫn cố chấp, ngang ngược. Nhớ lại trước đó không lâu, khi vướng vào drama bị nhãn hàng tố mặc đồ nhái trắng trợn, phía Ngọc Trinh đã làm một việc khiến rất nhiều người không hài lòng chính là quyết không xóa ảnh và không xin lỗi nhãn hàng với lý do cách hành xử của họ không tôn trọng cô. Cụ thể, nữ hoàng nội y nói rằng: "Bỗng một ngày ngủ dậy bị chửi. Bây giờ tôi mới nói, tại sao những người bình thường mình 'đụng' họ, tôi cũng xin lỗi mà tại sao tôi không xin lỗi nhà thiết kế đó.

Lý do thứ nhất là tại vì cách hành xử của họ khiến tôi không nể và không đáng nhận lời xin lỗi của tôi. Không có nhãn hàng, nhà thiết kế nổi tiếng nào mà rảnh như vậy hết! Tôi đâu có tag nó đâu mà tự nhiên chửi tôi, up lên trang cá nhân chửi tôi.

Nếu cách hành xử của họ tôn trọng tôi thì nhắn tin cho tôi: Bạn ơi chiếc váy này là bên mình đó, bạn đang coppy bên mình đó. Bạn có thích chiếc váy này không, nếu bạn thích tôi nghĩ bạn đủ điều kiện để mua hoặc tôi có thể tặng cho bạn.

Thì ok, tôi xin lỗi liền, tôi sẽ gỡ. Nhưng họ không tôn trọng mình, đó là cách hành xử dở của họ. Rồi xong tôi bị cả nước chửi luôn!".

Sau lời tuyên bố này, Ngọc Trinh chẳng những không nhận được sự cảm thông mà trái lại gây bất bình và nhận không ít "gạch đá" chỉ trích.