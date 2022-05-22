Vụ ồn ào '11 ha đất ở Bảo Lộc' của Ngọc Trinh bị 'phanh phui': 'Nữ hoàng nội y' có thể bị xử lý mức vi phạm nào?

Hậu trường 22/05/2022 17:44

Liên quan đến thông tin "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh sở hữu lô đất 11 ha, mới đây, Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp đã lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình.

Liên quan đến thông tin "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh sỡ hữu lo đất 11 ha, theo Dân Việt, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Đại Lào để xác minh sự việc. 

Qua kiểm tra, xác minh, khu đất do Ngọc Trinh đăng tải trên mạng xã hội thuộc hẻm 61, thôn B’Lao Srê, xã Đại Lào, Bảo Lộc. Tuy nhiên, trong các hồ sơ, thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất, không có người nào là Trần Thị Ngọc Trinh (Ngọc Trinh) đứng tên lô đất nói trên. Ngoài ra, các dự án homestay do địa phương cấp phép thời gian qua cũng không có tên của Ngọc Trinh.

Vụ ồn ào '11 ha đất ở Bảo Lộc' của Ngọc Trinh bị 'phanh phui': 'Nữ hoàng nội y' có thể bị xử lý mức vi phạm nào? - Ảnh 1
Ngọc Trinh trong chuyến cắm trại gần đây - Ảnh: FBNV

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc chia sẻ thêm thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc chỉ là chiêu trò. Điều này khiến người dân đánh giá sai về công tác quản lý đất đai của địa phương. Nhiều người trong giới bất động sản thường sử dụng chiêu trò khi hợp tác với người nổi tiếng để thổi phồng giá đất.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 21/5, Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm rõ các chứng cứ liên quan đến việc người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật về việc mua 11ha đất tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Đồng thời, cơ quan này cũng đang ghi nhận các trang thông tin điện tử đăng thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc.

 

Mới đây, trả lời Zing News, Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết:

Hành vi đăng tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ phải chịu những mức chế tài khác nhau.

Vụ ồn ào '11 ha đất ở Bảo Lộc' của Ngọc Trinh bị 'phanh phui': 'Nữ hoàng nội y' có thể bị xử lý mức vi phạm nào? - Ảnh 2

Trường hợp đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng cho xã hội hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm linh sức khỏe của con người, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cá nhân thì người đưa tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp đưa tin sai sự thật nhưng chưa gây ra hậu quả hoặc không xác định được hậu quả thì sẽ bị cảnh cáo, nhắc nhở.

Trước kết luận những thông tin đăng tải trên mạng xã hội của Ngọc Trinh là không chính xác, cơ quan chức năng sẽ xem xét, làm rõ nguyên nhân động cơ của những bài đăng trên, đánh giá về thị trường bất động sản ở khu vực này trước và sau khi có bài đăng như thế nào, để có hướng xử lý.

Nếu có căn cứ xác định những thông tin do Ngọc Trinh đăng tải tác động tiêu cực như làm cho giá bất động sản "bong bóng", tăng cao, ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư thì cơ quan chức năng có thể xem xét xử phạt theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Mức phạt cho hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây hoang mang trong nhân dân là từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Vào ngày 11/5, nữ người mẫu đăng tải bài viết có nội dung: "Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình. Xuất sắc 10/10 lun á, còn cả nhà chấm mấy điểm nè? Ố yeahhh..từ từ chinh phục từng mục tiêu trong dự định".

Vụ ồn ào '11 ha đất ở Bảo Lộc' của Ngọc Trinh bị 'phanh phui': 'Nữ hoàng nội y' có thể bị xử lý mức vi phạm nào? - Ảnh 3
Bài viết của nữ người mẫu - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, trong một chương trình giải trí phát trên YouTube, Ngọc Trinh cũng xác nhận với bạn thân việc này. Ngoài ra, “Nữ hoàng nội y” còn hứa sẽ làm vlog giới thiệu về khu đất mới mua.

Ngay sau đó, thông tin về khu đất được cho là "cơ ngơi" mới của Ngọc Trinh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều cò, mồi, môi giới cũng "ăn theo" giới thiệu những khu đất bên cạnh.

Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm cảu dư luận.

Giữa ồn ào vụ '11ha đất Bảo Lộc' bị phanh phui, Ngọc Trinh 'đăng đàn' tâm thư dài '8000 dòng' đầy ẩn ý 'Miệng là của người khác, còn tai là của mình. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để lắng nghe và hành động'

Giữa ồn ào vụ '11ha đất Bảo Lộc' bị phanh phui, Ngọc Trinh 'đăng đàn' tâm thư dài '8000 dòng' đầy ẩn ý 'Miệng là của người khác, còn tai là của mình. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để lắng nghe và hành động'

Trước làn sóng dư luận chỉ trích vụ '11ha đất Bảo Lộc' bị phanh phui, Ngọc Trinh tỏ ra không quá bận tâm và vẫn vô tư đăng tải loạt khoe vóc dáng. Tuy nhiên, vào tối 21/5, Ngọc Trinh bất ngờ đăng đàn tâm thư khá dài đầy ẩn ý có vẻ liên quan đến vụ việc trên.

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