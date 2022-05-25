Bão drama còn chưa ngớt, Ngọc Trinh đã có hành động này đây: 'Cảm ơn những người dù không quen không biết nhưng vẫn bình luận bênh vực mình'

Hậu trường 25/05/2022 20:55

Mới đây Ngọc Trinh vừa có những lời cảm ơn gửi đến những fan hâm mộ vẫn luôn ủng hộ trong khoảng thời gian ồn ào vừa qua.

Sau loạt lùm xùm đạo nhái trang phục bị nhãn hàng tố thẳng mặt, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Gần đây, chân dài gốc Trà Vinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh nghỉ ngơi ở một homestay, tọa lạc tại xã Đại Lào (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Bão drama còn chưa ngớt, Ngọc Trinh đã có hành động này đây: 'Cảm ơn những người dù không quen không biết nhưng vẫn bình luận bênh vực mình' - Ảnh 1
Ngọc Trinh tiếp tục vướng phải lùm xùm do chính cô gây ra - Ảnh: Internet

Người đẹp cho biết đây là khu đất của mình mới “sắm”, có diện tích đến 11ha. Ngay sau khi nữ hoàng nội y công bố điều này, rất nhiều người đã phải choáng ngợp trước độ giàu có và chịu chơi của cô nàng. 

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị lãnh đạo địa phương bác bỏ. Phía này khẳng định Ngọc Trinh không hề đứng tên khu đất trên. Đồng thời, theo kiểm tra của cơ quan chức năng, không có chủ dự án nào tên Ngọc Trinh trong tất cả các dự án xây dựng homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Chính điều này đã khiến netizen cảm thấy bản thân như bị lừa dối nên đã chỉ trích người đẹp rất nhiều. 

Bão drama còn chưa ngớt, Ngọc Trinh đã có hành động này đây: 'Cảm ơn những người dù không quen không biết nhưng vẫn bình luận bênh vực mình' - Ảnh 2
Bài đăng gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ cô nàng - Ảnh: chụp màn hình
Bão drama còn chưa ngớt, Ngọc Trinh đã có hành động này đây: 'Cảm ơn những người dù không quen không biết nhưng vẫn bình luận bênh vực mình' - Ảnh 3
Bên dưới phần bình luận không ít người vẫn chỉ trích Ngọc Trinh - Ảnh: chụp màn hình

Giữa ồn ào đất đai, trên trang cá nhân Ngọc Trinh gửi lời cảm ơn tới những người luôn ở bên động viên cô trong những lúc khó khăn. Bên dưới bài đăng tưởng chừng như cô nàng sẽ nhận nhiều lời động viên và khích lệ tinh thân nhưng trái lại mọi chuyện lại diễn ra theo chiều ngược lại khi vẫn xuất hiện nhiều lời bình luận ''cà khịa'' đến nữ diễn viên. 

Theo một số netizen có lẽ sau lần ''vạ miệng'' này, Ngọc Trinh sẽ được bài học nhớ đời về việc phát ngôn không đúng sự thật trên MXH. Hiện tại những thông tin xoay quanh vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. 

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