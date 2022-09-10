Khoe ảnh vào bếp nhưng em gái thiên kim tiểu thư của Ông Cao Thắng lại 'để lộ' 2 chi tiết đặc biệt này

Hậu trường 10/09/2022 16:00

Vốn là thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có ở đất Sài Thành, trên mạng xã hội Thoại Liên thường khoe những hình ảnh sang chảnh, đi thưởng thức những món ngon nhưng cô nàng hiếm khi chia sẻ việc nấu nướng.

Ông Thoại Liên (Jolino Ong) là cô em gái xinh đẹp của Ông Cao Thắng. Khác với anh trai và chị dâu, cô nàng không hoạt động trong showbiz và đang sống tại Sydney, nước Úc. Vốn là thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có ở đất Sài Thành, trên mạng xã hội Thoại Liên thường khoe những hình ảnh sang chảnh, đi thưởng thức những món ngon.

 

Khoe ảnh vào bếp nhưng em gái thiên kim tiểu thư của Ông Cao Thắng lại 'để lộ' 2 chi tiết đặc biệt này - Ảnh 1
Ông Thoại Liên (Jolino Ong) là cô em gái xinh đẹp của Ông Cao Thắng - Ảnh: Internet

Mới đây, cô hiếm khi khoe ảnh nấu nướng và bày tỏ: "Vô bếp trổ tài xíu nha". Ở nhà nội trợ nhưng cô nàng vẫn ăn diện cực kỳ xinh đẹp. Món ăn mà Thoại Liên ra tay thực hiện là món bào ngư và nấm cũng được nhiều người chú ý vì trông khá hấp dẫn. Song dân mạng còn để ý tới 2 chi tiết khác.

Khoe ảnh vào bếp nhưng em gái thiên kim tiểu thư của Ông Cao Thắng lại 'để lộ' 2 chi tiết đặc biệt này - Ảnh 2
Dân mạng còn ngay lập tức chú ý đến bàn bếp tràn ngập các loại gia vị - Ảnh: Internet

Em gái hot girl của chủ tịch Ông Cao Thắng trổ tài nấu nướng với nguyên liệu từ bào ngư và nấm. Dân mạng còn ngay lập tức chú ý đến bàn bếp tràn ngập các loại gia vị. Hẳn là người sành sỏi ăn uống, nấu nướng mới sắm nhiều đến thế.

Thậm chí có người còn cho rằng có hũ như mắm tôm. Bên cạnh đó, dân mạng cũng thấy chi tiết "lạ" là chiếc gương soi trên bếp soi bóng Ông Thoại Liên đang đứng nấu.

Khoe ảnh vào bếp nhưng em gái thiên kim tiểu thư của Ông Cao Thắng lại 'để lộ' 2 chi tiết đặc biệt này - Ảnh 3
Ảnh: Internet

"Nhìn đống gia vị là thấy uy tín rồi nha bà Jo", "Hình như có lọ mắm tôm!!!" "Bếp mà cũng có gương để soi à", "Nhìn món ăn hấp dẫn quá", "Biết nấu không cô nàng công chúa"... bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận.

Khoe ảnh vào bếp nhưng em gái thiên kim tiểu thư của Ông Cao Thắng lại 'để lộ' 2 chi tiết đặc biệt này - Ảnh 4
Một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ dưới bài đăng - Ảnh: Internet

Nhìn món ăn cũng thấy gu ăn uống sang trọng của em gái Ông Cao Thắng. Bởi bào ngư được biết đến là một loại hải sản cao cấp, làm nên những món ăn bổ dưỡng. Với nguyên liệu này, có thể làm các món như bào ngư sốt dầu hào với nấm đông cô, bào ngư xào nấm đông cô và cải thìa, bào ngư sốt bơ tỏi, bào ngư nướng phô mai, bào ngư hầm thuốc bắc, súp bào ngư, cháo bào ngư...

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Từ khóa:   em gái Ông Cao Thắng Ông Thoại Liên vào bếp

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