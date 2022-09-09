Tự hào: 3 đại diện Việt Nam được được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties 'điền tên' vào bảng thứ hạng 'phong thần', thuộc hệ thống Miss Grand Slam

Fan hâm mộ vô cùng vui mừng khi Hoa hậu Thùy Tiên, Trịnh Bảo, Danh Chiếu Linh có trong bảng danh sách các đại diện đang đương nhiệm thuộc hệ thống Miss Grand Slam.
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Mùa nhan sắc 2021 đã khép lại với những dư âm khó phai mờ trong lòng fan sắc đẹp. Song song với việc tìm tìm kiếm đại diện cho mình tại các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2022. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 5 cô gái và 5 nam vương thuộc hệ thống Grand Slam đang đương nhiệm sắp phải chia tay nhiệm kỳ.
Mới đây, chuyên trang sắc đẹp danh tiếng Global Beauties vừa "re-up" lại hình ảnh trang bìa trên trang chủ. Bức ảnh "phát ra âm thanh" đã khiến fan Việt vô cùng tự hào khi Việt Nam đang có tới 3/10 đại diện (cả hoa hậu và nam vương) đang đương nhiệm.
Global Beauties là một chuyên trang sắc đẹp uy tín, sau nhiều năm quan sát, đánh giá từ mức độ phủ sóng truyền thông, quy mô tổ chức, họ công nhận 5 cuộc thi hoa hậu: Miss World - Miss Universe - Miss International - Miss Supranational - Miss Grand International và 5 cuộc thi dành cho nam vương: Mister World - Mister International - Manhunt International - Mister Global - Mister Supranational là 10 đấu trường sắc đẹp danh tiếng nhất thế giới.
Fan Việt đã chờ đợi khoảnh khắc dải sash Việt Nam được "điền tên" vào bảng thứ hạng phong thần này từ rất lâu, 3 gương mặt xuất sắc mang vinh quang về cho Việt Nam chính là Thùy Tiên - Miss Grand International 2021, Trịnh Bảo - Mister International 2019 và Danh Chiếu Linh - Mister Global 2022.
Với một quốc gia tham gia chiến tuyến sắc đẹp còn khá non trẻ nhưng những thành tích này chính là sự ghi nhận - sự công nhận cho tinh thần máu chiến của các chiến binh khi mang chuông đi đánh xứ người.