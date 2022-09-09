Tự hào: 3 đại diện Việt Nam được được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties 'điền tên' vào bảng thứ hạng 'phong thần', thuộc hệ thống Miss Grand Slam

Mùa nhan sắc 2021 đã khép lại với những dư âm khó phai mờ trong lòng fan sắc đẹp. Song song với việc tìm tìm kiếm đại diện cho mình tại các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2022. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 5 cô gái và 5 nam vương thuộc hệ thống Grand Slam đang đương nhiệm sắp phải chia tay nhiệm kỳ.

Fan Việt vô cùng tự hào khi Việt Nam đang có tới 3 cái tên trong bảng danh sách các đại diện đang đương nhiệm thuộc hệ thống Miss Grand Slam - Ảnh: Internet

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp danh tiếng Global Beauties vừa "re-up" lại hình ảnh trang bìa trên trang chủ. Bức ảnh "phát ra âm thanh" đã khiến fan Việt vô cùng tự hào khi Việt Nam đang có tới 3/10 đại diện (cả hoa hậu và nam vương) đang đương nhiệm.