Đường tình duyên của 2 mỹ nhân tên Giang: Đúng là 'hồng nhan bạc phận'

Hậu trường 10/09/2022 13:05

Trong thời gian gần đây, có 2 mỹ nhân Việt được gọi tên nhiều nhất trên các diễn đàn cùng câu chuyện tình yêu đầy biến động của họ. Đó là Hương Giang - cái tên gần như đang chiếm sóng toàn mạng xã hội.

Trong showbiz nói riêng, chuyện so sánh đường tình duyên của những sao Việt cùng tên luôn là một chủ đề cực kì thú vị. Tưởng chừng hai người đẹp tên Giang này sẽ có một cái kết tình yêu viên mãn nhưng lại một lần nữa họ đối diện với sự chia ly. Dù trải qua nhiều thăng trầm, khán giả luôn mong họ tìm được bến đỗ hạnh phúc. 

Hoa hậu Hương Giang

Là người gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường nghệ thuật nhưng đường tình duyên của Hương Giang trải qua không ít trắc trở. Hương Giang gặp gỡ Criss Lai khi ghi hình chung chương trình Cuộc đua kỳ thú vào năm 2014. Cả hai đã có khoảng thời gian 2 năm công khai. Tuy nhiên sau đó Hương Giang và bạn trai đã quyết định "đường ai nấy đi".

Đường tình duyên của 2 mỹ nhân tên Giang: Đúng là 'hồng nhan bạc phận' - Ảnh 1
Hương Giang là mỹ nhân chuyển giới vô cùng xinh đẹp và thành công của Vbiz - Ảnh: Internet
Đường tình duyên của 2 mỹ nhân tên Giang: Đúng là 'hồng nhan bạc phận' - Ảnh 2
Hương Giang gặp gỡ Criss Lai khi ghi hình chung chương trình Cuộc đua kỳ thú vào năm 2014 - Ảnh: Internet

 

Sau mối tình với Criss Lai, Hương Giang đã đến với một doanh nhân trẻ tuổi. Chuyện này chưa từng được công khai cho đến khi cô chia sẻ trên truyền hình. Cô cho biết cả hai quen nhau vào năm 2019, trong 1 lần đi mua đất và nam doanh nhân trẻ hơn cô 5 tuổi.

Cả hai đã chia tay vì Hương Giang cho rằng người đàn ông này chưa muốn tiến tới tình yêu. Chính vì không muốn cả 2 khó xử nên Hương Giang đã chủ động xác nhận chỉ nên làm bạn.

Bén duyên từ chương trình Người Ấy Là Ai, cặp đôi CEO Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Trong suốt hai năm bên nhau, mình thấy nam doanh nhân đã luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho Hương Giang. Cặp đôi dễ thương với vô vàn khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn và hết lòng vì nhau khiến người hâm mộ “chèo thuyền” không ngớt. 

Đường tình duyên của 2 mỹ nhân tên Giang: Đúng là 'hồng nhan bạc phận' - Ảnh 3
Cặp đôi CEO Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả - Ảnh: Interne

Thế nhưng, đúng là “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”, tối 19/8 vừa qua, Hương Giang chính thức xác nhận thông tin "đường ai nấy đi" với bạn trai người Singapore. Trước đó, cặp đôi đã không ít lần vướng tin đồn chia tay bởi những động thái “khả nghi” trên mạng xã hội. 

Diễn viên Hương Giang

Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận. Hương Giang kết hôn từ rất sớm: "Nói 1 lần duy nhất! Tôi 1 người phụ nữ 28 tuổi, đã từng kết hôn và có 1 cô con gái! Tôi chẳng bao giờ phải buồn hay xấu hổ hay chối bỏ sự thật này, đơn giản vì họ là những người thương yêu của tôi và tôi chỉ muốn cuộc sống của họ được bình yên".

Đường tình duyên của 2 mỹ nhân tên Giang: Đúng là 'hồng nhan bạc phận' - Ảnh 4
Thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận - Ảnh: Internet

Hương Giang cũng tiết lộ, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ khá tốt. Cả hai trở thành bạn sau khi chia tay, cùng góp sức chăm lo cho con gái chung của hai người.

Sau đó, cô có chuyện tình đẹp bên Đình Tú, cả hai được nhận xét rất xứng đôi vừa lứa. Là người của công chúng nhưng cặp đôi thoải mái công khai chuyện tình cảm với khán giả. Từng có chuyện tình yêu đẹp, mới đây cả hai lại bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của khán giả.

Tự hào: 3 đại diện Việt Nam được được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties 'điền tên' vào bảng thứ hạng 'phong thần', thuộc hệ thống Miss Grand Slam

Tự hào: 3 đại diện Việt Nam được được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties 'điền tên' vào bảng thứ hạng 'phong thần', thuộc hệ thống Miss Grand Slam

Fan hâm mộ vô cùng vui mừng khi Hoa hậu Thùy Tiên, Trịnh Bảo, Danh Chiếu Linh có trong bảng danh sách các đại diện đang đương nhiệm thuộc hệ thống Miss Grand Slam.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ nhân Hoa hậu Hương Giang Diễn viên Hương Giang Hương Giang Matt Liu chia tay

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 55 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh