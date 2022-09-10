Đường tình duyên của 2 mỹ nhân tên Giang: Đúng là 'hồng nhan bạc phận'

Là người gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường nghệ thuật nhưng đường tình duyên của Hương Giang trải qua không ít trắc trở. Hương Giang gặp gỡ Criss Lai khi ghi hình chung chương trình Cuộc đua kỳ thú vào năm 2014. Cả hai đã có khoảng thời gian 2 năm công khai. Tuy nhiên sau đó Hương Giang và bạn trai đã quyết định "đường ai nấy đi".

Trong showbiz nói riêng, chuyện so sánh đường tình duyên của những sao Việt cùng tên luôn là một chủ đề cực kì thú vị. Tưởng chừng hai người đẹp tên Giang này sẽ có một cái kết tình yêu viên mãn nhưng lại một lần nữa họ đối diện với sự chia ly. Dù trải qua nhiều thăng trầm, khán giả luôn mong họ tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Sau mối tình với Criss Lai, Hương Giang đã đến với một doanh nhân trẻ tuổi. Chuyện này chưa từng được công khai cho đến khi cô chia sẻ trên truyền hình. Cô cho biết cả hai quen nhau vào năm 2019, trong 1 lần đi mua đất và nam doanh nhân trẻ hơn cô 5 tuổi.

Cả hai đã chia tay vì Hương Giang cho rằng người đàn ông này chưa muốn tiến tới tình yêu. Chính vì không muốn cả 2 khó xử nên Hương Giang đã chủ động xác nhận chỉ nên làm bạn.

Bén duyên từ chương trình Người Ấy Là Ai, cặp đôi CEO Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Trong suốt hai năm bên nhau, mình thấy nam doanh nhân đã luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho Hương Giang. Cặp đôi dễ thương với vô vàn khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn và hết lòng vì nhau khiến người hâm mộ “chèo thuyền” không ngớt.

Cặp đôi CEO Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả - Ảnh: Interne

Thế nhưng, đúng là “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”, tối 19/8 vừa qua, Hương Giang chính thức xác nhận thông tin "đường ai nấy đi" với bạn trai người Singapore. Trước đó, cặp đôi đã không ít lần vướng tin đồn chia tay bởi những động thái “khả nghi” trên mạng xã hội.

Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận. Hương Giang kết hôn từ rất sớm: "Nói 1 lần duy nhất! Tôi 1 người phụ nữ 28 tuổi, đã từng kết hôn và có 1 cô con gái! Tôi chẳng bao giờ phải buồn hay xấu hổ hay chối bỏ sự thật này, đơn giản vì họ là những người thương yêu của tôi và tôi chỉ muốn cuộc sống của họ được bình yên".

Thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận - Ảnh: Internet

Hương Giang cũng tiết lộ, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ khá tốt. Cả hai trở thành bạn sau khi chia tay, cùng góp sức chăm lo cho con gái chung của hai người.

Sau đó, cô có chuyện tình đẹp bên Đình Tú, cả hai được nhận xét rất xứng đôi vừa lứa. Là người của công chúng nhưng cặp đôi thoải mái công khai chuyện tình cảm với khán giả. Từng có chuyện tình yêu đẹp, mới đây cả hai lại bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của khán giả.