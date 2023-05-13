Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang

Hậu trường 13/05/2023 22:13

Dòng chia sẻ của Ngân 98 đang nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngân 98 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với nội dung: "Không biết kiếp trước mình đã lừa bao nhiêu người để kiếp này tình duyên phải lận đận thế này". Dòng chia sẻ than vãn, bất chấp việc đang hạnh phúc bên cạnh Lương Bằng Quang khiến netizen xôn xao.

Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang - Ảnh 1
Ngân 98 bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ than vãn, bất chấp việc đang hạnh phúc bên cạnh Lương Bằng Quang.

Dù không rõ thực hư câu chuyện mà Ngân 98 đang gặp phải là gì, song dòng trạng thái của nữ DJ giữa lúc tình cảm của cô và Lương Bằng Quang vẫn đang mặn nồng đã khiến nhiều khán giả hoang mang nhẹ, không biết liệu rằng cả hai có đang gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm không.

Tuy nhiên nhiều dân mạng cũng cho rằng đây là bài viết vu vơ của Ngân 98 bởi trước đó ít giờ, cô và Lương Bằng Quang còn livestream vô cùng vui vẻ, thân mật. 

Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang - Ảnh 2
Lương Bằng Quang và Ngân 98.

Cách đây chưa lâu, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng đã úp mở chuyện cưới xin. Hồi tháng 6/2022, cặp đôi từng tung bộ ảnh cưới và cho biết ngày vui đang đến gần. Dẫu vậy đến hiện tại, thời điểm tổ chức đám cưới của Lương Bằng Quang và Ngân 98 vẫn là ẩn số với khán giả.  

Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang - Ảnh 3
Cách đây chưa lâu, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng đã úp mở chuyện cưới xin.

Bên cạnh chuyện cưới xin, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng từng gây xôn xao bởi việc "mua giống" và tìm người mang thai hộ. Ngân 98 trải lòng: "Gia đình Ngân và chú Quang không đồng ý việc sinh con nhờ thụ tinh nhân tạo nhưng 2 đứa vẫn làm theo ý mình. Dự định xin giống thì vẫn giữ nguyên nhưng Ngân có thay đổi một chút là mình sẽ thuê người đẻ luôn. 

Hiện giờ có một công nghệ rất là hay, thuê người sinh nhưng vẫn mang ADN của Ngân. Thời gian tới thì cả 2 sẽ đi lưu diễn khá nhiều nên sau chuyến này sẽ bắt tay vào làm luôn".

Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang - Ảnh 4
Lương Bằng Quang và Ngân 98 được coi là cặp đôi thị phi của showbiz Việt.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 được coi là cặp đôi thị phi của showbiz Việt. Từ khi công khai hẹn hò vào năm 2016 đến nay, cả hai vẫn luôn nhận nhiều chỉ trích của khán giả khi thể hiện tình cảm hay PR quá đà trên mạng xã hội. Thậm chí, cặp đôi còn liên tục "gương vỡ lại lành" gây ồn ào dư luận khiến khán giả ngán ngẩm.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 hiếm hoi diện đồ 'kín cổng cao tường', chiếm trọn '10 điểm thanh lịch'

Lương Bằng Quang và Ngân 98 hiếm hoi diện đồ 'kín cổng cao tường', chiếm trọn '10 điểm thanh lịch'

Khác với những lần khoe thân nóng bỏng, Lương Bằng Quang nà Ngân 98 lần hiếm hoi diện đồ kín cổng cao tường gây chú ý. Cả 2 được nhiều khán giả khuyên nên duy trì phong cách thời trang kín đáo trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Bằng Quang & Ngân 98 Lương Bằng Quang và Ngân 98 kết hôn Ngân 98 đăng trạng thái ẩn ý

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 54 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi