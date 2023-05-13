Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang

Dòng chia sẻ của Ngân 98 đang nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngân 98 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với nội dung: "Không biết kiếp trước mình đã lừa bao nhiêu người để kiếp này tình duyên phải lận đận thế này". Dòng chia sẻ than vãn, bất chấp việc đang hạnh phúc bên cạnh Lương Bằng Quang khiến netizen xôn xao. Ngân 98 bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ than vãn, bất chấp việc đang hạnh phúc bên cạnh Lương Bằng Quang. Dù không rõ thực hư câu chuyện mà Ngân 98 đang gặp phải là gì, song dòng trạng thái của nữ DJ giữa lúc tình cảm của cô và Lương Bằng Quang vẫn đang mặn nồng đã khiến nhiều khán giả hoang mang nhẹ, không biết liệu rằng cả hai có đang gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm không.

Tuy nhiên nhiều dân mạng cũng cho rằng đây là bài viết vu vơ của Ngân 98 bởi trước đó ít giờ, cô và Lương Bằng Quang còn livestream vô cùng vui vẻ, thân mật. Lương Bằng Quang và Ngân 98. Cách đây chưa lâu, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng đã úp mở chuyện cưới xin. Hồi tháng 6/2022, cặp đôi từng tung bộ ảnh cưới và cho biết ngày vui đang đến gần. Dẫu vậy đến hiện tại, thời điểm tổ chức đám cưới của Lương Bằng Quang và Ngân 98 vẫn là ẩn số với khán giả.

Cách đây chưa lâu, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng đã úp mở chuyện cưới xin. Bên cạnh chuyện cưới xin, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng từng gây xôn xao bởi việc "mua giống" và tìm người mang thai hộ. Ngân 98 trải lòng: "Gia đình Ngân và chú Quang không đồng ý việc sinh con nhờ thụ tinh nhân tạo nhưng 2 đứa vẫn làm theo ý mình. Dự định xin giống thì vẫn giữ nguyên nhưng Ngân có thay đổi một chút là mình sẽ thuê người đẻ luôn. Hiện giờ có một công nghệ rất là hay, thuê người sinh nhưng vẫn mang ADN của Ngân. Thời gian tới thì cả 2 sẽ đi lưu diễn khá nhiều nên sau chuyến này sẽ bắt tay vào làm luôn". Lương Bằng Quang và Ngân 98 được coi là cặp đôi thị phi của showbiz Việt. Lương Bằng Quang và Ngân 98 được coi là cặp đôi thị phi của showbiz Việt. Từ khi công khai hẹn hò vào năm 2016 đến nay, cả hai vẫn luôn nhận nhiều chỉ trích của khán giả khi thể hiện tình cảm hay PR quá đà trên mạng xã hội. Thậm chí, cặp đôi còn liên tục "gương vỡ lại lành" gây ồn ào dư luận khiến khán giả ngán ngẩm.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 hiếm hoi diện đồ 'kín cổng cao tường', chiếm trọn '10 điểm thanh lịch' Khác với những lần khoe thân nóng bỏng, Lương Bằng Quang nà Ngân 98 lần hiếm hoi diện đồ kín cổng cao tường gây chú ý. Cả 2 được nhiều khán giả khuyên nên duy trì phong cách thời trang kín đáo trong thời gian sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-98-ang-an-than-van-chuyen-tinh-cam-khien-netizen-at-nghi-van-ran-nut-voi-luong-bang-quang-581628.html