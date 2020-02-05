Mộc nhĩ là nguyên liệu khá quen thuộc trong gian bếp, vậy nhưng nếu không biết chế biến mộc nhĩ đúng cách bạn sẽ gây ngộ độc cho cả gia đình.

Nếu vẫn không biết ngâm mộc nhĩ (hay còn gọi là nấm mèo) bằng nước nóng hay nước lạnh mới thực sự là phương thức chế biến mộc nhĩ đúng cách nhất thì bạn hãy đọc những lưu ý dưới đây.

Mộc nhĩ là nguyên liệu quen thuộc trong thực đơn hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Không ngâm bằng nước nóng

Mộc nhĩ khi mua về đã được sấy khô, nên muốn chế biến bạn cần làm cho chúng nở mềm. Nhiều chị em thường muốn tiết kiệm thời gian nên đã đổ nước sôi vào ngâm mà không biết rằng đây chính là sai lầm khi nấu ăn khiến món ăn ngậm chất độc.

Trong mộc nhĩ sẽ có hàm lượng morpholine còn sót lại, bạn cần ngâm trong nước lạnh để chất độc này có thời gian hòa tan trong nước, loại bỏ sạch những chất gây hại cho sức khỏe.

Ăn mộc nhĩ tươi rất dễ bị ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không ăn mộc nhĩ tươi

Bạn cần tránh xa mộc nhĩ tươi bởi nếu ăn phải sẽ khiến cơ thể bị ngứa, phù nề, thậm chí gây ngộ độc thực phẩm.

Thế nên, bạn chỉ có thể sử dụng mộc nhĩ đã phơi khô, khi chất cảm quang morpholine đã được “triệt tiêu” kẻo rước họa vào người.

Ngâm mộc nhĩ trong nước lạnh chính là cách sơ chế đúng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế mộc nhĩ đúng cách

Bạn nên ngâm mộc nhĩ trong nước lạnh, sau đấy cắt bỏ phần chân rồi rửa thật sạch để loại bỏ chất bẩn còn bám bên ngoài.

Như thế thì món ăn sẽ ngon hơn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình.

Những người không nên ăn mộc nhĩ

- Người tiêu hóa kém: Vì có hệ tiêu hóa kém nên nếu ăn mộc nhĩ bạn sẽ dễ bị đầy bụng, khó tiêu.

- Người có cơ địa dễ bị dị ứng: Nếu đã bị dị ứng với mộc nhĩ thì bạn đừng cố ăn kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chúc bạn có những bữa cơm ngon miệng với bí quyết nấu ăn trên.

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