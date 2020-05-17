Cách hầm xương bò mau mềm mà không bị hôi cực đơn giản, bạn cần biết

Xương bò thường được dùng để làm nước dùng cho những tô bún, phở đậm đà. Hầm xương trong nhiều thời gian chưa chắc đã thu nước hầm ngon, chưa kể có thể bị mùi hôi rất khó chịu. Thơm mùi bò và hôi mùi bò không giống nhau, có thể hình dung nó tương tự giống như xương bò tươi và xương bò đã hôi.

Xương bò mà chị em không biết cách hầm đúng thì sẽ dễ bị hôi, ăn không ngon miệng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm được cách hầm xương bò nhanh mềm , ngọt, ngon và giữ lại được nhiều dưỡng chất, nước trong veo, thơm, không có mùi.

Chọn xương bò đóng vai trò quan trọng khi nấu xương bò. Màu sắc và mùi của xương bò tươi sẽ khác hẳn. Chị em nhìn vào xương bò có thể xác định được xương bò tươi hay không. Chỉ cần hơi để ý ngửi xíu sẽ biết cũng có thể biết được xương hôi, không tươi.

Với chia sẻ bí quyết hầm xương bò nhanh mềm cùng các bước làm đơn giản dưới đây sẽ khiến bạn hài lòng.

Nên chọn loại thịt bò có màu đỏ tươi, không có mùi hôi khó chịu, khi ấn nhẹ vào sẽ thấy có độ đàn hồi. Tránh chọn thịt có màu sẫm, khi ấn thấy dính tay. Đây thường là thịt cũ. Nước dùng sẽ không được vị ngọt, ngon tự nhiên.

Màu sắc và mùi của xương bò tươi sẽ khác hẳn, chỉ cần nhìn vào xương bò có thể xác định được xương bò tươi hay không

2. Chuẩn bị nguyên liệu hầm xương bò

Để có được một nồi xương bò hầm ngon, ngọt, trong và thơm mùi bò chứ không phải hôi mùi bò, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

+ 1kg xương bò, 600g xương sụn, 700g lưỡi bò

+ 1 củ gừng tươi

+ Hành tây: 1 củ

Nguyên liệu cần chuẩn bị để có được một nồi xương bò hầm ngon

+ 2 lít nước lạnh

+ 200g thịt ức bò

+ 200g thịt đùi bò

+ 3 lít nước sôi

+ 65g tỏi, 30g gừng, 50g hành tây, 40g hành tím

+ Các loại gia vị khác như mắm, mì chính, muối, tiêu, giấm.

3. Các bước hầm xương bò nhanh mềm

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Sau khi chọn mua được 1kg xương bò tươi, tiến hành chặt 3 khúc. Cần sơ chế phần xương bò thật kỹ để loại bỏ hết bụi bẩn và mùi hôi.

Cách làm sạch hiệu quả nhất đó là dùng giấm ăn pha loãng hòa cùng với muối trắng và ngâm. Xương, sụn bò cần được ngâm trong nước chừng 5 – 6 giờ để loại bỏ tiết bò còn bám.

Ngâm xương bò trong giấm ăn pha loãng, muối trắng

Sau khi ngâm xương đã ra nước máu hết, bạn đem rửa sạch lại một lần nữa để hết sạch muối. Để cho xương ráo nước rồi bắc nước lên lần nữa. Thêm ít muối vào nồi nước, đun sôi rồi đổ phần nước đó đi.

Nên nướng gừng tươi và hành khô và cạo lớp vỏ bên ngoài. Đem băm nhỏ hoặc để nguyên. Nhặt bỏ phần hành lá bị úa rồi thái nhỏ.

Nên nướng gừng và hành

Bước 2: Cách hầm xương bò

Đổ thêm khoảng 2,5-3 lít nước vào nồi hầm. Bắc nồi nước lên bếp và đun với lửa to cho đến khi sôi bạn hạ lửa liu riu. Thêm 1 thìa cafe muối, 1 thìa cafe bột nêm vào nồi.

Thường xuyên vớt bọt nổi lên trên bề mặt để nước dùng không bị đục. Có 1 mẹo hầm xương bò nhanh mềm, nước trong hơn đó là không đậy vung nồi khi đun.

Không đậy vung nồi khi đun

Sau khoảng 45 phút hầm xương, bạn cho thêm hành nướng và gừng nướng vào. Để nước dùng ngọt ngon hơn, bạn có thể nêm thêm chút đường vào.

Sau đó, bạn vớt hành, gừng ra và nêm lại gia vị như nước mắm, mì chính cho vừa miệng và cho hành lá vào.

Vớt bỏ bọt khi đun

Đối với phần ức bò, đùi bò, lưỡi bò vào hầm thêm trong khoảng 1 tiếng và nêm thêm gia vị cho vừa ăn.

Vặn tăng lửa mạnh và đun cho đến khi nước sôi bùng lên, tắt bếp. Vớt đùi bò, ức bò, lưỡi bò ra để cho nguội và cắt thành từng miếng vừa ăn. Sau đó xếp đều lên tô phở hoặc bún cho đẹp mắt và thưởng thức.

Không chỉ cần lưu ý hầm xương sao cho ngon mà chị em còn cần biết cách trang trí cho tô phở hoặc tô bún thật đẹp mắt,mọi người nhìn vào thích ăn và muốn ăn.

Nên dùng nước hầm xương bò lúc còn nóng để thưởng thức hương vị ngọt, ngon, và thơm hơn.

Nên dùng nước hầm xương bò lúc còn nóng

Tương tự như cách này, bạn có thể áp dụng với cách nấu xương bò nhanh mềm để nấu phở hay nấu bún. Chỉ cần dùng nước hầm như trên, cho vào tô bún phở đã cho sẵn các nguyên liệu và thưởng thức ngay.

Bên cạnh đó, để nấu món xương bò hầm sả ngon, bạn cần chuẩn bị thêm 2-3 củ sả. Sau khi bóc sạch lớp vỏ sả bên ngoài, rửa sạch và đập dập, bạn cho vào nồi nước dùng đã có sẵn gừng và hành nướng. Món xương bò hầm sẽ có thêm mùi sả rất hấp dẫn.

*** Yêu cầu thành phẩm:

Những yêu cầu của xương bò hầm ngon đúng chuẩn:

+ Nước hầm xương không bị đục, phải thật trong, có mùi thơm của gừng.

+ Cảm nhận được mùi thơm, vị ngon đậm đà, vị ngọt tự nhiên của xương bò. Đặc biệt, bạn sẽ có cảm giác ấm hơn bởi nồi nước hầm có gừng tươi.

+ Vị thơm ở phần thịt bò ở xương, rất mềm. Ngoài ra, dùng thêm quế, hồi sẽ giúp nước dùng thơm hơn.

4. Một số lưu ý cần nắm khi hầm xương bò

- Để giúp nước trong, màu đẹp, thơm ngon hơn, đặc biệt, trong quá trình nấu bạn phải thường xuyên vớt bọt bỏ đi. Bằng cách này, nước hầm xương sẽ trong màu và hấp dẫn hơn.

Thêm sả và thường xuyên vớt bỏ bọt

- Ngoài ra, khi nêm gia vị, các mẹ nên tránh dùng hạt nêm vì sẽ khiến nồi nước hầm bị đục. Thay vào đó, chỉ cần nêm bằng muối. Đợi cho đến khi nước hầm nguội bớt, bạn hớt bỏ bọt rồi đun thêm với lửa to.

Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng cách xử lý khi nước dùng có màu đục như sau:

+ Dùng miếng vải mỏng, lỗ nhỏ để lọc bỏ phần nước xương và loại bỏ cặn bẩn.

+ Đập lấy phần lòng trắng trứng và cho từ từ vào nồi nước hầm. Khuấy đều lên. Phần bọt nổi lên sẽ bị lòng trắng trứng cuốn đi. Lúc này bạn chỉ cần vớt lòng trắng trứng ra là được.

Ngoài ra, chị em cũng có thể áp dụng những tuyệt chiêu khác như hầm xương bò nhanh mềm bằng nồi áp suất. Chỉ cần rửa sạch xương bò, trụng qua nước sôi 1 lần để loại cặn bẩn còn sót lại. Sau đó, cho xương bò vào nồi áp suất và hầm chín.

Cho vào một ít hành tây, khóm, sả, vài lát gừng, khoai tây hay cà rốt vào hầm cùng xương bò

Hoặc có thể hầm xương bò cùng rau củ quả. Chỉ cần cho vào một ít hành tây, khóm, sả, vài lát gừng, khoai tây hay cà rốt vào hầm cùng xương bò. Không chỉ xương mềm nhanh hơn mà nước dùng cũng ngọt tự nhiên và thơm mùi rau củ.

Nồi xương hầm bò ngọt, ngon, thơm, chắc hẳn sẽ mang đến bữa ăn thật ngon miệng. Có thể dùng làm món canh và nước dùng cho những tô bún, tô phở ăn sáng tuyệt vời.

Nồi xương hầm bò ngọt, ngon, thơm, chắc hẳn sẽ mang đến bữa ăn thật ngon miệng

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn chị em đã biết được cách hầm xương bò nhanh mềm, ngon mà không bị hôi. Hy vọng sẽ giúp chị em biết thêm một món ăn ngon và, bổ dưỡng, có thể trổ tài tự nấu cho gia đình thật đảm bảo vệ sinh an toàn nhất. Đặc biệt, đây sẽ là những kiến thức hữu ích đối với những chị em đang muốn kinh doanh ăn mở quán ăn.