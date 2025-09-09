Sau khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình, Hứa Khải tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi bị tố tổ chức đánh bạc. Hôm 8/9, một paparazzi Trung Quốc đăng tải bài viết, khẳng định Hứa Khải đam mê bài bạc, thường xuyên cùng bạn bè cá cược. Đáng chú ý, số tiền thắng bạc còn được anh chuyển cho bạn gái cũ Hứa Lệ Sa.

Mới đây, công ty giải trí Hoan Ngu chính thức lên tiếng về những cáo buộc liên quan đến nam diễn viên Hứa Khải.

Cụ thể, công ty đã ủy quyền cho luật sư đưa ra tuyên bố, khẳng định các tin đồn trên mạng về Hứa Khải như "thường xuyên tụ tập đánh bạc", "thiết lập sòng bạc trái phép", "có hành vi phạm tội" đều sai sự thật.

Công ty cảnh cáo các bên liên quan về việc sẽ thực hiện biện pháp pháp lý cần thiết đối với những hành vi xâm phạm danh dự của Hứa Khải.

Tuy nhiên, trong lúc phía Hứa Khải liên tiếng phủ nhận, nhà sản xuất Trần Ích Thao bất ngờ tiết lộ thông tin gây chú ý. Theo nhà sản xuất, vai nam chính của Hứa Khải trong một dự án phim sắp khai máy vào ngày 24.9 đã bị thay thế. Ông cũng lo lắng cho các nhà sản xuất đảm nhận những dự án chưa lên sóng của Hứa Khải.

Nhà sản xuất nhắc đến bạn gái cũ của Hứa Khải - Hứa Lệ Sa - mong cô dừng “bóc phốt” nam diễn viên vì các nhà đầu tư đang “run rẩy lo sợ”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Gặp kẻ không tốt, không chỉ các cô gái mà chính các nhà đầu tư cũng cảm thấy vô cùng hối hận”.

Hiện Hứa Khải đang có 3 bộ phim chờ phát sóng là “Hỏa trường truy hung” đóng cùng Lưu Dịch Thiết và Đỗ Thuần; “Nhất âu xuân” đóng cùng Châu Dã; “Phương viên bát bách mễ” đóng cùng Đinh Dũng Đại, Đặng Ân Hi.

Gần đây, Hứa Khải liên tục vướng ồn ào vì bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa tố cáo về việc “cắm sừng”, nhiều lần phản bội và có mối quan hệ với những cô gái khác trong khi vẫn hẹn hò với cô. Mới nhất, khi một số người tố cáo Hứa Khải với hành vi tổ chức đánh bạc, Hứa Lệ Sa đã chia sẻ về tài khoản cá nhân và xác nhận điều này.

Hứa Lệ Sa cho biết, cô quyết định “bóc phốt” bạn trai cũ vì anh từ chối công khai xin lỗi về mâu thuẫn tình cảm, và bản thân cô đã phải chịu đựng bạo lực mạng từ fan của Hứa Khải trong một thời gian dài.

Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc Hứa Khải thường xuyên tổ chức đánh bạc tập thể với một nhóm bạn thân, số tiền thắng thua mỗi ván dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ, cộng dồn trong một năm có thể lên đến cả triệu tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng).

