Tình tiết MỚI trong vụ Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Xuất hiện video gây nhiễu loạn công tác điều tra

Sao quốc tế 11/10/2025 08:15

Gần 1 tháng sau khi Vu Mông Lung tử vong vì ngã từ trên lầu cao xuống đất, cái chết của anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Dù cảnh sát đã loại trừ yếu tố hình sự, thông báo rằng Vu Mông Lung qua đời vì tai nạn sảy chân ngoài ý muốn sau khi uống rượu say, công chúng xứ tỷ dân vẫn nghi ngờ về nguyên nhân thực sự, thậm chí đưa ra loạt thuyết âm mưu đằng sau. Có nguồn tin cho biết Vu Mông Lung đã bị sát hại vì từ chối thực hiện quy tắc ngầm trong 1 bữa tiệc rượu.

Đến ngày 10/10, trên MXH Trung Quốc bất ngờ lan truyền đoạn CCTV được cho là ghi lại cảnh Vu Mông Lung bị 1 người đàn ông kéo lê nhiều vòng trên mặt đất. Trong clip, còn có 1 cô gái trẻ nghi là nữ diễn viên Tống Y Nhân đang ra lệnh cho đồng bọn hành hạ Vu Mông Lung, và 1 người nam đứng canh gác. Theo người đăng tải, những hình ảnh này được trích xuất từ hiện trường Vu Mông Lung bạo hành.

Tình tiết MỚI trong vụ Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Xuất hiện video gây nhiễu loạn công tác điều tra - Ảnh 1Tình tiết MỚI trong vụ Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Xuất hiện video gây nhiễu loạn công tác điều tra - Ảnh 2
Trên MXH Trung Quốc bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là Vu Mông Lung bị đồng nghiệp cùng tham gia tiệc rượu bạo hành, kéo lê trên mặt đất

Không lâu sau khi đoạn clip được cho là về giây phút kinh hoàng cuối đời Vu Mông Lung xuất hiện, báo cáo giám định tử thi nghi thuộc về cố diễn viên cũng lan truyền khắp các diễn đàn. Trong báo cáo chi tiết thương tích do Trung tâm giám định pháp y Shengtang Bắc Kinh thực hiện, ghi rõ nạn nhân Vu Mông Lung bị đa chấn thương khi tử vong. Nạn nhân mất tất cả răng dưới, gãy mũi, đầu bị thương, có vết máu trong ống tai, môi có vết rách dài 3 cm. Trên thi thể Vu Mông Lung cũng có 1 vết cắt dài 7,5 cm. Nam diễn viên bị tràn dịch quanh tim, xuất huyết nội ngực, nhiều vết gãy ở ngực trái, rách gan, ngừng tim và rách bộ phận sinh dục.

Hiện, đoạn CCTV và báo cáo khám nghiệm tử thi được cho là của nam diễn viên gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Theo các chuyên gia phân tích pháp y, nếu kết quả khám nghiệm tử thi nói trên quả đúng là của Vu Mông Lung, cái chết của nam diễn viên chắc chắn không phải do tai nạn ngã lầu ngoài ý muốn. Ví dụ như việc bị rách bộ phận sinh dục và tổn thương nội tạng là dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị ngược đãi, còn mất răng và rách môi thường chỉ xuất hiện khi bị tấn công hoặc bị tác động vật lý mạnh. Do đó, nghi vấn Vu Mông Lung bị sát hại là hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ.

 

Tình tiết MỚI trong vụ Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Xuất hiện video gây nhiễu loạn công tác điều tra

Trước diễn biến mới này, cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) - đơn vị điều tra vụ việc Vu Mông Lung ngã lầu tử vong bất thường - vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Bên cạnh những người nghi vấn cái chết của Vu Mông Lung có uẩn khúc, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng hình ảnh CCTV và báo cáo khám nghiệm tử thi đang lan truyền không đáng tin, chưa thể xác minh thực hư.

Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9. Đêm trước khi qua đời, Vu Mông Lung đã tụ tập ăn tối cùng 5-6 người bạn. Hiện trường nam diễn viên này ngã lầu tử vong cũng là nhà của 1 thành viên trong nhóm bạn. Có thông tin cho biết có các nghệ sĩ thuộc Cbiz đã tham dự bữa tiệc và ở cạnh Vu Mông Lung trong đêm định mệnh gồm đạo diễn Trình Thanh Tùng, biên kịch Cực Quang Quang, nhà sản xuất Phương Lệ, nam diễn viên Cao Thái Vũ, nữ diễn viên Tống Y Nhân, nam diễn viên Phạm Thế Kỹ. Sau khi bị nghi vấn dính líu đến cái chết của Vu Mông Lung, nhóm sao này hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra

Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra

Người hâm mộ Vu Mông Lung ở nhiều quốc gia đã chủ động đứng lên kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập. Vào ngày 20/9, một bản kiến nghị toàn cầu với tên gọi "Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung" được khởi xướng, nhận về sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

