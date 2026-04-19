Thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói câu này, tôi rụng rời tay chân biết mình đã rước 'hổ' vào nhà

Tâm sự gia đình 19/04/2026 22:39

Tôi đi vào nhà rất nhẹ, sợ con đang ngủ sẽ bị đánh thức. Khi đến phòng ngủ của Min, tôi thấy cô giúp việc ngồi trên giường của con trai, nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng: “Min mau khỏe lại nhé, Min phải ngoan để sau này dì đưa Min đi gặp mẹ”.

Tôi không bao giờ quên được ngày ông trời mang Min đến trong đời tôi. Hôm đó, tôi và chồng cuống cuồng ôm con đi vào nhà. Tháng bé chỉ mới mấy ngày tuổi, được đặt trong một cái giỏ nhỏ, để trước cửa nhà tôi. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, tôi vội đi ra thì thấy con khóc oe oe đòi sữa. Tôi và chồng quyết định giữ lại con ở lại với gia đình mình.

Tôi xem Min chẳng khác gì con ruột của mình. Hai vợ chồng tôi nhiều năm chạy chữa nhưng không thể có được mụn con. Khi gặp được Min, tôi đã cảm thấy rằng con chính là món quà mà ông trời gửi đến chúng tôi sau nhiều năm đợi chờ. Từ ngày có Min trong nhà, không khí gia đình cũng dịu đi. Chồng tôi đi làm về sớm hơn, anh thật sự rất yêu thương Min. 

Vì lần đầu làm mẹ nên tôi khá chật vật xoay sở. Do đó, tôi và chồng quyết định thuê người giúp việc. Chồng tôi đưa về một cô giúp việc còn khá trẻ, anh nói là do trung tâm giới thiệu. Tôi dù vẫn lo ngại chồng và người giúp việc nảy sinh chuyện không hay. Nhưng tôi vẫn tin tưởng chồng, huống hồ cô giúp việc này rất khéo tay, chăm chỉ, lại còn biết trông trẻ con.

Một hôm bé Min bị sốt cao. Tôi trong lòng như có lửa đốt nhưng phải đến công ty một chuyến để giải quyết công việc. Nhưng chỉ đến chỗ làm được vài tiếng là tôi lại phải chạy về nhà xem con trai thế nào. Tôi đi vào nhà rất nhẹ, sợ con đang ngủ sẽ bị đánh thức. Khi đến phòng ngủ của Min, tôi thấy cô giúp việc ngồi trên giường của con trai, nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng:

“Min mau khỏe lại nhé, Min phải ngoan để sau này dì đưa Min đi gặp mẹ”.

Thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói câu này, tôi rụng rời tay chân biết mình đã rước 'hổ' vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hiểu câu nói của cô giúp việc có ý nghĩa gì. Thấy tôi bất ngờ bước vào phòng con trai, cô giúp việc giật mình tái mặt. Tôi ra hiệu im lặng rồi chỉ sang phòng bên cạnh, ý muốn cô ấy sang đó nói chuyện với mình.

Cô giúp không giấu giếm nữa, nói thẳng với tôi rằng Min là con riêng của chồng tôi và chị gái của cô ta. Hóa ra chồng tôi ngoại tình bên ngoài rồi có con với người khác. Sau khi con trai được sinh ra, anh giao kèo bằng tiền bạc với người phụ nữ kia để được nuôi con. Kèm theo một điều kiện là chồng tôi phải mang em gái của nhân tình về nhà làm người giúp việc để trông coi con trai.

Sau khi nói chuyện động trời này cho tôi biết, cô giúp việc còn nói chẳng bao lâu nữa nhân tình của chồng tôi sẽ đến mang con đi, chồng tôi cũng không thể ngăn cản được. Tôi choáng váng đầu óc và thấy tuyệt vọng vô cùng. Chồng ngoại tình đã đành, đứa con trai tôi yêu thương lại là con của anh và nhân tình. Không chỉ vậy, tôi còn có khả năng mất đi đứa trẻ. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi thật sự không muốn phải giao con cho người phụ nữ kia.

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng món đồ cũ mèm, nhìn thấy nó anh bỗng quỵ xuống khóc nghẹn xin tôi tha thứ

Tôi thở dài thấy đắng nghẹn trong lòng, đi vào phòng lấy tờ đơn ly hôn đã ký đưa cho chồng. 3 tháng sau đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý ly hôn nhưng buộc tôi phải giữ kín chuyện anh ngoại tình. Tôi gật đầu ưng thuận.

Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa phá cửa khách sạn thấy người đàn ông bên trong, tôi muốn "xỉu tại chỗ"

Kể từ ngày mai, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Chồng bất ngờ tặng vợ bộ đồ ngủ, tôi đang hạnh phúc thì choáng váng biết danh tính kẻ đã tư vấn cho anh

Thấy chồng giấu giếm mang que thử thai 2 vạch về nhà, tôi gào khóc đòi ly hôn thì một người bước ra khiến tôi "câm nín"

Thấy osin liên tục lẻn vào phòng bố chồng lúc nửa đêm, tôi lén rình qua khe cửa rồi "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Sau ngày mai, thứ Hai 20/4/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/4/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Phát hiện bé trai tử vong trong ngôi mộ đắp vội, nghi bị cha đánh tử vong

Thấy osin liên tục lẻn vào phòng bố chồng lúc nửa đêm, tôi lén rình qua khe cửa rồi "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Vừa đi công tác về đang lúc mặn nồng với vợ, tiếng đập cửa của hàng xóm và câu nói khiến vợ tôi "ngã quỵ" ngay tại chỗ

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng món đồ cũ mèm, nhìn thấy nó anh bỗng quỵ xuống khóc nghẹn xin tôi tha thứ

Bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ tìm đến dúi cục tiền vào tay tôi cùng lời đề nghị "trơ trẽn"

Thấy vợ cũ hờ hững trong chiếc áo mỏng, tôi "chết đứng" khi nghe lời van nài đầy cay đắng của cô ấy

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lén lau nước mắt, tôi "ngã quỵ" trước sự thật

