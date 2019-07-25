Chia sẻ bí kíp về cách nấu chè đậu xanh – món ăn gây thương nhớ

“Tháng bảy năm nào... ghé xuống quê Đầu mùa bắp trổ.. trái to ghê Nhìn đồng chẳng chủ.. nhanh tay bẻ Ngó ruộng người không.. hái vội nè Hạt bắp non mềm.. nhai rất dẻo Cùi ngô già cứng.. cắn dai nghe Rồi cùng tách hạt.. ngang lưng rổ Lửa nhỏ, đều tay... nấu chút chè.”

Ẩm thực không chỉ nói về "văn hóa vật chất" mà còn nói về cả mặt "văn hóa tinh thần". Trong làng ẩm thực các món ăn ngon hấp dẫn, trình bày đẹp mắt cũng là một cách để mỗi đất nước quảng bá nền văn hóa và đẳng cấp của họ và người ta còn giới thiêu một món ăn bằng những câu thơ lục bát quả là một nét văn hoá đặc biệt của Việt tộc chúng ta. Nói về chủ đề thức ăn thì sưu tầm cách nấu chè đậu xanh là một ý tưởng cho những fan cuồng hảo ngọt. Ta cũng thường xuyên bắt gặp chè đi vào cả thơ ca:

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.”

Nguồn: Bánh trôi nước

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Cách nấu chè đậu xanh bột khoai

Cách nấu chè đậu xanh bột khoai

Nguyên liệu:

- Đậu xanh: 350 gram loại đã bóc vỏ.

- Bột khoai khô: 150 gr.

- Nước dừa: 200 ml.

- Nước cốt dừa: 1 lon.

- Muối.

- Đường.

- Vani.

Thực hiện:

- Đậu xanh đãi thật sạch, loại bỏ các hạt đậu bị hư hỏng đi rồi cho đậu xanh vào ngâm với nước khoảng 1-2 giờ đồng hồ cho đến khi đậu xanh nở đều.

- Ngâm bột khoai với nước ấm khoảng độ 30 phút để tiết kiệm thời gian nấu. Sau đó, các bạn cho bột khoai đã ngâm vào luộc với nước. Khi thấy bột khoai mềm thì các bạn vớt ra, để cho bột khoai được ráo hết nước.

- Hấp đậu xanh với 1 chút muối, hấp cho đậu xanh được chín mềm. Sau đó, trút đậu xanh ra và để cho ráo nước.

- Chuẩn bị nồi, nước dừa, đường đun sôi, khuấy đều đường cho tan hết rồi cho đậu xanh vào hấp chín. Đợi nước sôi trở lại cho đến khi đậu xanh chín mềm thì tắt bếp. Cho vani vào khuấy đều.

- Múc chè ra bát, cho thêm bột khoai lang, nước cốt dừa, đá và bắt đầu thưởng thức sau khi được hướng dẫn cách nấu chè đậu xanh.

Ngoài cách nấu chè đậu xanh bột khoai thì cách nấu chè đậu xanh nha đam cũng là một gợi ý cho ngày hè.

Cách nấu chè đậu xanh nha đam đường phèn

Hướng dẫn cách nấu chè đậu xanh nha đam đường phèn

Nguyên liệu:



- Đậu xanh: 300 gr

- Nha đam: 500 gr

- Đường phèn: 350 gr (hạt nhỏ)

- Phổ tai: 20 gr

- Vani: 1 ống

- Muối: 1 muỗng cà phê

- Nước cốt chanh: 5ml

Thực hiện:

- Vo sạch đậu xanh hạt ngâm với nước 3 – 4 tiếng hoặc qua đêm cho đậu xanh mềm hoặc ít nhất 1 tiếng. Vớt đậu ra để ráo nước.

- Phổ tai ngâm nở mềm, rửa sạch để ráo nước.

- Nha đam rửa sạch phần nhớt vàng, cắt thành khúc ngắn. Gọt bỏ gai và vỏ xanh bên ngoài sau đó cắt thành hạt lựu, xả lại dưới vòi nước để giảm nhớt.

- Ngâm nha đam với 400ml nước lạnh pha kèm muối và cốt chanh khoảng 15 phút để hết đắng và làm trắng miếng nha đam. Khi đã rửa sạch để ráo nước thì cho 100gr đường phèn hạt nhỏ vào đập nhuyễn ướp cho thấm.

- Ngâm đậu xanh với 3 lít nước cho đến khi mềm thì cho 250gr đường phèn vào khuấy tan. Vớt bọt để nước trong.

- Sau khi đường tan, cho nha đam vào. Chè sôi thì cho ½ muỗng cà phê muối, 1 ống vani để dậy mùi hương và đậm vụ cho chè.

Chúc mừng bạn đã biết 2 món chè thanh mát thơm ngọt. Nếu bạn muốn đổi vị sần sật giòn mát của phổ tai thì có thể tham khảo thêm cách nấu chè đậu xanh nước cốt dừa.

Cách nấu chè đậu xanh nước cốt dừa

Cách nấu chè đậu xanh nước cốt dừa

Nguyên liệu:

- Đậu xanh không vỏ: 400gr.

- Dừa nạo: 150gr.

- Đường trắng: 200gr.

- Vani: 1 ống.

- Bột sắn dây: 50gr.

- Muối: ½ muỗng cà phê.

Thực hiện:

- Đậu xanh không vỏ ngâm với nước lạnh, nhặt bỏ những hạt đậu nổi lên bề mặt nước (những hạt này khi nấu sẽ có vị đắng làm chè không ngon). Ngâm khoảng 3–4 giờ cho hạt đậu nở to. Vớt ra rổ, rửa sạch lại với nước, để ráo.

- Dừa nạo ngâm với 1 chén nước nóng khoảng 30 phút. Vắt lấy phần nước cốt.

- Cho đậu xanh vào nồi, đổ nước cho ngập hạt đậu khoảng 1cm. Cho 1/2 muỗng cà phê muối, 100gr đường trắng vào, nấu sôi nhỏ lửa 20 phút.

- Hòa tan bột sắn dây với 1 chén nước. Cho 1/2 hỗn hợp sắn dây vào, khuấy đều.

- Cho nước cốt dừa vào nồi. Thêm hỗn hợp bột sắn dây còn lại, 100gr đường trắng vào, khuấy đều cho đường tan, hỗn hợp hơi sệt lại. Cho ống vani vào, tắt bếp. Múc chèn ra chén hoặc ly. Chan đều hỗn hợp nước cốt dừa lên trên thưởng thức ngay.

Vậy là đã có 3 thực đơn hấp dẫn để chiêu đãi cả nhà rồi đó. Chúng tôi bổ sung thêm cho bạn một món nữa là cách làm chè đậu xanh bột báng.

Cách nấu chè đậu xanh bột báng

Nguyên liệu:

- Đậu xanh cà vỏ: 200 gr.

- Bột báng: 40 gr.

- Hạt é: 40 gr.

- Nước cốt dừa: tùy thích

- Đường: 200 gr.

- Nước: 900 ml.

Thực hiện:

- Đậu xanh các bạn đem đãi thật sạch, cho vào chậu ngâm với nước khoảng 5 tiếng (lượng nước vừa đủ ngập đậu xanh và có pha sẵn 1 chút muối). Tiếp đó, các bạn đổ đậu xanh ra rổ, để cho ráo nước rồi cho vào trong nồi hấp chín.

- Sau khi đậu xanh đã được hấp chín, các bạn cho đậu xanh vào máy xay xay thật nhuyễn. Trong quá trình xay đậu, nên cho thêm 1 chút nước vào xay cùng.

Cuối cùng, đem đậu xanh lọc qua rây để loại bỏ bớt những thứ còn lợn cợn đi.

- Các bạn chuẩn bị sẵn 1 cái nồi, cho đậu xanh + đường vào rồi đặt lên trên bếp, nấu cho đậu xanh đặc lại (không nên nấu quá đặc hoặc quá lỏng). Tiếp đó, cho thêm khoảng 100 ml nước cốt dừa vào, nấu cho sôi nhẹ rồi tắt bếp đi.

- Bột báng đem đãi sạch rồi cho vào ngâm với nước lạnh, tiếp đó cho vào nồi luộc sôi trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp đi.

- Vớt bột báng ra ngay sau khi bột báng nở rồi cho vào chậu nước lạnh, ngâm bột báng trong nước lạnh để bột bánh không bị dính vào nhau. Sau đó, vớt bột báng ra khỏi chậu nước lạnh, để riêng ra cho ráo nước.

- Hạt é: múc vào chén, để ngâm với nước nóng.

- Múc chè đậu xanh ra chén, cho thêm bột báng + hạt é và đá bào vào là có thể bắt đầu thưởng thức.

Ăn uống là 1 trải nghiệm mà ngay cả thơ ca còn ca ngợi, có một số câu từ dân gian khá vui tai và thú vị, chúng ta thử nghe xem sao nhé!

- Trời đánh còn tránh bữa ăn

- Có thực mới vực được đạo

- Dân dĩ thực vi tiên (người dân lấy ăn làm đầu)

- Ăn được ngủ được là tiên

Và:

“Con gà cục tác lá chanh

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng

Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”

Nguồn: Sưu tầm

Có thể nó ẩm thực là nét văn hóa tự nhiên đi vào cuộc sống, không những các món ăn trở nên thú vị hơn qua thơ ca mà còn góp phần nên tuổi thơ dữ dội của nhiều người. Nhất là các món chè ngày bé thơ bà và mẹ nấu cho ăn. Hương vị ấy mãi lưu luyến nơi chót lưỡi không lẫn vào đâu được. Ăn một lần là nhớ mãi, cái vị độc đáo của tình thâm, của riêng mẹ mới có. Học cách nấu chè đậu xanh ngay bây giờ bạn nhé!