Cách làm chè khúc bạch mềm mịn thanh mát giải nhiệt mùa hè

Vị phô mai luôn dẫn đầu trong các tín đồ mê béo ngậy, cách làm chè khúc bạch phô mai cũng khá đơn giản. Muốn ăn hãy lăn vào bếp trổ tài đảm đang cho cả chàng và gia đình chồng phải tấm tắc khen ngon, bạn có tự tin để thử nghiệm?

Một chén chè khúc bạch dao động từ 25 đến 40 nghìn đồng tùy vào mặt bằng và mức độ nổi tiếng của quán. Sẽ không còn đáng tiếc nữa nếu như bạn ở một vị trí quá xa những quán xá được ưa chuộng vì đã có nhiều cách làm chè khúc bạch tại nhà sẽ được chia sẻ ngay sau đây.

- Sữa tươi: 200ml

- Đường: 150g

- Phô mai con bò cười: 1 - 2 miếng tùy ý

- Gelatin: 10g

- Vải tươi: 20 trái

- Bột trà xanh: 5g

- Hạnh nhân lát: 20g

- Nước lọc

Thực hiện:

- Phô mai con bò cười nghiền thật mịn bằng thìa.

- Cho 200ml sữa tươi và 200ml whipping cream vào nồi, phô mai còn bò cười và 60g đường, khuấy đều hỗn hợp đun trên lửa nhỏ. Không nên đun sôi.

- Hòa tan bột gelatin với khoảng 20ml nước lọc, sau 5 phút gelatin nở, cho vào nổi khuấy đều.

- Dùng khuôn hình chữ nhật để làm khuôn thạch

- Làm khúc bạch thường: Cho 1/2 hỗn hợp sữa đã nấu vào khuôn, đợi đến khi đông.

- Làm khúc bạch trà xanh: Cho 5g bột trà xanh hòa tan với khoảng 15ml nước ấm rồi cho vào phần sữa còn lại, đổ vào khuôn chờ hỗn hợp đông.

- Khi các khuôn khúc bạch nguội hẳn, cất vào tủ lạnh 2 – 3h để khúc bạch đông lại.

- Hạnh nhân lát đem rang cho đến khi vàng giòn là vừa.

- Làm nước đường: đun đường với 250ml nước cho đến khi tan hết, sệt lại và ngả sang màu cánh gián thì tắt bếp, để nguội.

- Cắt khúc bạch đã lấy trong tủ lạnh ra, dùng dao cắt thành từng miếng vừa ăn, cho ra bát, thêm đá, hạnh nhân, nước đường, vải ngâm vào, trộn đều lên.

Cách làm chè khúc bạch nhiều tầng

Một món ăn ngon không chỉ ở nguyên liệu, chế biến ngon mà hình thức bắt mắt sẽ tạo cảm giác thích thú và ngon miệng hơn, cách làm chè khúc bạch nhiều tầng đa màu sắc sẽ làm các bé nhỏ thích mê cho mà xem!

Cách làm chè khúc bạch nhiều tầng

Nguyên liệu:

- 200ml whipping cream

- 200ml sữa tươi

- 140g đường

- 1 cục phô mai con bò cười

- 10g gelatin

- 5g bột trà xanh

- 20 quả vải tách hạt

- 250ml nước

- 30g hạnh nhân lát

Thực hiện:

- Cho hỗn hợp sữa tươi và whipping cream vào nồi. Cho phô mai vào bát nhỏ, đánh cho mịn rồi cho vào hoà cùng với hỗn hợp sữa. Tiếp tục thêm 60g đường vào, khuấy đều rồi đun với lửa nhỏ.

- Hòa gelatin với 20ml nước, ngâm một chút cho gelatin nở. Bạn tắt bếp, cho hỗn hợp gelatin vào rồi khuấy cho tan hết. Bạn cho 1/2 lượng sữa vào khuôn chữ nhật. Phần sữa này sẽ làm khúc bạch vị thường.

- Hòa 5g bột trà xanh với 15ml nước cho đều, sau đó cho vào phần sữa còn lại. Bạn cũng đổ sữa trà xanh vào khuôn, rồi mang cả 2 khuôn đi để lạnh 3 tiếng cho đông lại. Tiếp theo, ta rang hạnh nhân trên lửa vừa cho đến khi hạt hạnh nhân vàng và giòn.

- Để làm nước đường, bạn đun sôi 250ml nước với 80g đường còn lại. Để cho nước nguội hẳn. Cắt khúc bạch thành miếng nhỏ, cho vải, nước đường, thêm đá rồi rắc hạnh nhân lên trên mặt là xong.

Cách làm chè khúc bạch không cần gelatin

Nếu bạn không có đủ nguyên liệu, chẳng hạn như gelatin thì cách làm chè khúc bạch không cần gelatin sẽ rất hữu ích cho các chị em nội trợ. Lúc này, bột rau câu hoàn toàn có thể thay thế được nhé.

Cách làm chè khúc bạch không cần galetin

Nguyên liệu:

- Bột rau câu dẻo: 1 gói khoảng 10g

- Kem tươi: 200ml

- Sữa tươi: 250ml

- Đường cát trắng

- Đường phèn

- Nhãn hoặc vải tươi, nếu không có trái tươi có thể dùng loại đóng hộp sẵn bán trong siêu thị

- Hạnh nhân cắt lát

- Tinh dầu hạnh nhân

- Nước lọc

Thực hiện:

- Rang hạnh nhân cắt lát trên chảo nóng cho tới khi hạnh nhân vàng giòn, lưu ý không rang kỹ quá hạnh nhân sẽ bị cháy không ngon.

- Nhãn (vải) bóc vỏ, tách hạt, giữ nguyên phần cùi. Đun sôi khoảng 300ml nước với lượng đường phèn nhất định tùy theo khẩu vị ngọt của bạn, sau đó cho cùi nhãn vào nấu sôi lần nữa rồi tắt bếp, để nguội, cho vào một tô lớn và bảo quản trong tủ lạnh.

- Cà phê pha với một ít nước nóng để tạo màu. Bạn có thể không tạo màu để khúc bạch màu trắng sữa, thêm cà phê để có khúc bạch màu nâu hoặc dùng bột trà xanh để có khúc bạch màu xanh đẹp mắt… Tóm lại, bạn có thể tạo màu tùy thích bằng cách thêm các nguyên liệu khác vào bước này.

- Khuấy tan bột rau câu với một ít nước trong nồi, sau đó cho kem tươi, sữa tươi và một lượng đường thích hợp vừa ăn, thêm cà phê hòa tan vào hỗn hợp và bắc lên bếp đun nóng với lửa nhỏ. Lưu ý, chỉ đun nóng chứ không nên đun sôi vì như thế khúc bạch mất ngon. Cuối cùng, thêm chút tinh dầu hạnh nhân rồi tắt bếp.

- Hỗn hợp đổ ra khuôn hình chữ nhật, khi nguội hẳn thì cho vào tủ lạnh 4 – 5h để hỗn hợp đông đặc, sau đó lấy ra cắt thành những miếng vừa ăn.

- Cho nước đường và nhãn vào chén, thêm khúc bạch, trên cùng rắc hạnh nhân rang giòn, như vậy là đã hoàn thành.

Cách làm chè khúc bạch không cần kem sữa tươi

Nếu bạn đang thiếu nguyên liệu nấu chè như kem sữa tươi thì hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn khá nhiều vấn đề này đấy!

Nguyên liệu:

- 800ml sữa tươi

- 1 hộp sữa đặc

- 5g bột rau câu, 25g gelatin

- 1 hộp phô mai

- đường phèn, lá dứa

- xanh hoặc cacao nếu muốn mix vị.

- Hạt hạnh nhân cắt lát

- Hoa quả: Nhãn, vải, dâu tây, mít... tùy thích

Thực hiện:

- Ngâm gelatin vào nước đá lạnh khoảng 5 phút. Không nên ngâm quá lâu vì gelatin dễ tan trong nước.

- Trộn sữa tươi quấy đều cùng với 5g bột rau câu. Việc sử dụng bột rau câu sẽ khiến miếng khúc bạch chắc và ngon hơn vì nếu chỉ sử dụng mỗi gelatin sẽ khiến miếng khúc bạch dễ tan ngoài trời nắng nóng. Đợi khoảng 5 phút cho bột rau câu tan hết rồi bắc lên bếp đun nhỏ lửa. Khi đun khuấy đều.

- Đợi khi phần sữa tươi sôi thì thả gelatin đã ngâm vào nồi khuấy đều rồi tắt bếp. Cho phần khúc bạch đã đun vào các khuôn có sẵn rồi đợi nguội thì cắt miếng nhỏ vừa ý thích.

- Nếu thích mix thêm vị thì có thể hòa tan một ít bột cacao hoặc bột tra xanh vào phần khúc bạch vừa làm.

- Chuẩn bị nước đường, cho 1 lít nước lên bếp đun. Thả 300g đường phèn vào nồi để tan hết. Cho thêm vài lá dứa để nước có vị thơm mát. Khi nước sôi tắt bếp và lọc lấy phần nước trong, loại bỏ cặn và để nguội.

- Hoa quả bóc vỏ, bỏ hạt. Đối với những quả to thì cắt miếng nhỏ đều nhau.

- Cuối cùng, sắp khúc bạch ra bát, cho hoa quả rồi đổ nước đường đã chuẩn bị vào bát. Rắc vài lát hạnh nhân rang giòn thái lát lên. Như vậy, bạn đã hoàn thành món chè khúc bạch cực ngon rồi.

Nếu bạn yêu thích các món chè và cũng có mơ ước nho nhỏ kinh doanh chè thì ngại gì mà không thử nghiệm công thức nấu các kiểu chè khúc bạch ngon tuyệt cú mèo này nhỉ? Chè có vị ngọt thanh mát, từng viên khúc bạch mềm mịn như tan trong miệng, béo ngậy vị phô mai, ăn kèm với hạnh nhân bùi bùi và vải ngâm giòn sần sật chắc chắc sẽ khiến bạn mê mẩn ngay lần thử đầu tiên. Vì vậy, còn ngần ngại gì mà không vào bếp với cách làm chè khúc bạch đã được hướng dẫn cụ thể tại Phụ Nữ Gia Đình nhỉ!

Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp