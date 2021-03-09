Cách làm món mực xào dứa ngon và đơn giản tại nhà

Dinh dưỡng 09/03/2021 15:33

Cách làm món mực xào dứa không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đơn giản và cực kỳ hấp dẫn. Cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu ngay sau đây nhé!

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Nếu bạn là một tín đồ hải sản thì mực xào dứa là món ăn mà bạn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, làm mực xào dứa sao cho ngon, giòn mà thịt mà không bị tanh thì không phải ai cũng biết. Hôm nay, trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn cách làm mực xào dứa thơm ngon mà không bị ám mùi tanh nhé!

Mực xào dứa cần tây cà chua

Để làm được món mực xào dứa cần tây cà chua thơm ngon thì bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Mực tươi: 500g
  • Hành tây: 1 củ to
  • Cà chua: 2 quả
  • Cà rốt: 1 củ
  • Dứa: ¼ quả
  • Cần tây: 100g
  • Ớt sừng, hành lá, hành tím, tỏi: tùy lượng ăn
  • Một số gia vị cần khi làm món mực xào dứa cần tây cà chua: Muối, tiêu, hạt nêm, đường, hạt nêm, tương ớt, dầu ăn…
  • Rượu trắng
  • Dụng cụ đun nấu: Chảo, nồi…
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Chuẩn bị nguyên liệu để làm món mực xào dứa cần tây cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Bước 1: Mực làm sạch thái miếng vừa ăn

  • Mực ống khi mua về hãy nhặt bỏ đi túi mực, sau đó cắt bỏ răng mực, mắt mực rồi rửa qua với nước sạch.
  • Để loại bỏ mùi tanh của mực, bạn hãy cho một vài giọt dầu mè lên mình mực, hoặc bạn có thể ướp mực với đường 3 phút rồi rửa sạch lại. Như vậy là mùi tanh sẽ được lại bỏ hoàn toàn.
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Sơ chế mực ống - Ảnh minh họa: Internet
  • Đem cắt mực thành từng miếng vừa ăn, sau đó cho mực vào nồi nước sôi để chần nhanh trong vòng 30 giây. Việc làm này nhằm giúp mực ra bớt nước và săn thịt lại. Như vậy khi nấu mực sẽ ngon hơn nhé.

Bước 2: Ướp mực xào

  • Khi đã chần với nước sôi xong, bạn vớt các miếng mực ra sau đó tiến hành ướp mực theo tỷ lệ: 1 thìa hạt nêm, 1 thìa đường, 1 thìa tiêu, 1 thìa tỏi băm và ớt băm. Trộn đều để giúp mực ngấm gia vị, sau đó để yên trong vòng 15 phút.
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Ướp mực theo tỷ lệ: 1 thìa hạt nêm, 1 thìa đường, 1 thìa tiêu, 1 thìa tỏi băm và ớt băm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sơ chế hành tây và rau củ

  • Bóc vỏ hành tây, rửa sạch cùng với cà chua và thái hình múi cau. Hành lá bạn bỏ rễ, rửa sạch rồi cắt nhỏ.
  • Cần tây bạn nhặt bỏ lá héo úa, rồi bỏ rễ, rửa sạch và cắt thành từng khúc dài khoảng 2cm là được.
  • Bóc vỏ tỏi và hành tím, sau đó đập dập và băm nhuyễn. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những miếng mỏng.
  • Dứa bạn cũng cắt thành các miếng mỏng vừa ăn nhé.
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Sơ chế hành tây và rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Xào mực hành tây

  • Sau khi sơ chế các nguyên liệu xong, bạn bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào đun nóng rồi cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Sau đó thả mực vô để xào, lúc này bạn cần phải đảo nhanh tay để mực chín đều và không bị cháy xém nhé. Khi mực chín vớt ra đĩa để riêng.
  • Cho tiếp dầu ăn vào chảo, rồi bỏ hành tây, cà chua, cà rốt, cần tây và dứa vào để xào. Thêm gia vị cho vừa ăn, rồi xào chín tới sau đó cho phần mực vừa xào trước đó vào. Rồi đảo thêm 1-2 phút sau đó tắt bếp.
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Xào mực hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Hoàn thiện món ăn và thưởng thức

  • Cho mực cùng với các loại rau củ ra đĩa để thưởng thức. Lúc này bạn có thể rắc thêm chút hạt tiêu và trang trí thêm ít rau mùi ở bên trên cho món ăn thêm đẹp mắt và hấp dẫn nhé.
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Hoàn thiện món ăn và thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet
  • Mực xào dứa cần tây cà chua rất ngon và bổ dưỡng. Món ăn này rất thích hợp để ăn cùng với cơm hoặc dùng làm món nhắm khi uống bia.

Ngoài món mực xào dứa cần tây cà chua, bạn có thể tìm hiểu thêm một số món khác để chiêu đãi cả gia đình như: Mực xào dứa ớt chuông, mực xào dứa của hành,...

Một vài mẹo chọn mực ống tươi ngon

  • Mực ống tươi là loại mực không có mùi lạ, mực có màu trắng hồng, đặc biệt trên thân vẫn còn dính dầu và  túi mực chưa hề bị vỡ. Còn những con mực có mùi tanh hôi, thịt bị nhão, chảy nước và xuất hiện màu hơi ngả xanh ngà, thân và đầu mực dính với nhau thì bạn không nên mua nhé.
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Mực ống tươi là loại mực không có mùi lạ, mực có màu trắng hồng - Ảnh minh họa: Internet
  • Để biết mực có tươi hay không bạn hãy dùng tay ấn vào phần thịt. Nếu sau khi ấn và thả tay ra thịt mực nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu như vậy là mực còn tươi. Còn nếu như thịt mực mềm, nhão không có độ đàn hồi là mực đã cũ và bạn không nên mua.

Bài viết trên Phunuvagiadinh đã giới thiệu đến bạn cách làm món mực xào dứa ngon, giòn và đơn giản ngay tại nhà. Hy vọng với những hướng dẫn trên, bạn có thể thực hiện thành công món mực xào dứa cần tây cà chua, để chiêu đãi bản thân gia đình và bạn bè.

Cách làm món mực xào cần tây thơm ngon cho bữa cơm gia đình

Cách làm món mực xào cần tây thơm ngon cho bữa cơm gia đình

Sự kết hợp của mực và cần tây trong một công thức đơn giản sẽ tạo nên món mực xào cần tây thơm ngon. Hãy cùng tìm hiểu cách làm món ăn này qua bài viết sau đây.

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