Cách làm món mực xào dứa ngon và đơn giản tại nhà

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Nếu bạn là một tín đồ hải sản thì mực xào dứa là món ăn mà bạn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, làm mực xào dứa sao cho ngon, giòn mà thịt mà không bị tanh thì không phải ai cũng biết. Hôm nay, trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn cách làm mực xào dứa thơm ngon mà không bị ám mùi tanh nhé!