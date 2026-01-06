Theo giấy chứng tử và hồ sơ cấp cứu mà bệnh viện cung cấp, Lại Vũ Tình qua đời do bị chấn thương nặng ở đầu và toàn thân sau khi va đập mạnh. Hiện, cảnh sát Campuchia đã mở cuộc điều tra vụ rơi lầu dẫn đến cái chết đầy bất thường của Lại Vũ Tình.

Lại Vũ Tình được cho biết đã rơi từ lầu 1 của căn nhà nằm ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau khi gặp nạn, Lại Vũ Tình vẫn không qua khỏi và được xác nhận tử vong vào ngày 2/1.

Vụ việc xảy ra ở căn nhà có 3 tầng. Tầng trệt là nơi chủ nhà sinh sống. Lầu 1 được thuê bởi một người đàn ông Ấn Độ tên Jatla Siddartha và một người phụ nữ Trung Quốc tên Li Fang, còn tầng hai được một người đàn ông Pháp thuê sống.

Showbiz nhận thêm tin buồn: Nam ca sĩ 29 tuổi đột ngột qua đời, em gái tiết lộ nguyên nhân

Camera an ninh ghi nhận vào khoảng 23h22 ngày 29/12/2025, người đàn ông có quốc tịch Pháp đã mở cổng đi vào nhà. Thời điểm này, Lại Vũ Tình đang ở ngoài sân. Sau đó, người đàn ông quốc tịch Pháp và Lại Vũ Tình cùng đi vào trong nhà. Khoảng 0h30 ngày 30/12/2025, camera có ghi lại được tiếng nói chuyện từ tầng trên, nhưng chưa rõ là ai. Sau đó, Lại Vũ Tình bất ngờ ngã khỏi lầu. Hai người thuê phòng đến từ Ấn Độ và Trung Quốc đã lập tức chạy xuống kiểm tra tình hình rồi đưa Lại Vũ Tình đi cấp cứu.

Cảnh sát điều tra đã mời những người có liên quan thẩm vấn, đồng thời tiến hành thu thập dấu vân tay tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân Lại Vũ Tình ngã lầu tử vong.

Sau khi nhận được tin dữ, cha Lại Vũ Tình đã bay sang Phnom Penh (Campuchia) nhận dạng thi thể con gái và làm việc với cơ quan điều tra. Cha Lại Vũ Tình được cho biết sốc nặng trước cái chết đột ngột của con. Ông nghẹn ngào cho biết con gái mình đã cùng 1 vài người bạn đến Campuchia quay phim ngắn từ năm 2024. Tuy nhiên, cha sao nữ quá cố tâm sự rằng ông không biết chi tiết về công việc, cuộc sống và các mối quan hệ của con gái mình ở nước ngoài như thế nào.

Lại Vũ Tình đến từ Thiên Tân (Trung Quốc). Cô từng du học ở New York, Los Angeles (Mỹ) và Toronto (Canada). Sau khi về nước, Lại Vũ Tình đã tham gia sản xuất nhiều phim ngắn và phim dài tập với vai trò đạo diễn, diễn viên kiêm nhạc sĩ. Cô được đánh giá là sao nữ tài năng, đa tài đa nghệ của Cbiz với tương lai rộng mở. Nhiều bộ phim do Lại Vũ Tình sản xuất từng vào danh sách đề cử rút gọn của Liên hoan phim quốc tế Toronto, BFI Flare, Sundance Ignite...