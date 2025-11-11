Tránh ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container tông tử vong trên đường đi giao hàng

Đời sống 11/11/2025 14:21

Vụ tai nạn xảy ra gần 10h ngày 11/11 trên đường ĐT743, phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây là phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến trưa 11/11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu (phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an phường Thuận Giao đang điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam shipper tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT 743 (phường Thuận Giao). Nam shipper điều khiển xe máy bị xe container cán tử vong. Vụ tai nạn này còn có liên quan đến xe ô tô 7 chỗ.

 

Tránh ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container tông tử vong trên đường đi giao hàng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, thời điểm này, ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ Đồng Nai ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi xe vừa qua ngã ba Việt Sing, phía trước có xe máy dừng đột ngột khiến tài xế phanh gấp.

Nam shipper (người giao hàng) chạy phía sau cũng phanh gấp, tông vào đuôi ô tô 7 chỗ khiến cả người và xe ngã sang bên trái, đúng lúc xe container đầu kéo chạy tới và cán trúng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.

Nhận tin báo, CSGT TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm

Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm

Đến trưa ngày 11/11, Công an phường Bắc Cam Ranh vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ được phát hiện nằm ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ.

