NSND Thế Hiển tác giả 'Tóc em đuôi gà' qua đời sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư phổi, thọ 70 tuổi

Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả ca khúc 'Tóc em đuôi gà', 'Nhánh lan rừng', qua đời tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) vào tối 1/10, sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư phổi.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, NSND Thế Hiển (sinh năm 1955 tại Nam Định) sau thời gian điều trị bệnh đã qua đời tối 1/10. Bệnh của ông đột ngột diễn tiến xấu từ ngày 30/9. Gia đình đưa ông nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TP HCM), tuy được đội ngũ y bác sĩ giỏi tận tâm điều trị nhưng ông đã qua đời trong niềm thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp.

NSND Thế Hiển tác giả 'Tóc em đuôi gà' qua đời sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư phổi, thọ 70 tuổi - Ảnh 1
NSND Thế Hiển. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Nhạc sĩ Bảo Huy, con trai của NSND nhạc sĩ Thế Hiển, đã báo tin buồn vào tối nay.

Sau khi bị đột quỵ vào tháng 9-2024, sức khỏe của NSND nhạc sĩ Thế Hiển sa sút nhanh chóng. Ngoài đột quỵ, ông còn phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não.

Hơn một năm nay, ông không thể đi lại bình thường, giọng nói khản đặc. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ người thân trợ giúp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm – Phó Trưởng Phòng Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - cho biết: "Như một linh tính mách bảo, chúng tôi đã bàn nhau đi thăm ông trước Giỗ Tổ sân khấu. Sáng nay sau khi tham dự buổi hội ngộ của các nghệ sĩ đóng góp ủng hộ đồng bào bị Bão lũ, một số anh em văn nghệ sĩ đã đến thăm ông tại Bệnh viện quân y 175. Nhìn tình trạng của ông đã hiểu thời gian chỉ còn tính bằng giờ nhưng lòng vẫn hy vọng có phép mầu nào đó ông được hồi phục đỡ hơn và được về nhà, nhưng phép mầu đã không đến nhiều lần".

NSND Thế Hiển tác giả 'Tóc em đuôi gà' qua đời sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư phổi, thọ 70 tuổi - Ảnh 2
Nhạc sĩ NSND Thế Hiển nhận quà của chương trình Mai vàng tri ân. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Lao Động, NSND Thế Hiển sinh năm 1955 tại Nam Định. Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TPHCM) trước khi bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào năm 1982 với ca khúc đầu tay "Khi bong bóng bay", nhanh chóng được khán giả đón nhận. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều tác phẩm được yêu thích như "Hoài niệm dấu yêu", "Cho dù có đi nơi đâu", "Đợi chờ trong cơn mưa", "Dấu chấm hỏi", "Hoàng hôn màu tím", "Vượt lên chính mình"…

Nhạc sĩ Thế Hiển còn nổi tiếng với các nhạc phẩm khác như "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Tóc em đuôi gà"...

Trong sự nghiệp, Thế Hiển được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất” vào năm 2012. Cùng năm, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, và tháng 3 năm nay, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến lâu năm cho âm nhạc Việt Nam.

NSND Thế Hiển tác giả 'Tóc em đuôi gà' qua đời sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư phổi, thọ 70 tuổi - Ảnh 3
Sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu nhạc. Ảnh: Báo Lao Động. 

Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài, đã phổ biến khoảng 150 bài và chưa định dừng lại. Tiền bản quyền giúp ông sống tốt, không phiền con cháu.

Sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu nhạc, cùng di sản âm nhạc đồ sộ vẫn sống mãi trong lòng người nghe.

